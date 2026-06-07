Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුසල් පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලට එරෙහිව සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුසල් පෙරේරාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලට එරෙහිව සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ආධිපත්‍යය දරන තරග මාලා ජයක් ස්ථිර කර ගත්තේ කුසල් පෙරේරා තීරණාත්මක සාධකය බවට පත් වෙමින්, සංචාරක කණ්ඩායම සිහිගන්වන ලෙස සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමෙනි.

ජයග්‍රහණයේ හදවත — පෙරේරා

වම් අතින් ක්‍රීඩා කරන මෙම කීපර්-පිතිකරු ශ්‍රී ලංකාවට එකම තරගයක් අහිමි නොකර තරග මාලාව අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලබා දෙමින් සන්සුන් හා ආධිපත්‍යධාරී ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළේය. පිච් මත පෙරේරාගේ සංයමයෙන් යුත් ප්‍රවේශය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකාරයන් කලකිරවීමට සමත් වූ අතර, තරග පුරාම ශිෂ්ට ගතියෙන් පවත්වාගෙන ගිය කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවට ද ඊට සුදුසු ආකල්පය ගොඩනැගීය.

ඔහුගේ දායකත්වය හුදෙක් ලකුණු ගැනීම ගැන නොවූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවේ තීරණාත්මක අවස්ථාවන් හරහා මෙහෙයවූ රීතිය ද ඊට සමාන ලෙස වැදගත් විය. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරග ජය ගන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගන්නා ඒ ආකාරයේ සිත්ගන්නා ස්වභාවය ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළේය.

සිහිපත් කළ හැකි තරග මාලාවක්

මෙම සම්පූර්ණ තරග මාලා ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වැදගත් සාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි. ලෝක ක්‍රිකට් තුළ තම ස්ථානය නැවත තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කරමින් සිටී. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේම ගෙදර පිටියේ සෑම තරගයකින්ම ජය ගැනීම සුළු දෙයක් නොවන අතර, ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය ද්වීපය පුරා මෙම ජයග්‍රහණය සැමරීමට කදිම හේතුවක් ඇත.

ස්වකීය ගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිටදී ක්‍රීඩා කළ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවේ සමබර ක්‍රීඩාවට ස්ථාවර ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට නොහැකි විය. සංචාරක කණ්ඩායම තරග මාලාව පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සියලු අංශ ඉක්මවා ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය වන විශ්වාසය

මෙම තරග මාලා ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ව්‍යුහය තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගතිවේගයක් ඇති කිරීමට දායක වෙමින්, රසිකයන් හා තේරීම් කමිටු දෙකටම දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙයි. නව දක්ෂතා සමඟ අත්දැකීම් ලත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩාව, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කොමිට්මන්ට් දෙසට ජාතික කණ්ඩායම ධනාත්මක දිශාවකට ගමන් කරන බවේ ලකුණක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික ආධාරකරුවන් සඳහා, මෙම සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණය, තත්ත්වාකාර සිද්ධිවලදී ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට පිය නඟා ජය ගන්නා විට කණ්ඩායම කුමක් කළ හැකිද යන්නෙහි කාලෝචිත සිහිවටනයකි — මෙම සංචාරය තුළ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයෙන් ඒ ජය ගැනීමේ ගමන මෙහෙය වූයේ පෙරේරා විසිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී Sinhala

කල්පිටිය කලපුවේ සැඟවූ ගිනි අවි හා ද්‍රව්‍ය තොගයක් යුද නාවිකාවෙන් අනාවරණය කරගනී

නීති විරෝධී අවි ජාවාරම් මැඩලීම සඳහා රට තුළ ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි සැලකිය යුතු සොයාගැනීමක් ලෙස ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් හඳුන්වන කල්පිටිය කලපුවේ ජලයෙන් ගිනි අවි…

07 Jun 2026 Discuss
රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝමයේදී අදිතිහාසික දස්කම් දැක්වූ රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

දිවි පිරිමි ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග රෝමයේදී විස්මිත දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාර්තා පොත් නැවත ලියා, රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව කොටා තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී…

07 Jun 2026 Discuss
හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ සිය බිරිඳ විසින් පිහියෙන් ඇනීමෙන් මියගිය සිද්ධියකට සම්බන්ධ කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

හොරණ අරඹකන්ද ප්‍රදේශයේදී සිය ස්වාමිපුරුෂයා පිහියෙන් ඇනීමෙන් මිය යාමක් සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව අධිකාරීන් තහවුරු කළේය.…

07 Jun 2026 Discuss