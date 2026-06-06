මී මැස්සන් වඳවී යෑම ශ්රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බරපතළ තර්ජනයක් — විශේෂඥ අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ මී මැස්සන්ගේ ජනගහනය අඛණ්ඩව පහළ යෑමත් සමඟ, ත්වරිත පියවර නොගන්නේ නම් කෘෂිකර්මාන්තයට හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ඉතා බරපතළ ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවමින්, රටේ ආහාර නිෂ්පාදන අංශය දරුණු අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.
නිහඬව දිග්ගැසෙන අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාව පුරා බෝග පරාගනය කිරීමේදී මී මැස්සන් අත්යාවශ්ය කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, ඔවුන් රටේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයට දායක වන වඩාත්ම තීරණාත්මක සාධකයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. එහෙත් දිවයින පුරා මී මැස්සන්ගේ ජනගහනය ක්රමයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ යෑමේ සැලකිලිමත් ප්රවණතාවක් දැන් විශේෂඥයන් අවධානයට ලක් කරමින් සිටින අතර, එය ආහාර නිෂ්පාදනය මූලික මට්ටමෙන්ම අවුල් කිරීමේ අවදානමක් ගෙන එයි.
සෑහෙන පරාගනයක් නොමැති නම්, පලතුරු, එළවළු හා අනෙකුත් බෝගවල අස්වැන්න තීව්ර ලෙස පහළ යාමට නියමිත බැවින්, දැනටමත් ආර්ථික පීඩනයන්ට හා දේශගුණ ආශ්රිත අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින ආහාර අංශය මත අමතර බරක් පැටවෙනු ඇත.
පහළ යෑමට හේතු වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ මී මැස්සන්ගේ ජනගහනය හීනවීමට සාධක කිහිපයක් දායක වන බව විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඒවා නම්:
- ගොවිතැන් ක්රියාවලීන්හිදී රසායනික පළිබෝධනාශකවල පුළුල් භාවිතය
- ස්වාභාවික වාසස්ථාන විනාශ කිරීම හා හායනය
- දේශගුණ විපර්යාසය හා අනුනිශ්චිත කාලගුණ රටා
- මී මැස්සන්ගේ කැලිත්ත කොට්ඨාස පීඩාවට ලක් කරන රෝග හා පරපෝෂිතයන්ගේ පැතිරීම
කෘෂිකර්මාන්තයට දුරගාමී බලපෑම
මෙම පහළ යෑම හුදෙක් පාරිසරික ගැටළුවක් පමණක් නොව, මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවනෝපාය හා ආහාර ලබාගැනීමේ හැකියාවට ඍජු තර්ජනයක් බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති. දේශීය ආහාර රටාවේ කොඳු නාරටිය වන බෝග රාශියක් — එළවළු, පලතුරු හා ඇතැම් කුළු බඩු ඇතුළුව — ශක්යතා සහිත අස්වැන්නක් නෙළා ගැනීම සඳහා මී මැස්සන්ගේ පරාගනය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.
මී මැස්සන් නැතිවීම නොසලකා හැරිය හැකි දෙයක් නොවේ. අපගේ ආහාර පද්ධතීන් පවත්වා ගෙන යෑමේදී ඔවුන් ඉටු කරන කාර්යභාරය ආදේශ කළ නොහැකිය; ක්රියාමාර්ග ගැනීම ප්රමාද කරන සෑම කන්නයකම හානිය තව තවත් වැඩිවෙයි.
ත්වරිත ක්රියාමාර්ග සඳහා ඉල්ලීම්
සංරක්ෂණ ක්රියාකාරීන් හා කෘෂිකාර්මික විශේෂඥයෝ, රජය, ගොවීන් හා සාමාන්ය ජනතාව මෙම පහළ යෑම ආපසු හැරවීමට සම්බන්ධීකෘත පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කරමින් සිටිති. හානිකර පළිබෝධනාශකවලට ඇති යැපීම අඩු කිරීම, මී මැස්සන්ගේ වාසස්ථාන සහාය කරන ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කර ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම, සහ දෛනික ජීවිතයේදී මී මැස්සන් ඉටු කරන ජෛව විද්යාත්මක කාර්යභාරය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ප්රවර්ධනය කිරීම නිර්දේශිත ක්රියාමාර්ග අතර ප්රමුඛ ස්ථාන ගනී.
ශ්රී ලංකාව තවමත් තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හා ජනතාවට ආහාර ස්වයංපෝෂිතභාවය සහතික කිරීමට කටයුතු කරන මෙවන් පසුබිමක, මී කැලිත්ත කොට්ඨාස සංරක්ෂණය නැවුම් හදිසිභාවයක් ගෙන ඇත. පරාගකාරකයන් ආරක්ෂා කිරීම ජාතික ප්රමුඛතාවක් ලෙස සලකා, කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්තිය හා පාරිසරික සංරක්ෂණ උපාය මාර්ග යන දෙකටම ඒකාබද්ධ කළ යුතු බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.