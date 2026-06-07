ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් කෙනෙකු තරබාරු බවට වර්ගීකරණය වේ — සෞඛ්ය අමාත්යාංශය හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය, රටේ කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 15ක් දැනට තරබාරු බවට වර්ගීකරණය වී ඇති බව හෙළිකරමින්, කනස්සල්ලට පත්වන ජනාරෝග්ය සංඛ්යාලේඛනයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම අගය, දූපත් රාජ්යයට මුහුණ දෙමින් පවතින ජීවන රටාව සහ ආහාර රටාව සම්බන්ධ වර්ධනය වන අභියෝග ඉස්මතු කරයි.
වර්ධනය වන ජනාරෝග්ය ගැටලුවක්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම දත්ත, ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා ජනගහනය අතර තරබාරු බව සැලකිය යුතු බරපතළ ගැටලුවක් ලෙස ඉස්මතු කරයි. කාන්තාවන් හත් දෙනෙකුගෙන් එක් කෙනෙකු මෙයින් පීඩාවට පත් වන හෙයින්, සෞඛ්ය බලධාරීන් පෝෂණය, ශාරීරික ක්රියාකාරකම් සහ වැළැක්වීමේ සෞඛ්ය සේවා පිළිබඳ හදිසි මැදිහත්වීමේ අවශ්යතාවය සහ වඩාත් පුළුල් ජනතා දැනුවත්භාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටිති.
තරබාරු බව, දෙවැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව, හෘද වාහිනී රෝග, අධි රුධිර පීඩනය සහ පිළිකාවේ නිශ්චිත ආකාර ඇතුළු බරපතළ බෝ නොවන රෝග රාශියකට ප්රධාන අවදානම් සාධකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙම රෝගවල ව්යාප්තිය පසුගිය දශකවල දකුණු ආසියාව පුරා ක්රමයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ද එයට ව්යතිරේකයක් නොවේ.
සංඛ්යාවන් පිටුපස ඇති ජීවන රටාව හා ආහාර රටාවේ වෙනස්කම්
ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් අතර තරබාරු බව ඉහළ යාමට මූලික හේතු ලෙස, වේගවත් නාගරීකරණය, ශාරීරිකව අකාර්යක්ෂම ජීවන රටාව සහ සකසන ලද හා කැලරි බහුල ආහාර දෙසට ඇති ඇලීම සෞඛ්ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති. ආර්ථික පීඩනය සහ සමතුලිත පෝෂණය ලැබීමට ඇති සීමිත ප්රවේශය ද දායක සාධකයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
- ශාරීරික ක්රියාකාරකම් අඩු, වාඩිලා සිටිමින් කරන රැකියා පරිසර
- සකසන ලද හා වේගවත් ආහාර පරිභෝජනය වැඩිවීම
- සමතුලිත ආහාර රටාවන් පිළිබඳ සීමිත දැනුවත්භාවය
- සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර ලබා ගැනීමට ඇති සමාජ-ආර්ථික බාධා
වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ආයාචනයක්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශයේ මෙම හෙළිදරව්ව, සියලු වයස් කාණ්ඩවල කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් වැළැක්වීමේ සෞඛ්ය වැඩසටහන් කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නිත්ය ව්යායාම, සමතුලිත ආහාර රටාව සහ නිතිපතා සෞඛ්ය පරීක්ෂාවන් ප්රවර්ධනය කරන ජනාරෝග්ය ව්යාපාර, මෙම ප්රවණතාව හරවා යැවීමේ තීරණාත්මක පියවර ලෙස සැලකේ.
වෛද්යවරුන් සහ පෝෂණවේදීන් ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන්ට නිත්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂා ලබා ගන්නා ලෙස සහ සෞඛ්ය සම්පන්න බරක් පවත්වා ගැනීම හා තරබාරු බව හා සම්බන්ධ සංකූලතා අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පුද්ගලාරෝපිත මඟ පෙන්වීම සඳහා සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන් හමුවන ලෙස නිරන්තරයෙන් බල කිරීම් කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.