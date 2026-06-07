Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතහැර දමන ලද සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති 25ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරයි — රුපියල් බිලියන 76ක් අවශ්‍ය වේ

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතහැර දමන ලද සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති 25ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරයි — රුපියල් බිලියන 76ක් අවශ්‍ය වේ

අසම්පූර්ණව ඉතිරි වී තිබූ සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති 25ක් නැවත ආරම්භ කර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 76ක මුදලක් අවශ්‍ය වනු ඇති බව බලධාරීන් තක්සේරු කර ඇත.

දිගු කලක් ප්‍රමාද වූ ව්‍යාපෘති නැවත මගට

එක් තැන් වී සිටි මෙම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ඇරැඹීමේ තීරණය, රටේ පොදු සෞඛ්‍ය ක්‍රමය සඳහා ඉදිරියට තබන වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. බොහෝ කලක් තිස්සේ අසම්පූර්ණ පහසුකම් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ප්‍රමාණවත් ධාරිතාවක් නොමැතිකම හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක රැසකට බලපෑම් ඇති කළ මෙම සෞඛ්‍ය ක්‍රමයට මෙමඟින් සැලකිය යුතු සහනයක් ලැබේ. ඉදිකිරීම්වල විවිධ අවස්ථාවන්හිදී අතහැර දමන ලද මෙම ව්‍යාපෘති දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් පුරා විහිදී ඇති අතර, ඒවා සම්පූර්ණ වූ පසු සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෑත වසරවලදී රාජ්‍ය අරමුදල් යොදා ගත් ව්‍යාපෘති රැසක් ස්තම්භනය කිරීමට හේතු වූ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, රටේ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම්වල තීරණාත්මක හිඩැස් මගහැරීමට ඇති කැපවීම මෙම මුලපිරීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බව බලධාරීහු පෙන්වා දෙති.

අරමුදල් අවශ්‍යතා සහ අභියෝග

රුපියල් බිලියන 76ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති පිරිවැය, මෙම කාර්යසාධනයේ විශාලත්වය මනාව පිළිබිඹු කරන අතර, තවමත් මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ අවධියක සිටින රජයට සැලකිය යුතු මූල්‍ය අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි. අවශ්‍ය අරමුදල් සක්‍රීය කිරීම සඳහා දේශීය අයවැය වෙන් කිරීම් සහ විදේශ මූල්‍යකරණය යන දෙකෙහිම සංයෝජනයක් ගවේෂණය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

සෞඛ්‍ය අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ශේෂයෙන් වඩාත් ප්‍රකාශිතව බලපෑමට ලක් වූ ක්ෂේත්‍රය වී ඇති අතර, අර්ධ වශයෙන් ඉදිකරන ලද රෝහල් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් ද්වීපයේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ඉදිකිරීම් ජාල කිහිපයේ අක්‍රියව පවතිමින්, ජනතාවට ඉතාමත් අවශ්‍ය සේවාවන්ගෙන් ප්‍රජාවන් වञ්චිත කරමින් ඇත.

මහජන සෞඛ්‍යය සඳහා වැදගත්කම

රට පුරා සෞඛ්‍ය සේවාවලට සාධාරණ ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ අතර:

  • සේවා අඩු ප්‍රදේශවල රෝහල් ඇඳ ධාරිතාව වැඩි කිරීම
  • දිරාගිය හෝ අධික ජනාකීර්ණ ආයතන ප්‍රතිස්ථාපනය කරන නවීන වෛද්‍ය පහසුකම්
  • ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ හදිසි සහ විශේෂඥ සත්කාර සේවා
  • දැනටමත් අතිරික්ත බරක් දරන නාගරික රෝහල්වල රෝගී බර අඩු කිරීම

සෞඛ්‍ය අංශ විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම පියවරට සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත. එහෙත් ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් මෙම යෝජනා ක්‍රම මුලදීම අසාර්ථක කළ ප්‍රමාදයන් සහ පිරිවැය ඉක්මවා යාම නැවත ඇති නොවීමට, ප්‍රසම්පාදනය සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ගනුදෙනුකාරීත්වයෙන් සිදු කිරීම සහතික කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිවල පුනරුත්ථාපනය හුදෙක් ඉදිකිරීම් කාර්යයක් පමණක් නොවේ — ප්‍රමාණවත් වෛද්‍ය පහසුකම් සඳහා ඉතා දිගු කලක් බලා සිටි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවිත සහ යහපැවැත්ම සඳහා සිදු කරන සෘජු ආයෝජනයකි.

ඉදිවන සති කිහිපය තුළ වැඩසටහන ඉදිරියට යත්ම කාල නිර්ණයන්, කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් සහ අරමුදල් සැලැස්ම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss