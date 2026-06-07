ආහාර හිඟය තීව්ර වෙද්දී ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සීනි තොග රාජසන්තක කරයි
අත්යාවශ්ය ආහාර සැපයුම් බරපතල ලෙස අඩු වෙද්දී රජය මැදිහත් වෙයි
දකුණු ආසියානු රාජ්යය වන ශ්රී ලංකාව දිගින් දිගටම දරුණු ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ක්රමයෙන් උග්ර වෙමින් පවතින ආහාර හිඟයේ බරපතලකම පිළිබිඹු කරමින් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් රට පුරා සීනි තොග සෙවීමට හා රාජසන්තක කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් පවතින බවට පුළුල් වාර්තා මධ්යයේ, සැපයුම් බරපතල ලෙස අඩු වෙමින් යත්ම සාප්පු හා සුපිරි වෙළඳසැල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම් ඇතිවෙමින් තිබේ. මෙවැනි තත්ත්වයක් මධ්යයේ රජයේ මැදිහත්වීම සිදු විය.
තොගකිරීමේ සැකය මත දැඩි පියවර
මිලියන ගණනක් වූ පුරවැසියන් තම මූලික දෛනික අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට අරගල කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනතාවට ලැබෙන සැපයුම් හිතාමතාම රඳවා ගනිමින් සීනි හා අනෙකුත් අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ ජනතාවගෙන් ඈත් කරතැයි යන ව්යාපාරිකයන් හා බෙදාහරිනුවන් සතු ක්රමවේදය පිළිබඳ ක්රමයෙන් වර්ධනය වූ සැකය මත බලධාරීන් මෙම වැටලීම් ආරම්භ කළහ.
සීනි හිඟය, ශ්රී ලංකාව පුරා ආහාර, ඉන්ධන හා ඖෂධ ඇතුළු අත්යාවශ්ය ද්රව්යවල ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ පුළුල් කඩාවැටීමකට සෘජු ප්රතිඵලයකි. රටට අත්යවශ්ය ආනයන සඳහා මුදල් ගෙවීමට රජයට නොහැකි වූ, රටේ විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදය මේ සඳහා ප්රත්යක්ෂ හේතුවයි.
ශ්රී ලාංකික පවුල්වලට දරා ගත නොහැකි දුෂ්කරතා
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික නිවෙස්වලට, මෙම හිඟය ආරම්භ වී ඇත්තේ ඉතාම මූලික අත්යාවශ්ය ද්රව්ය පවා සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ දෛනික අරගලයක් ලෙසිනි. ඉහළ ගිය මිල ගණන් ද්රෝහකම් කරගත් බොහෝ අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීම ළඟා නොවන ස්ථානයක තබමින් දුකාන්තය තවදුරටත් උග්ර කර ඇත.
- গুদාম ও බෙදාහැරීමේ ස්ථාන වැටලීමෙන් පසු බලධාරීන් විසින් සීනි තොග රාජසන්තක කරන ලදී.
- අත්යාවශ්ය ද්රව්ය සඳහා දිගු පෝලිම් රට පුරා සාමාන්ය දසුනක් බවට පත් වී ඇත.
- ආහාර හිඟය ශ්රී ලංකාවේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.
- ව්යාපාරිකයන් විසින් තොගකිරීම සිදු කරතැයි යන සැකය මත රජය විසින් නීත්යානුකූල ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
අර්බුදයෙන් ලාභ ඉපැයීමට උත්සාහ කරන්නන් විසින් රඳවා ගනු ලබනවා වෙනුවට, පවතින සැපයුම් පාරිභෝගිකයන් වෙත ළඟා කර ගැනීමට ඇති අධිෂ්ඨානය මෙම වැටලීම් මගින් ප්රකාශ වේ.
ආර්ථික අර්බුදයේ සිරවූ රාජ්යයක්
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක කාලයක් තුළ රට දුටු භයානකම ආර්ථික අර්බුදයකට ගොදුරු වෙමින් සිටින අතර, ක්රමයෙන් අඩු වෙමින් ගිය විදේශ සංචිත නිසා ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීම් කිරීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් ඇත. ඊට අනුව ඇති වූ දාම ප්රතිඵල සමාජයේ සෑම ක්ෂේත්රයකම පාහේ දැනෙමින් ඇති අතර, ආහාර සුරක්ෂිතතාව දැන් රට ඉදිරියේ ඇති ප්රමුඛ මානවීය සැලකිල්ලක් ලෙස මතු වෙමින් තිබේ.
අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට වෙළඳපොළට ගෙන ඒමට හා සැපයුම් ස්ථාවර කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව ජනතාවට සහතික ක්රමින් ශාන්ත ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා ඇත. කෙසේ නමුත්, අර්බුදය ඉක්මනින් විසඳීමේ සලකුණු කිසිවක් නොපෙනෙන බැවින්, ඉදිරි දිනවල ගැන බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.