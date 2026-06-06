අතහැර යාමට මන සූදානම් නොවූ අතරමං සතුන් රැකීමට රැඳී සිටි ශ්රී ලාංකික කාන්තාව දකුණු ලෙබනනයේ ඊශ්රායල් ගුවන් ප්රහාරයකින් මිය යයි
දකුණු ලෙබනනයේ අතරමං බල්ලන් සහ බළලුන් රැකබලා ගනිමින් සිටි ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක්, ඒ සතුන් හැර යාමට මනසක් නොවී යුද්ධ කලාපයේ රැඳී සිටිය දී ඊශ්රායල් ගුවන් ප්රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.
ලෙබනනයේ පදිංචිව සිටි එම කාන්තාව, ප්රදේශයේ ගැටුම් තීව්ර වෙමින් පැවතියද, තමා රැකබලාගත් සතුන් හැර දමා පිටව යාමට අකමැති වී ඉතා ඉරණම්කාරී තීරණයක් ගත්තාය. ඊශ්රායල් ගුවන් ප්රහාරයක් ඒ ප්රදේශයට හා ගැසීමත් සමඟ ඇය ජීවිතය අහිමි කරගත්තාය.
කරුණාවෙන් ගෙවූ ජීවිතයක්
දකුණු ලෙබනනය ගිනිඅවුලෙන් ගිලෙමින් පැවති ඉතාමත් භයානක ප්රදේශයක රැඳී සිටීමට ඇය ගත් තීරණය, අසරණ සතුන් කෙරෙහි ඇය දැරූ අසාමාන්ය කැපකිරීමේ ප්රකාශනයකි. ගැටුම් උත්සන්න වෙත්ම බොහෝ පදිංචිකරුවන් හා විදේශ ජාතිකයන් ප්රදේශය හැර ගිය අතර, තමා රැකි සතුන් ඔවුන්ටම ඉතිරිකර නොයන්නට ඇය තීරණ ගෙන එහිම රැඳී සිටියාය.
ඇගේ මරණ පුවත ශ්රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ලෙබනනයේ ඇගේ කතාව දැනගත් අය අතරද දැඩි ශෝකයක් හා හැඟීම්බරිතභාවයක් ඇවිළවූ අතර, ස්වකීය ආරක්ෂාව පවා කැප කරමින් සතුන් වෙනුවෙන් ඇය දැරූ නිස්වාර්ථ කැපකිරීම බොහෝ දෙනාගේ හදවත් සසල කළේය.
ලෙබනන් ගැටුමට මුහුණ දෙන ශ්රී ලාංකිකයන්
ලෙබනනයේ සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික සේවක ප්රජාවක් රැකියා කරමින් සිටින අතර, ඊශ්රායල් හමුදා මෙහෙයුම් තීව්ර වීමත් සමඟ ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු අතරාන්තරාලයේ හිරවී ජීවිත අවදානමට ලක්ව ඇත. යුද්ධ කලාපයේ ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් මිය යාම හා අවතැන් වීම, ලෙබනනයේ ඉතිරිව සිටින දේශීයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව මව් රටේ දැඩි කනස්සල්ල ඇවිළවී ඇත.
ශ්රී ලංකා රජය ඊට පෙරද ලෙබනනයේ සිටින තම පුරවැසියන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යාමටත්, පවතින ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාවලින් ප්රයෝජන ගන්නා ලෙසටත් බලකර සිටි අතර, ඒ ප්රදේශයේ තත්ත්වය දිනෙන් දිනම දිරාපත් වෙමින් පවතී.
එම කාන්තාවගේ ජීවිත හානිය, කිසිවිටෙකත් නිම නොවන ලෙසක් පෙනෙන මෙම ගැටුමෙන් නිර්දෝෂී ජීවිත කොතරම් බිලිගැනෙනවාද යන්න හා ප්රදේශය ගිලගත් යුද්ධයේ මිනිස් ජීවිත කෙරෙහිත් මානවීය ලෙසත් ඇති විනාශකාරී බලපෑම සිහිගන්වන හදවතක් කිණිති ගසන ඛේදජනක සිහිපත් කිරීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.