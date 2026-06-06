Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතහැර යාමට මන සූදානම් නොවූ අතරමං සතුන් රැකීමට රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව දකුණු ලෙබනනයේ ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මිය යයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතහැර යාමට මන සූදානම් නොවූ අතරමං සතුන් රැකීමට රැඳී සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව දකුණු ලෙබනනයේ ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මිය යයි

දකුණු ලෙබනනයේ අතරමං බල්ලන් සහ බළලුන් රැකබලා ගනිමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්, ඒ සතුන් හැර යාමට මනසක් නොවී යුද්ධ කලාපයේ රැඳී සිටිය දී ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

ලෙබනනයේ පදිංචිව සිටි එම කාන්තාව, ප්‍රදේශයේ ගැටුම් තීව්‍ර වෙමින් පැවතියද, තමා රැකබලාගත් සතුන් හැර දමා පිටව යාමට අකමැති වී ඉතා ඉරණම්කාරී තීරණයක් ගත්තාය. ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයක් ඒ ප්‍රදේශයට හා ගැසීමත් සමඟ ඇය ජීවිතය අහිමි කරගත්තාය.

කරුණාවෙන් ගෙවූ ජීවිතයක්

දකුණු ලෙබනනය ගිනිඅවුලෙන් ගිලෙමින් පැවති ඉතාමත් භයානක ප්‍රදේශයක රැඳී සිටීමට ඇය ගත් තීරණය, අසරණ සතුන් කෙරෙහි ඇය දැරූ අසාමාන්‍ය කැපකිරීමේ ප්‍රකාශනයකි. ගැටුම් උත්සන්න වෙත්ම බොහෝ පදිංචිකරුවන් හා විදේශ ජාතිකයන් ප්‍රදේශය හැර ගිය අතර, තමා රැකි සතුන් ඔවුන්ටම ඉතිරිකර නොයන්නට ඇය තීරණ ගෙන එහිම රැඳී සිටියාය.

ඇගේ මරණ පුවත ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ලෙබනනයේ ඇගේ කතාව දැනගත් අය අතරද දැඩි ශෝකයක් හා හැඟීම්බරිතභාවයක් ඇවිළවූ අතර, ස්වකීය ආරක්ෂාව පවා කැප කරමින් සතුන් වෙනුවෙන් ඇය දැරූ නිස්වාර්ථ කැපකිරීම බොහෝ දෙනාගේ හදවත් සසල කළේය.

ලෙබනන් ගැටුමට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්

ලෙබනනයේ සැලකිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික සේවක ප්‍රජාවක් රැකියා කරමින් සිටින අතර, ඊශ්‍රායල් හමුදා මෙහෙයුම් තීව්‍ර වීමත් සමඟ ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු අතරාන්තරාලයේ හිරවී ජීවිත අවදානමට ලක්ව ඇත. යුද්ධ කලාපයේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් මිය යාම හා අවතැන් වීම, ලෙබනනයේ ඉතිරිව සිටින දේශීයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව මව් රටේ දැඩි කනස්සල්ල ඇවිළවී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රජය ඊට පෙරද ලෙබනනයේ සිටින තම පුරවැසියන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යාමටත්, පවතින ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජන ගන්නා ලෙසටත් බලකර සිටි අතර, ඒ ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය දිනෙන් දිනම දිරාපත් වෙමින් පවතී.

එම කාන්තාවගේ ජීවිත හානිය, කිසිවිටෙකත් නිම නොවන ලෙසක් පෙනෙන මෙම ගැටුමෙන් නිර්දෝෂී ජීවිත කොතරම් බිලිගැනෙනවාද යන්න හා ප්‍රදේශය ගිලගත් යුද්ධයේ මිනිස් ජීවිත කෙරෙහිත් මානවීය ලෙසත් ඇති විනාශකාරී බලපෑම සිහිගන්වන හදවතක් කිණිති ගසන ඛේදජනක සිහිපත් කිරීමකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss