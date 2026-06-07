Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආහාර හිඟය තීව්‍ර වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සීනි තොග රාජසන්තක කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආහාර හිඟය තීව්‍ර වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සීනි තොග රාජසන්තක කරයි

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සැපයුම් බරපතල ලෙස අඩු වෙද්දී රජය මැදිහත් වෙයි

දකුණු ආසියානු රාජ්‍යය වන ශ්‍රී ලංකාව දිගින් දිගටම දරුණු ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින ආහාර හිඟයේ බරපතලකම පිළිබිඹු කරමින් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් රට පුරා සීනි තොග සෙවීමට හා රාජසන්තක කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් පවතින බවට පුළුල් වාර්තා මධ්‍යයේ, සැපයුම් බරපතල ලෙස අඩු වෙමින් යත්ම සාප්පු හා සුපිරි වෙළඳසැල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම් ඇතිවෙමින් තිබේ. මෙවැනි තත්ත්වයක් මධ්‍යයේ රජයේ මැදිහත්වීම සිදු විය.

තොගකිරීමේ සැකය මත දැඩි පියවර

මිලියන ගණනක් වූ පුරවැසියන් තම මූලික දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට අරගල කරන මෙම අවස්ථාවේ, ජනතාවට ලැබෙන සැපයුම් හිතාමතාම රඳවා ගනිමින් සීනි හා අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ජනතාවගෙන් ඈත් කරතැයි යන ව්‍යාපාරිකයන් හා බෙදාහරිනුවන් සතු ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූ සැකය මත බලධාරීන් මෙම වැටලීම් ආරම්භ කළහ.

සීනි හිඟය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ආහාර, ඉන්ධන හා ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ පුළුල් කඩාවැටීමකට සෘජු ප්‍රතිඵලයකි. රටට අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සඳහා මුදල් ගෙවීමට රජයට නොහැකි වූ, රටේ විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදය මේ සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂ හේතුවයි.

ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට දරා ගත නොහැකි දුෂ්කරතා

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස්වලට, මෙම හිඟය ආරම්භ වී ඇත්තේ ඉතාම මූලික අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පවා සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ දෛනික අරගලයක් ලෙසිනි. ඉහළ ගිය මිල ගණන් ද්‍රෝහකම් කරගත් බොහෝ අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල්වලට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීම ළඟා නොවන ස්ථානයක තබමින් දුකාන්තය තවදුරටත් උග්‍ර කර ඇත.

  • গুদාম ও බෙදාහැරීමේ ස්ථාන වැටලීමෙන් පසු බලධාරීන් විසින් සීනි තොග රාජසන්තක කරන ලදී.
  • අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා දිගු පෝලිම් රට පුරා සාමාන්‍ය දසුනක් බවට පත් වී ඇත.
  • ආහාර හිඟය ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.
  • ව්‍යාපාරිකයන් විසින් තොගකිරීම සිදු කරතැයි යන සැකය මත රජය විසින් නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
අර්බුදයෙන් ලාභ ඉපැයීමට උත්සාහ කරන්නන් විසින් රඳවා ගනු ලබනවා වෙනුවට, පවතින සැපයුම් පාරිභෝගිකයන් වෙත ළඟා කර ගැනීමට ඇති අධිෂ්ඨානය මෙම වැටලීම් මගින් ප්‍රකාශ වේ.

ආර්ථික අර්බුදයේ සිරවූ රාජ්‍යයක්

ශ්‍රී ලංකාව දශක ගණනාවක කාලයක් තුළ රට දුටු භයානකම ආර්ථික අර්බුදයකට ගොදුරු වෙමින් සිටින අතර, ක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් ගිය විදේශ සංචිත නිසා ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීම් කිරීම දිනෙන් දිනෙ දුෂ්කර වෙමින් ඇත. ඊට අනුව ඇති වූ දාම ප්‍රතිඵල සමාජයේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පාහේ දැනෙමින් ඇති අතර, ආහාර සුරක්ෂිතතාව දැන් රට ඉදිරියේ ඇති ප්‍රමුඛ මානවීය සැලකිල්ලක් ලෙස මතු වෙමින් තිබේ.

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සාධාරණ මිලකට වෙළඳපොළට ගෙන ඒමට හා සැපයුම් ස්ථාවර කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව ජනතාවට සහතික ක්‍රමින් ශාන්ත ව සිටින ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා ඇත. කෙසේ නමුත්, අර්බුදය ඉක්මනින් විසඳීමේ සලකුණු කිසිවක් නොපෙනෙන බැවින්, ඉදිරි දිනවල ගැන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss