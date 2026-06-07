Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් කෙනෙකු තරබාරු බවට වර්ගීකරණය වේ — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හෙළිකරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් කෙනෙකු තරබාරු බවට වර්ගීකරණය වේ — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රටේ කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 15ක් දැනට තරබාරු බවට වර්ගීකරණය වී ඇති බව හෙළිකරමින්, කනස්සල්ලට පත්වන ජනාරෝග්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම අගය, දූපත් රාජ්‍යයට මුහුණ දෙමින් පවතින ජීවන රටාව සහ ආහාර රටාව සම්බන්ධ වර්ධනය වන අභියෝග ඉස්මතු කරයි.

වර්ධනය වන ජනාරෝග්‍ය ගැටලුවක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම දත්ත, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ජනගහනය අතර තරබාරු බව සැලකිය යුතු බරපතළ ගැටලුවක් ලෙස ඉස්මතු කරයි. කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් කෙනෙකු මෙයින් පීඩාවට පත් වන හෙයින්, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පෝෂණය, ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් සහ වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය සේවා පිළිබඳ හදිසි මැදිහත්වීමේ අවශ්‍යතාවය සහ වඩාත් පුළුල් ජනතා දැනුවත්භාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.

තරබාරු බව, දෙවැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව, හෘද වාහිනී රෝග, අධි රුධිර පීඩනය සහ පිළිකාවේ නිශ්චිත ආකාර ඇතුළු බරපතළ බෝ නොවන රෝග රාශියකට ප්‍රධාන අවදානම් සාධකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙම රෝගවල ව්‍යාප්තිය පසුගිය දශකවල දකුණු ආසියාව පුරා ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ද එයට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ.

සංඛ්‍යාවන් පිටුපස ඇති ජීවන රටාව හා ආහාර රටාවේ වෙනස්කම්

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් අතර තරබාරු බව ඉහළ යාමට මූලික හේතු ලෙස, වේගවත් නාගරීකරණය, ශාරීරිකව අකාර්යක්ෂම ජීවන රටාව සහ සකසන ලද හා කැලරි බහුල ආහාර දෙසට ඇති ඇලීම සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති. ආර්ථික පීඩනය සහ සමතුලිත පෝෂණය ලැබීමට ඇති සීමිත ප්‍රවේශය ද දායක සාධකයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

  • ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අඩු, වාඩිලා සිටිමින් කරන රැකියා පරිසර
  • සකසන ලද හා වේගවත් ආහාර පරිභෝජනය වැඩිවීම
  • සමතුලිත ආහාර රටාවන් පිළිබඳ සීමිත දැනුවත්භාවය
  • සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ලබා ගැනීමට ඇති සමාජ-ආර්ථික බාධා

වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ආයාචනයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙම හෙළිදරව්ව, සියලු වයස් කාණ්ඩවල කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් වැළැක්වීමේ සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නිත්‍ය ව්‍යායාම, සමතුලිත ආහාර රටාව සහ නිතිපතා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන් ප්‍රවර්ධනය කරන ජනාරෝග්‍ය ව්‍යාපාර, මෙම ප්‍රවණතාව හරවා යැවීමේ තීරණාත්මක පියවර ලෙස සැලකේ.

වෛද්‍යවරුන් සහ පෝෂණවේදීන් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ට නිත්‍ය සෞඛ්‍ය පරීක්ෂා ලබා ගන්නා ලෙස සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බරක් පවත්වා ගැනීම හා තරබාරු බව හා සම්බන්ධ සංකූලතා අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පුද්ගලාරෝපිත මඟ පෙන්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් හමුවන ලෙස නිරන්තරයෙන් බල කිරීම් කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss