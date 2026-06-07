ශ්රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේගේ ඓතිහාසික මීටර් 92.62 දුරැලීම ඉන්දියාවේ නීරාජ් චෝප්රාව පසු කරයි
ශ්රී ලාංකික කඹ විසි කිරීමේ ක්රීඩා තරුව වන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් යන විස්මිත දුරකට කඹය විසි කරමින් ඉන්දියාවේ ප්රසිද්ධ ඔලිම්පික් ශූරයා නීරාජ් චෝප්රාව පසු කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ පිටිවහල් ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකෙන අපූරු දස්කමක් ඉටු කර ඇත.
ඉතිහාස ග්රන්ථවලට එක් වන දුරැලීමක්
පතිරාගේගේ අසාමාන්ය දස්කම ක්රීඩා ලෝකය කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයා ලෝක කඹ විසි කිරීමේ ක්රීඩාවේ වඩාත්ම ප්රචලිත නාමය වන, ඉන්දියාවේ ප්රථම 육상 ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභියා වන චෝප්රාව ඉක්මවා යන දුරක් කඹය ගෙනගොස් ඇත.
මීටර් 92.62ක් යනු ඕනෑම තරඟකාරී මට්ටමකදී අතිශය සාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරන දුරකි. ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෙකු එවැනි දුරක් සටහන් කිරීම, ලෝකය ඉදිරියේ මෙම ශාස්ත්රය තුළ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් අතරට පතිරාගේ ස්ථිරවම ඇතුළු කරයි.
ශ්රී ලාංකික පිටිවහල් ක්රීඩා සඳහා ඇති වැදගත්කම
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා වැඩසටහනේ転換点 ලෙස සැලකෙන අතර, ජාත්යන්තර මට්ටමේ පිටිවහල් ක්රීඩාවල සිය කැපී පෙනීම ස්ථාපිත කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් සිටින ශ්රී ලංකාවට මෙය වාරය හේතු ජනකය. තරඟකාරී පිටිවහල් ක්රීඩා සඳහා නව පරපුරේ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයින් දිරිමත් කිරීමට පතිරාගේගේ දස්කම ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව දිගු දුර ධාවනයේ හා අනෙකුත් ක්රීඩා ශාඛාවල සාර්ථකත්වය ලබා ඇති නමුත්, කඹ විසි කිරීමේ ක්රීඩාවේ මෙවැනි ජයග්රහණයක් ද්වීප ජාතියේ ක්රීඩා ප්රජාව සඳහා දුර්ලභ හා ප්රීතිදායක වර්ධනයකි.
චෝප්රාගේ මිණුම් දණ්ඩ ඉක්මවා යයි
නීරාජ් චෝප්රා ආසියාතික කඹ විසි කිරීමේ ක්රීඩාවේ ප්රමිතිය දිගු කලක් තිස්සේ නිර්ණය කර ඇති අතර, ඔහුගේ දස්කම සමඟ සිය කාර්යය සළකා බැලීම ලෝක ශ්රේෂ්ඨ හැකියාවේ සලකුණක් ලෙස සැලකේ. පතිරාගේගේ මීටර් 92.62 දුරැලීම චෝප්රාගේ සසඳන හැකි දස්කම් ඉක්මවා ගිය බව, ජයග්රහණය වඩාත් විශිෂ්ට හා වැදගත් එකක් කරයි.
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රීඩා රසිකයින් හා නිලධාරීන් පතිරාගේගේ දස්කම, දිවයිනේ ක්රීඩකයෙකුට මහාද්වීපයේ — සහ ඉතා සම්භාව්ය ලෙස ලෝකයේ — ශ්රේෂ්ඨයන් සමඟ ක්රීඩා කිරීමේ හැකියාව ඇති බවට සාක්ෂියක් ලෙස සමරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම දුරැලීම සටහන් වූ නිශ්චිත තරඟාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ප්රජාව රුමේෂ් පතිරාගේගේ ඊළඟ ඉදිරිපත්වීම අතිශය ඉවසිලිවන්ත ලෙස බලා සිටිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.