Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ විරෝධී කටයුතු තීව්‍ර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක්

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ විරෝධී කටයුතු තීව්‍ර කරමින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක්

දූෂිත ක්‍රියාවන්ට එරෙහිව බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර

ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් දූෂණ විරෝධී මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති අතර, දූෂණය හා වරදවා හැසිරීම යන දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටට ලුහුබැඳ ඇති ගැඹුරු ගැටලුවට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගන්නා බව සංඥා කරමින් බලධාරීන් විසින් බහු අත්අඩංගුවට ගැනීම් රැසක් සිදු කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම් නව අbertදැඩි අධිෂ්ඨානයක ලකුණක්

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් දූෂිත ක්‍රියාවන්හි සම්බන්ධකාරිත්වය ඇතැයි සැලකෙන පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු ඉක්මනින් රඳවා ගෙන ඇති අතර, යහපාලනය අවලංගු කරන රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ගනුදෙනු යන දෙඅංශයම පිරිසිදු කිරීමට රජය දක්වන අධිෂ්ඨානය ඉන් පිළිබිඹු වේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක් වන ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ කාලපරිච්ඡේදය තුළ ය; එකී කාලය තුළ රාජ්‍ය සම්පත් කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය, ආයතනික විනිවිදභාවය සහ වගකීම්සහගත කළමනාකරණය ඉතා අවශ්‍ය වේ.

දූෂණය ප්‍රධාන අභියෝගයක් ලෙසම පවතී

රාජ්‍ය調達, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, සෞඛ්‍ය සේවය සහ යටිතල පහසුකම් ඇතුළු බොහෝ අංශයන්ට බලපාන දූෂණය, ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට ඇති ප්‍රධාන බාධකයක් ලෙස ඓතිහාසිකව හඳුනාගෙන ඇත. බලය සහ ජනවිශ්වාසය දරන්නන්ගෙන් සැබෑ වගවීමක් ඉල්ලා සිටීමට සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ පොදු ජනතාව බොහෝ කලක සිටම කටයුතු කර ඇත.

දූෂණ විරෝධී ආයතන, තත්ත්වය හෝ බලපෑම කෙසේ වෙතත් කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතිය ඉක්මවා නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට මෑත වසරවල දී ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන පීඩනයකට මුහුණ දී ඇත.

ජනතා ප්‍රතිචාරය සහ අපේක්ෂාවන්

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම්වල රැල්ල ප්‍රවේශමෙන් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, දිගුකාලීන වෙනසක් ඇති කිරීමට හුදකලා බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවන්ට වඩා නොකඩවා සිදු කෙරෙන ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍ය බව නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරති.

  • දූෂිත හැසිරීම් හා සම්බන්ධ නඩු රාශියකදී අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කර ඇත
  • සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන් නඩු පවරා ගැනීමට ස්ථිරව කැපවී සිටින බව බලධාරීන් නැවත තහවුරු කර ඇත
  • සිවිල් සමාජ සංවිධාන නඩු විභාග ඉතා සමීපව අධීක්ෂණය කරමින් සිටී
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ යහපාලනය කරා ගෙන යන පුළුල් ගමනේ 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss