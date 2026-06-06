Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතහැර දැමූ සතුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ගාසා නොහැර සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතහැර දැමූ සතුන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ගාසා නොහැර සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට, අතහැර දැමූ බළලුන් සහ බල්ලන් රැකබලා ගැනීම සඳහා ගාසා යුද්ධ කලාපයේ රැඳී සිටීමට නිර්භීත තීරණයක් ගත් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇත.

සමාජ මාධ්‍ය සහ පුවත් වේදිකා හරහා බහුලව සංසරණය වූ මෙම කාන්තාව, ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමත් සමග අනෙකුන් පලා ගිය අතරේ, සිය ගැඹුරු සත්ව දයාවෙන් පෙළඹී, සතුරු ගිනි අතරේ හිමිකරුවන් නැති සතුන් රැකබලා ගනිමින් රැඳී සිටි බව වාර්තා වේ.

සතුන් වෙනුවෙන් කැප කළ ජීවිතයක්

ගාසාවේ ප්‍රචණ්ඩ තත්ත්වය දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වුවද, මෙම ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයා ඉවත් කිරීමට ප්‍රතිරෝධය දක්වමින්, ගැටුම් නිසා පවුල් රට හැරී යන විට අතහැර දැමූ සතුන්ට කෑම දෙමින් සහ රැකබලා ගනිමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් කැපවිය. දිවි ගෙවීම කෙරෙහි ඇයගේ ඒ කැපවීම අවසානයේ ඇයගේ ජීවිතය앗 ගෙන ගියේය.

ඇයගේ මරණය ශ්‍රී ලංකාව හා ලොව පුරා ජනතාව අතර ගැඹුරු ශෝකයක් හා ප්‍රශංසාවක් ජනිත කර ඇති අතර, එතරම් භයානක තත්ත්වයක් මධ්‍යයේ රැඳී සිටීමේ ඇයගේ අසාමාන්‍ය නිර්භීතාව සහ නිස්වාර්ථකාමය ගෞරවයෙන් සිහිපත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව කම්පනයකට සහ ශෝකයකට පත් වේ

මෙම ශෝකජනක ප්‍රවෘත්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනකොටස් අතර කම්පනයක් ඇති කළ අතර, බොහෝ දෙනෙක් ඇයගේ අභාවය ශෝකයෙන් සිහිකරමින් ඇගේ ස්මරණය ගෞරවයෙන් සනිටුහන් කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු වී ඇත. ස්වකීය ආරක්ෂාවට වඩා අසරණ සතුන්ගේ ජීවිතය ඉදිරියේ තැබූ දයාන්විත හා නිර්භීත පුද්ගලයෙකු ලෙස ඇය බහුලව විස්තර කෙරේ.

ඇයගේ මරණය ගාසාවේ ඉතා ද්‍රෝහී ඊශ්‍රායල් ගුවන් ප්‍රහාරවලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වන සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ගණන ක්‍රමයෙන් ඉහළ යෑමට එකතු වේ. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඉතා ගිලිහෙන ගිලිහෙන සිවිල් ජනතාවගේ මරණ සංඛ්‍යාව සහ භූමියේ කඩිනමින් පිරිහෙන මානුෂීය තත්ත්වය පිළිබඳ නැවත නැවතත් සිය කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

සිවිල් ජනතාවගේ මරණ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර කනස්සල්ල

මෙම ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවගේ ජීවිතහානිය, ගැටුම පුරාවටම ගාසාවේ රැඳී සිටින විදේශ ජාතිකයන්ගේ සහ සහන ශ්‍රමිකයන්ගේ දුෂ්කර තත්ත්වය කෙරෙහි වැඩි ජාත්‍යන්තර අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. යුද්ධය උත්සන්න වීමත් සමග ගාසාවේ ජීවිතක්ෂයට පත් ජාත්‍යන්තර සිවිල් ජාතිකයන් සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් ගණනාවක් වාර්තා වී ඇත.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිල මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත. රජය මෙම කාන්තාවගේ පවුලේ අය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත්ද යන්න හෝ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ඔස්සේ නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ දැයි දන්නේ නැත.

එහෙත් ඇයගේ කථාව ගැඹුරු හඬකින් අනුරා දෙයි — යුද්ධය ජය ගනිමින් ප්‍රකාශ වූ නිහඬ මානවීය ක්‍රියාවක් ද්වීපය හා ඉන් ඔබ්බෙහිද බොහෝ දෙනෙකුගේ හදවත් ස්පර්ශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss