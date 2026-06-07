ශ්රී ලංකාවේ කඩුල්ල ශූරයා රුමේෂ් ඩයමන්ඩ් ලීග් වීරත්වයෙන් උපමහාද්වීපය දිරිගන්වයි — ලෝක ඇතිලෙටික්ස් උප සභාපතිගේ ප්රශංසාව
ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන කඩුල්ල විශේෂඥ රුමේෂ්, ලෝකයේ ප්රමුඛතම ඇතිලෙටික්ස් නිලධාරීන්ගෙන් අතිශය ප්රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, ලෝක ඇතිලෙටික්ස් උප සභාපති අදිල්ලේ සුමාරිවල්ලා, ඒ තරුණ ක්රීඩකයාගේ දිළිසෙන ඩයමන්ඩ් ලීග් දස්කම් සමස්ත දකුණු ආසියානු උපමහාද්වීපයටම ආඩම්බරයක් බව දක්වා ඇත.
ශ්රී ලංකා ඇතිලෙටික්ස් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ ජයග්රහණයක්
ඔලිම්පික් තරඟාවලියෙන් බැහැරව ට්රැක් සහ ෆීල්ඩ් ක්රීඩාවේ සර්වෝත්කෘෂ්ට වේදිකාව ලෙස පෙරළාපෙනෙන ඩයමන්ඩ් ලීග් සර්කිට්හිදී රුමේෂ් දක්වා ඇති දස්කම්, ගෝලීය ඇතිලෙටික්ස් ප්රජාවේ අවධානය දිනා ගෙන ඇත. ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෙකු එම මට්ටමේ ප්රතිභාව දක්වනු ලැබීම, දිවයිනේ සීමාවන් ඉක්මවා ගිය විශාල ජයග්රහණයකි.
ලෝක ඇතිලෙටික්ස් සංවිධානයේ උප සභාපති ධූරය හෙබවීමත් සමඟ ආසියානු ඇතිලෙටික්ස් පරිපාලනයේ වඩාත්ම බලගතු චරිතයක් වන සුමාරිවල්ලා, රුමේෂ්ගේ සහභාගීත්වය කලාපයට ගෙනෙන වැදගත්කම සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර ස්ථාවරයක් ගෙන ඇත.
"එය උපමහාද්වීපය සඳහා ආඩම්බරයට කාරණාවකි" යනුවෙන් සුමාරිවල්ලා ප්රකාශ කළ අතර, දකුණු ආසියානු කඩුල්ල විශේෂඥයෙකු ඉහළ ඩයමන්ඩ් ලීග් වේදිකාවේ ක්රීඩා කිරීමේ වැදගත්කම ඔහු ඉස්මතු කළේය.
දකුණු ආසියානු ට්රැක් සහ ෆීල්ඩ් ක්රීඩාවේ තත්ත්වය නගා සිටුවීම
ඩයමන්ඩ් ලීග් මාලාව, බහු විෂයයන් හරහා ලොව දක්ෂතම ක්රීඩකයින් එකතු කරන අතර, කඩුල්ල ඉවත දැමීමේ 종목hිදී ශ්රී ලාංකික නියෝජනය ලබා ගැනීම රටේ ඇතිලෙටික්ස් වැඩසටහන සඳහා සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරකි.
රුමේෂ්ගේ දස්කම් ශ්රී ලාංකික ෆීල්ඩ් ක්රීඩා ක්රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ ක්රීඩකයන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකු, ලොව හොඳම ක්රීඩකයන් සමඟ තරඟ කිරීම ළඟා කරගත හැකි ඉලක්කයක් බවට ආදේශ කළ හැකි යැයි කලාපීය සාර්ථකත්වයන් ඔස්සේ ඔප්පු කරමින් ඇත.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාව සඳහා වර්ධනය වන ජාත්යන්තර පිළිගැනීම
ජ්යෙෂ්ඨ ලෝක ඇතිලෙටික්ස් නිලධාරියෙකුගෙන් ලැබෙන මෙම ප්රශංසාව, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රීඩා වේදිකාවේ ලබා ගනිමින් සිටින වර්ධනශීලී පිළිගැනීම ඉස්මතු කරයි. ඓතිහාසිකව ශක්තිමත් රටවල් අතර සෙවනෙහි සිටි රටවලින් දක්ෂ ෆීල්ඩ් ක්රීඩකයන් නිරායාස ලෙස ඉස්මතු වීම, ආසියාව පුරා ඇතිලෙටික්ස් පරිපාලකයන් ළිහිල්ව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, රුමේෂ්ගේ ඩයමන්ඩ් ලීග් ගමන නියෝජනය කරන්නේ ඔහුගේ පෞද්ගලික ජයග්රහණය පමණක් නොව, කඩුල්ල ඉවත දැමීම වැනි තාක්ෂණික ෆීල්ඩ් 種目හිදී දකුණු ආසියානු ක්රීඩකයන්ගේ හැකියාව පිළිබඳ පුළුල් ප්රකාශනයකි.
ඇතිලෙටික්ස් සෘතුව ඉදිරියට ගෙවී යද්දී, රුමේෂ්ට ඔහුගේ හිරු දිලිසෙන ඩයමන්ඩ් ලීග් දස්කම් මත ගොඩ නැගෙමින්, උපමහාද්වීපයේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා නැගී එන දක්ෂතා අතරේ ස්ථානයක් තහවුරු කර ගත හැකිද යන්න දෙස සියළු දෙනාගේ ඇස් යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.