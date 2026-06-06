එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ශ්රී ලංකාව අසල මුහුදේදී සම්බාධක නෞකාවක් අත්පත් කරගනී
ඇමෙරිකානු නාවික හමුදා බලකා හින්දු සාගර කලාපයේ නෞකාවක් වළකා ගනී
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව, ශ්රී ලංකා වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු ප්රදේශයක ක්රියාත්මක වූ සම්බාධකවලට ලක් වූ තෙල් ටැංකර් නෞකාවක් අල්ලා ගෙන ඇති අතර, ජාත්යන්තර සම්බාධක මගහරවා ගැනීමට සම්බන්ධ යැයි කියනු ලබන නෞකා ඉලක්ක කරගත් මෙම ක්රියාන්විතය වැදගත් බලාත්මක කිරීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව: ගැනීමේ ගෝල්ඩ්, ගෝල්ඩ් ගැනීමේ ගැනීමේ ගෝල්ඩ් ගෝල්ඩ් ගෝල්ඩ් ගෝල්ඩ් ගෝල්ඩ් ගෝල්ඩ්, වොෂිංටනය සම්බාධකවලට ලක් වූ ආයතන වෙනුවෙන් ක්රියාත්මක වන හෝ නීති විරෝධී භාණ්ඩ රැගෙන යන බවට සැක කරනු ලබන ටැංකර් නෞකාවලට එරෙහිව සම්බාධක ක්රමවේද බලාත්මක කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්ර කරද්දී, හින්දු සාගර කලාපයේ ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවේ ඉහළ නැගෙමින් පවතින සහභාගීත්වය හා තීරණශීලිත්වය මෙම ක්රියාන්විතය ඉස්මතු කරයි.
වළකා ගැනීමේ විස්තර
එක්සත් ජනපද සම්බාධකවලට ලක් කර තිබූ එම ටැංකර් නෞකාව, ඇමෙරිකානු නාවික නිලධාරීන් විසින් හඳුනා ගෙන, බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස නෞකාවට ගොඩ වී අල්ලා ගන්නා ලදී. මෙම ක්රියාන්විතය ශ්රී ලංකාවේ වෙරළ තීරයට ආසන්න ජාත්යන්තර මුහුදු ජලයේදී සිදු කෙරිණි.
මෙවැනි වළකා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන්නේ, ඇමෙරිකානු සම්බාධක වැඩසටහන් යටතේ ලැයිස්තුගත කර ඇති නෞකාවලට, විශේෂයෙන්ම වොෂිංටනය විසින් පනවා ඇති සීමාවන් උල්ලංඝනය කරමින් තෙල් හෝ අනෙකුත් භාණ්ඩ ගනුදෙනු සඳහා මැදිහත් වන බවට සැක කරනු ලබන නෞකාවලට එරෙහිව ක්රියා කිරීමට එක්සත් ජනපද බලධාරීන්ට අවසර ලබා දෙන නෛතික රාමු යටතේය.
කලාපයට ඇති ඇඟවුම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තරව වඩාත් කාර්යබහුල 해상 වෙළඳ මාර්ග කිහිපයකට ඔස්සේ ඇති උපායමාර්ගික ස්ථානගත කිරීම කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කරයි. ප්රතිදිනයක් විශාල ගෝලීය නැව් ගමනාගමනයක් ගමන් කරන හින්දු සාගරයේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක මෙම දූපත් රාජ්යය පිහිටා ඇත.
ආසන්න මුහුදු ජලයේ සිදු කරන ලද මෙම ක්රියාන්විතය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. වළකා ගැනීමට පෙර හෝ ඒ අතරතුර ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව හෝ අදාළ රජයේ ආයතන, එක්සත් ජනපද නාවික ක්රියාන්විතය පිළිබඳව දැනුම් දෙනු ලැබූවේ ද, එහිදී සහයෝගිතාවයෙන් කටයුතු කළේ ද යන්න තවමත් අපැහැදිළිව ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය
ජාත්යන්තර සීමාවන්ට අභියෝග කරමින් ඉරානය, රුසියාව සහ වෙනිසියුලාව වැනි රටවල් ඇතුළු රටවලින් සම්බාධකවලට ලක් වූ තෙල් ප්රවාහනය කිරීමට භාවිතා කරන "සෙවනැලි ෆ්ලීට්" ටැංකර් ගොඩ ගන්නා ලෙස ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් විස්තර කරන ප්රවාහනයකට එරෙහිව, විශාල ලෙස ව්යාප්ත වෙමින් පවතින එක්සත් ජනපදය නායකත්වය දෙන බලාත්මක කිරීමේ ක්රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස මෙම අත්පත් කර ගැනීම සිදු වේ.
- සම්බාධකවලට ලක් වූ ටැංකර් නෞකා ආසියානු හා හින්දු සාගර ජලයේ ක්රියාත්මක වන බව ක්රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් නිරීක්ෂණය වෙමින් ඇත.
- සම්බාධක උල්ලංඝනය කරන බවට සැක කරනු ලබන නෞකා වළකා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපදය නාවික මුර සංචාරයන් තීව්ර කර ඇත.
- එවැනි ක්රියාන්විතයන් සාමාන්යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ එක්සත් ජනපද විධායක නියෝග සහ අදාළ එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනා මගින් ලබා දෙන බලතල යටතේය.
සම්බාධක බිඳ දමමින් ක්රියාත්මක 해상 ජාලයන් කෙරෙහි ගෝලීය දෙස් බැලීම තීව්ර වෙද්දී, ශ්රී ලංකාවට වටා ඇති මුහුදු ජලයේ සහ පුළුල් ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ මෙවැනි සිදුවීම් වඩ වඩාත් නිරන්තරව ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.