රෝමයේ දී විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් දක්වමින් රුමේෂ් පතිරාගේ දකුණු ආසියානු හෙලිදෙල් විසිකිරීම ලෝක සිතියමට එක් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ රෝමයේ දී ඉදිරිපත් කළ සුවිශේෂ දක්ෂතාවය හරහා ජාත්යන්තර මලල ක්රීඩා රඟදැල්ලට ප්රබල ලෙස පිය නැගූ අතර, දකුණු ආසියානු හෙලිදෙල් විසිකිරීම යනු ඉන්දියාවේ නීරාජ් චෝප්රා සහ පකිස්තානයේ අර්ෂද් නදීම් පමණක් ඇති කතාවක් නොවන බවට වර්ධනය වෙමින් පවතින මතය තව දුරටත් තහවුරු කළේය.
කලාපයක නැගීම නව රූපයක් ගනී
දශක ගණනාවක් පුරා, දකුණු ආසියානු හෙලිදෙල් විසිකිරීම පිළිබඳ ලෝක අවධානය යොමු වූයේ ප්රධාන නාම දෙකක් වෙතය — ඔලිම්පික් ශූරයා ඉන්දියාවේ නීරාජ් චෝප්රා සහ ලෝක වාර්තාකරු පකිස්තානයේ අර්ෂද් නදීම්. එහෙත්, රෝමයේ දී පතිරාගේ ඉදිරිපත් කළ හිරු බබළවන දක්ෂතාවය, කලාපයේ දක්ෂතාවය ඒ ප්රසිද්ධ නාම දෙකට ඔබ්බෙන්ද ව්යාප්ත වී ඇති බවත්, ශ්රී ලංකාව දැන් දිරිමත්ව ඒ සංවාදයට ඇතුළු වී ඇති බවත් සනාථ කළේය.
ඉතාලියේ දී ලබාගත් මෙම දක්ෂතාවය, පතිරාගේ ගේ ජීවිතයේ පමණක් නොව ශ්රී ලංකා මලල ක්රීඩාව සමස්තයක් ලෙස ගත් කල ඉතා වැදගත් මෙහෙවරකි — ජාත්යන්තර මට්ටමේ ක්ෂේත්ර 종목 ක්රීඩාවල දිගු කලක් ධාරිතාවට සරිලන ලෙස කාර්යසාධනය නොලද රටකට.
රෝමයේ ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවට ඇති අර්ථය
පතිරාගේ රෝමයේ දී ලෝකයා ඇස් ඇරවූ ජයග්රහණය, දකුණු ආසියාව හරහා හමා යන හෙලිදෙල් විසිකිරීමේ විප්ලවයට සැබෑ ගැඹුරක් ඇති බව ප්රදර්ශනය කරමින් දකුණු ආසියානු මලල ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙයි. මෙම ප්රගතිය පෙන්නුම් කරන්නේ වැඩිදියුණු වූ පුහුණු යටිතල පහසුකම්, ක්රමයෙන් වැඩෙන තරඟකාරී අත්දැකීම් සහ ස්ථාපිත රීතිය අභිබවා යාමට ඉදිරිපත් වන නව පරම්පරාවේ ක්රීඩකයන් පිළිබඳ බවයි.
- දකුණු ආසියානු හෙලිදෙල් දක්ෂතාවය ඉන්දියා-පකිස්තාන තරඟකාරිත්වයෙන් ඔබ්බෙට ප්රත්යක්ෂව විහිදෙයි
- ශ්රී ලංකාව ලෝක තරඟකාරී ක්ෂේත්ර ක්රීඩා ශාඛාවක නව විශ්වාසනීයත්වයක් ලබා ගනී
- පතිරාගේ ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරි ජාත්යන්තර තරඟ ඉලක්කයෙහි අපේක්ෂාවන් ඉහළ නංවයි
දකුණු ආසියානු මලල ක්රීඩාවේ පුළුල් ව්යාපාරය
විශ්ලේෂකයන් සහ මලල ක්රීඩා නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, දකුණු ආසියානු ක්ෂේපණ ක්රීඩකයන්ගේ නැගීම, කලාපය ක්ෂේත්ර ක්රීඩා කෙරෙහි ප්රවේශ වන ආකාරය — කලෙක යුරෝපීය හා අප්රිකානු ක්රීඩකයන්ගේ ආධිපත්යය සඳහා ම වෙන් වූ ශාඛාවක් ලෙස සැලකූ — පිළිබඳ ව්යාප්ත වෙනසක් පිළිබිඹු කරන බවය.
රුමේෂ් පතිරාගේ ගේ ආවිර්භාවය, දකුණු ආසියාවේ හෙලිදෙල් කතාව තවමත් රචනා වෙමින් පවතින බවත්, ඉන්දියාව හා පකිස්තානයෙන් ඔබ්බෙහි රටවලින් ඉදිරි පරිච්ඡේද ලිවෙන්නට ඇති බවත් සිහිපත් කරවන සාක්ෂියකි.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන් සඳහා, රෝමයේ දී පතිරාගේ ඉදිරිපත් කළ දක්ෂතාවය දුර්ලභ හා සැබෑ ශුභවාදී හේතුවක් ලබා දෙයි — ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුළ ක්රීඩාවේ ශ්රේෂ්ඨතම වේදිකාවල දී තරඟ කළ හැකි දක්ෂතාවයක් මෙම දිවයිනේ ඇති කෙරෙමින් පවතී යැයි යෝජනා කරමිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.