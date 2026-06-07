දූෂණ විරෝධී කටයුතු තීව්ර කරමින් ශ්රී ලංකාව පුරා අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක්
දූෂිත ක්රියාවන්ට එරෙහිව බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර
ශ්රී ලංකාව පුළුල් දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර, දූෂණය හා වරදවා හැසිරීම යන දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටට ලුහුබැඳ ඇති ගැඹුරු ගැටලුවට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගන්නා බව සංඥා කරමින් බලධාරීන් විසින් බහු අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක් සිදු කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම් නව අbertදැඩි අධිෂ්ඨානයක ලකුණක්
නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් දූෂිත ක්රියාවන්හි සම්බන්ධකාරිත්වය ඇතැයි සැලකෙන පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ඉක්මනින් රඳවා ගෙන ඇති අතර, යහපාලනය අවලංගු කරන රාජ්ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ගනුදෙනු යන දෙඅංශයම පිරිසිදු කිරීමට රජය දක්වන අධිෂ්ඨානය ඉන් පිළිබිඹු වේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වන්නේ ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක් වන ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ය; එකී කාලය තුළ රාජ්ය සම්පත් කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය, ආයතනික විනිවිදභාවය සහ වගකීම්සහගත කළමනාකරණය ඉතා අවශ්ය වේ.
දූෂණය ප්රධාන අභියෝගයක් ලෙසම පවතී
රාජ්ය調達, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම, සෞඛ්ය සේවය සහ යටිතල පහසුකම් ඇතුළු බොහෝ අංශයන්ට බලපාන දූෂණය, ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට ඇති ප්රධාන බාධකයක් ලෙස ඓතිහාසිකව හඳුනාගෙන ඇත. බලය සහ ජනවිශ්වාසය දරන්නන්ගෙන් සැබෑ වගවීමක් ඉල්ලා සිටීමට සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ පොදු ජනතාව බොහෝ කලක සිටම කටයුතු කර ඇත.
දූෂණ විරෝධී ආයතන, තත්ත්වය හෝ බලපෑම කෙසේ වෙතත් කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතිය ඉක්මවා නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට මෑත වසරවල දී ක්රමයෙන් වර්ධනය වන පීඩනයකට මුහුණ දී ඇත.
ජනතා ප්රතිචාරය සහ අපේක්ෂාවන්
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල රැල්ල ප්රවේශමෙන් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, දිගුකාලීන වෙනසක් ඇති කිරීමට හුදකලා බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාවන්ට වඩා නොකඩවා සිදු කෙරෙන ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ අත්යවශ්ය බව නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරති.
- දූෂිත හැසිරීම් හා සම්බන්ධ නඩු රාශියකදී අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර ඇත
- සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන් නඩු පවරා ගැනීමට ස්ථිරව කැපවී සිටින බව බලධාරීන් නැවත තහවුරු කර ඇත
- සිවිල් සමාජ සංවිධාන නඩු විභාග ඉතා සමීපව අධීක්ෂණය කරමින් සිටී
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ යහපාලනය කරා ගෙන යන පුළුල් ගමනේ 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.