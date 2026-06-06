Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව සිය සැමියාට රඳවා තබාගැනීමේදී අමානුෂික ලෙස සලකන බව චෝදනා කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව සිය සැමියාට රඳවා තබාගැනීමේදී අමානුෂික ලෙස සලකන බව චෝදනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව, රඳවා තබාගෙන සිටින සිය සැමියාට අමානුෂික ලෙස සලකන බවට බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින් මහජනතාව ඉදිරියට පැමිණ ඇති අතර, රටේ ප්‍රමුඛ රඳවාතබාගැනීම් පිළිබඳ නැවුම් සැලකිලිමත් භාවයක් ඇති කර තිබේ.

අමානුෂික සැලකිල්ල පිළිබඳ චෝදනා

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාගේ භාර්යාව, රඳවා තබාගැනීමේ සිටින සිය සැමියාට සලකන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සිය කම්පනය මහජනයා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කර තිබේ. ඔහුට ලැබෙන සැලකිල්ල, ඕනෑම රඳවාගත් පුද්ගලයෙකුට අදාළ ප්‍රමිතියට නොගැලපෙන බව ඇය චෝදනා කරයි; ඔවුන් මුහුණ දෙන චෝදනා කුමක් වුවත් එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් ඇය පෙන්වා දෙයි.

ඇගේ චෝදනා, ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවාගත් පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පුළුල් ප්‍රශ්නය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් රටේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශවල හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධව ඒ අවධානය වඩාත් තීව්‍ර වී ඇත.

ජාතික අවධානයට ලක් වූ රඳවා තබාගැනීමක්

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා රඳවා තබාගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානයට ලක්ව තිබේ. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කළ ඔහුගේ නඩුව, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් විසින් ළාගෙන නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.

ඔහුගේ භාර්යාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා, දැනටමත් ළාගෙන පරීක්ෂාවට ලක්වෙමින් පවතින මෙම නඩුවට නව හා සංවේදී මානයක් එක් කරයි; ඔහු රඳවා සිටින කාලය තුළ නිසි ක්‍රමවේද හා නීතිමය ආරක්ෂාවන් ආරක්ෂා වෙමින් පවතින්නේ දැයි යන ප්‍රශ්නය දැන් මතු වී ඇත.

වගවීම පිළිබඳ ඉල්ලීම්

භාර්යාවගේ මහජන ප්‍රකාශයන් නිසා රඳවා තබාගැනීමේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන් විනිවිදභාවයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු බවට පීඩනය වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බරපතල චෝදනා මුහුණ දෙන පුද්ගලයින් වුවද, මානුෂික සැලකිල්ලට හා නීතිය යටතේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂාවට හිමිකම් ඇති බව මානව හිමිකම් පෙරමුණු දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.

තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, රඳවාගත් පුද්ගලයාගේ භාර්යාව ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල මහජන ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොමැත. නීතිමය නිරීක්ෂකයන්, අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව විසින් නඩුවේ ඉදිරි සංවර්ධනයන් ළාගෙන අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss