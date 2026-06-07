Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානීය මැතිවරණ සූදානම තීව්‍ර වන අතර NPP නායකත්වය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡාවට

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානීය මැතිවරණ සූදානම තීව්‍ර වන අතර NPP නායකත්වය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡාවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානීය ආණ්ඩුකරண මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින දේශපාලන පක්ෂ සූදානම් වීම් තීව්‍ර කරන අතරතුර, රටේ පාලක ජාතික ජන බලය (NPP) හි නායකයින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ හමුවීමට නියමිතව ඇත.

NPP නියෝජිතයින් සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අතර සැලසුම් කරන ලද සාකච්ඡාව, ස්ථානීය මට්ටමින් මැතිවරණ පරිසරය හැඩගැසීමට පටන් ගන්නා සන්ධිස්ථානයේ රටේ පාලක සන්ධානය දක්වන ඉහළ සහභාගීත්වයේ සංඥාවකි.

ස්ථානීය මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව පක්ෂ සංගමය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් පැහැදිලිව තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ස්ථානීය ආණ්ඩුකරණ මැතිවරණය අපේක්ෂාවෙන් බහුවිධ පක්ෂ මූලික මට්ටමේ සංගමය ආරම්භ කර ඇත. NPP ජාතික බලයට නැඟීමෙන් පසු මහජන හැඟීම් මැනිය හැකි වැදගත් මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස මෙම මැතිවරණය සේවය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ජනවරමක් මත මෑත කාලීන මහ මැතිවරණවලදී ජයග්‍රහණය ලත් NPP, ස්ථානීය මණ්ඩල මට්ටමින් ද සිය දේශපාලන පාදම තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ඇත. ස්ථානීය මැතිවරණවලදී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන හරහා සන්ධානයේ ආධිපත්‍යය තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභා රැස්වීමේ වැදගත්කම

දේශපාලන පක්ෂ නායකත්වය සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අතර රැස්වීම් මැතිවරණ පූර්ව ක්‍රියාවලියේ සම්මත කොටසක් වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් මැතිවරණ මාර්ගෝපදේශ, අපේක්ෂක නාමයෝජනා ක්‍රමවේද සහ ව්‍යාපාරික රෙගුලාසි වැනි කරුණු ආවරණය කරයි. කොමිෂන් සභාව සමඟ NPP හි සහභාගීත්වය ස්ථානීය මැතිවරණයට ක්‍රමවත් හා නියාමිත ආකාරයෙන් ප්‍රවේශ වීමේ පක්ෂයේ අභිප්‍රාය අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පවත්වා ගැනීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, දේශපාලන පක්ෂ සමඟ එහි සම්බන්ධීකරණය සුමට මැතිවරණ ක්‍රියාවලියක් සහතික කිරීමේදී අත්‍යාවශ්‍ය යැයි සැලකේ.

නිරීක්ෂණය කළ යුතු කරුණු

  • මැතිවරණ සූදානම සහ ක්‍රියා පටිපාටික කරුණු සම්බන්ධව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ NPP හි සාකච්ඡාවලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල.
  • ස්ථානීය ආණ්ඩුකරණ මැතිවරණයට ඉදිරිව විපක්ෂ පක්ෂ ප්‍රතිචාර දක්වන සහ ස්ථානගත වන ආකාරය.
  • NPP හි ජාතික ජනප්‍රියතාව ස්ථානීය මණ්ඩල මට්ටමේ සාර්ථකත්වයක් බවට පරිවර්තනය වේද යන්න.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන අතරතුර, ස්ථානීය ආණ්ඩුකරණ මැතිවරණය ඉදිරි වසර ගණනාවක් රටේ දේශපාලන දිශාව හැඩගස්වා ගත හැකි, සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන තරගයක් ලෙස මතුවීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss