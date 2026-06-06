හිටපු ශ්රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්රධානියාගේ භාර්යාව සිය සැමියාට රඳවා තබාගැනීමේදී අමානුෂික ලෙස සලකන බව චෝදනා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියාගේ භාර්යාව, රඳවා තබාගෙන සිටින සිය සැමියාට අමානුෂික ලෙස සලකන බවට බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින් මහජනතාව ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර, රටේ ප්රමුඛ රඳවාතබාගැනීම් පිළිබඳ නැවුම් සැලකිලිමත් භාවයක් ඇති කර තිබේ.
අමානුෂික සැලකිල්ල පිළිබඳ චෝදනා
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියාගේ භාර්යාව, රඳවා තබාගැනීමේ සිටින සිය සැමියාට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිය කම්පනය මහජනයා ඉදිරියේ ප්රකාශ කර තිබේ. ඔහුට ලැබෙන සැලකිල්ල, ඕනෑම රඳවාගත් පුද්ගලයෙකුට අදාළ ප්රමිතියට නොගැලපෙන බව ඇය චෝදනා කරයි; ඔවුන් මුහුණ දෙන චෝදනා කුමක් වුවත් එය ක්රියාත්මක විය යුතු බවත් ඇය පෙන්වා දෙයි.
ඇගේ චෝදනා, ශ්රී ලංකාවේ රඳවාගත් පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පුළුල් ප්රශ්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් රටේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශවල හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධව ඒ අවධානය වඩාත් තීව්ර වී ඇත.
ජාතික අවධානයට ලක් වූ රඳවා තබාගැනීමක්
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා රඳවා තබාගැනීම ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයට ලක්ව තිබේ. රාජ්ය බුද්ධි සේවා තුළ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ ඔහුගේ නඩුව, දේශීය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් ළාගෙන නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.
ඔහුගේ භාර්යාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා, දැනටමත් ළාගෙන පරීක්ෂාවට ලක්වෙමින් පවතින මෙම නඩුවට නව හා සංවේදී මානයක් එක් කරයි; ඔහු රඳවා සිටින කාලය තුළ නිසි ක්රමවේද හා නීතිමය ආරක්ෂාවන් ආරක්ෂා වෙමින් පවතින්නේ දැයි යන ප්රශ්නය දැන් මතු වී ඇත.
වගවීම පිළිබඳ ඉල්ලීම්
භාර්යාවගේ මහජන ප්රකාශයන් නිසා රඳවා තබාගැනීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන් විනිවිදභාවයෙන් ප්රතිචාර දැක්විය යුතු බවට පීඩනය වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බරපතල චෝදනා මුහුණ දෙන පුද්ගලයින් වුවද, මානුෂික සැලකිල්ලට හා නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂාවට හිමිකම් ඇති බව මානව හිමිකම් පෙරමුණු දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.
තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, රඳවාගත් පුද්ගලයාගේ භාර්යාව ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. නීතිමය නිරීක්ෂකයන්, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ සාමාන්ය මහජනතාව විසින් නඩුවේ ඉදිරි සංවර්ධනයන් ළාගෙන අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.