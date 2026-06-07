Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව කැපී පෙනෙන නව이정표යකට ළඟා විය.

ලෝක වේදිකාවේ ඓතිහාසික මොහොතක්

ඉතාලි අගනුවරදී තරංග ලබාගත් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ප්‍රජාව තුළ උද්දීපනයේ රැල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයත්න ගෙන ආ මෙම ක්‍රීඩා අංශය සඳහා එය සුවිශේෂ転換点යක් සනිටුහන් කරයි. නිරීක්ෂකයන් විසින් සිත් ඇදගන්නා දස්කමක් ලෙස හඳුන්වන ලද මෙම ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලාංකික 육상 ක්‍රීඩාවේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

නව ක්ෂිතිජ කරා

රෝමයේදී තරංග ළඟා වූ ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයින් සහ පුහුණුකරුවන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉලක්ක කර ආ ආකාරයේ돌파口 සාක්ෂාත් කිරීමක් නියෝජනය කරයි. පවතින ජාතික ශ්‍රේෂ්ඨ ලකුණු ඉක්මවා යෑමෙන් ඔහු ඔප්පු කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින්ට ගෝලීය ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ තරඟ කිරීමේ හැකියාව ඇති බවය.

  • රෝමයේදී තරංගගේ ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසය නැවත ලිවීය
  • මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව බිහිකළ අති ප්‍රකට 육상 ක්‍රීඩකයින් අතරේ ඔහු ස්ථානගත කරයි
  • මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලාංකික තරුණ දිවිමර ක්‍රීඩකයින්ගේ නව පරම්පරාවකට ආභාෂය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ජාතිය පුරා ආඩම්බරය

රෝමයේදී තරංගගේ දස්කම ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහු සඳහා පමණක් නොව, සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ප්‍රජාව සඳහාම නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස හැඳිනවිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන් සහ නිලධාරීන් තරංගට සුභ පැතීම් එක්කර ගැනීමට එකතු වී ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු මෙසේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් යටතේ පවතින කැපවීම හා අධිෂ්ඨානය ගැන ප්‍රශංසා කළහ. ඔහුගේ සාර්ථකත්වය රටේ ක්‍රීඩා සංවර්ධන වැඩසටහන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් සහ ආයෝජනයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ සිය පෙනුම තව දුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන යන මෙකල, රෝමයේදී රුමේෂ් තරංගගේ ඓතිහාසික දස්කම転換点යක් ලෙස සදාකාලිකව සිහිපත් කෙරෙනු ඇත — දක්ෂතාවය, වෙහෙස මහන්සි සහ අභිලාෂය ඇතිව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයින්ට ලෝක වේදිකාවේ තම සලකුණ තැබිය හැකි බවට ඇති සාක්ෂියක් ලෙස.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss
මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි Sinhala

මහ බැංකුව මැයි මාසයේ රුපියල රැකගැනීමට ඩොලර් මිලියන 211කට අධික ප්‍රමාණයක් විකුණයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මැයි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු ලෙස මැදිහත් වෙමින්, ශ්‍රී ලංකා රුපියලට එල්ල වූ අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණ බලපෑම් මැඩලීම සඳහා එක්සත්…

07 Jun 2026 Discuss