Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කඳුළු සලන ආයාචනය: සල්ලේගේ බිරිඳ ස්වාමිපුරුෂාගේ ජීවිතය බේරා ගන්නැයි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි

07 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කඳුළු සලන ආයාචනය: සල්ලේගේ බිරිඳ ස්වාමිපුරුෂාගේ ජීවිතය බේරා ගන්නැයි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලයි

සල්ලේගේ බිරිඳ, සිය ස්වාමිපුරුෂාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා මැදිහත් වන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් හඬඬෙන් ආයාචනා කර ඇති බව බදාදා දින (බදාදා) වාර්තා වේ.

දුක්ඛිත කාන්තාවගේ හදවතින් නැගුණු "ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගන්න" යන හඬ, සල්ලේ ලෙස හඳුනා ගැනෙන ඇගේ ස්වාමිපුරුෂා වටා පවතින ඉතාමත් ගැඹුරු සහ කනස්සල්ලට හේතු වන තත්ත්වය පිළිබඳව මහජන අවධානය යොමු කර ඇත.

මෙම ආයාචනයට මඟ පෑදූ සම්පූර්ණ තත්ත්වය පිළිබඳ විස්තර මේ වන විට සීමිතව පවතින නමුත්, බිරිඳගේ ශෝකාකූල ඉල්ලීම මෙම කාරණයේ හදිසි බව ඉස්මතු කරන අතර, සහාය දීමේ හැකියාව ඇති අය විසින් ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නයද මතු කරයි.

බලධාරීන්ට කරන ආයාචනය

සල්ලේගේ බිරිඳ මාධ්‍ය ඉදිරියේ ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරමින්, ප්‍රමාද වැඩිවීමට පෙර ඉක්මනින් ක්‍රියා කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියාය. ඇගේ ආයාචනය, මැදිහත් වීමේ බලය ඇති අයගෙන් අර්ථවත් ප්‍රතිචාරයක් බලා සිටින පවුලේ කනස්සල්ල හා අසරණකම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන පවුල් නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් වෙනුවෙන් ඒකායන ක්‍රමය ලෙස මාධ්‍ය අවධානය වෙත යොමු වීම සාමාන්‍ය දෙයකි.

තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතී

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, බිරිඳගේ ආයාචනයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් බලධාරීන් කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. තත්ත්වය දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතින බව වටහා ගන්නා අතර, ඉදිරි පැය හා දිනවලදී තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම කතාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයීමට කටයුතු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

2026 ICC T20 විශ්ව කුසලානයේ සැබෑ ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

දූපත් රාජ්‍යේ කාන්තා කණ්ඩායම ගෝලීය වේදිකාවේ හැකියාව ක්‍රියාදාමයට පරිවර්තනය කිරීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 2026 ICC කාන්තා T20 විශ්ව කුසලානයේ…

07 Jun 2026 Discuss
නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

නිරිත දිග මෝසම තීව්‍ර වීමත් සමඟ පැ.කි. 50 දක්වා තද සුළං හමනු ඇතැයි කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

නිරිත දිග මෝසම් කාලය දිවයින පුරා ක්‍රියාකාරී අවධියක පවතින අතර, පළාත් කිහිපයක් හරහා තද සුළං හමනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව…

07 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

කොළඹ පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය සඳහා ටොන් 2,241ක් වන විශාල බැටරි තොගයක් හැසිරවීමෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

කොළඹ ජාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තය (CICT) සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සන්ධිස්ථානයක් අත්පත් කරගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලි ජාලය සඳහා ගමනාන්තය වූ ටොන් 2,241ක් වන…

07 Jun 2026 Discuss