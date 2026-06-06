Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාමේ කනස්සල්ල මධ්‍යයේ ඩොලරයට එරෙහිව පහත වැටේ

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාමේ කනස්සල්ල මධ්‍යයේ ඩොලරයට එරෙහිව පහත වැටේ

ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව නැවත වරක් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති අතර, වාණිජ බැංකු කිහිපයක විනිමය අනුපාත විකිණීමේ පැත්තෙන් ඩොලරයකට රුපියල් 340 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, කර්මාන්ත අංශය සහ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති සිදුවීමකි.

මුදල් පීඩනය නැවත හිස ඔසවයි

මෙම නවතම අවප්‍රමාණය දේශීය මුදලේ නැවුම් අස්ථාවරත්වයක් සංඥා කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව රුපියල ස්ථාවරත්වයේ ලකුණු පෙන්වමින් සිටි නමුත්, මෙම තියුණු පිරිහීම දිවයිනේ ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර දෙකටම ශක්ති පිරිවැය ප්‍රධාන කනස්සල්ලක් ව පවතින හෙයින්, අසාර ප්‍රකෘතිය නැවත අභියෝගවලට මුහුණ දිය හැකි බවට ඇති බියන් නැවත ඇවිස්සී ඇත.

දුර්වල රුපියලක් ආනයන පිරිවැය සෘජුවම ඉහළ නංවයි. ආනයනික ඉන්ධන හා ශක්ති ආදාන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව එවැනි විනිමය උච්චාවචනයන්ට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත. කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණය ඉහළ නිෂ්පාදන පිරිවැයයකට හේතු විය හැකි අතර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එය පාරිභෝගික මිල ගණන් කෙරෙහිද බලපෑ හැකි බවයි.

ශක්ති පිරිවැය කනස්සල්ලේ කේන්ද්‍රයේ

ශක්ති පිරිවැය පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවත හිස ඔසවා තිබීම රුපියලට එරෙහිව ඇතිවූ නැවත පීඩනය පිටුපස ඇති ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ශක්ති-දැඩි ක්ෂේත්‍රවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපාරික ආයතන, ඉන්ධන හෝ විදුලි ගාස්තු ඊට ඉහළ සංශෝධනයක් සහ දුර්වල විනිමය අනුපාතය ඒකාබද්ධ වීම ඒවායේ මෙහෙයුම් ලාභ ආන්තිකයට දැඩි හානියක් කළ හැකි බවට සිය කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

ආනයනකරුවන් හා වෙළෙඳුන් ද අනාගතය සැලසුම් කිරීමේ දුෂ්කරතා ඇති බව සඳහන් කරමින්, අනපේක්‍ෂිත විනිමය උච්චාවචනයන් තිරසාර ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට ප්‍රධාන බාධාවක් ලෙස දක්වා ඇත. මෙම තත්ත්වය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ වඩා විශාල විනිවිදභාවයක් හා ස්ථාවරත්වයක් ඇති කරන ලෙස ඉල්ලීම් කිරීමට හේතු වී ඇත.

පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්

ආර්ථික විද්‍යාඥයින් හා මූල්‍ය විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දී ඇත්තේ, යම් ප්‍රමාණයක විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයක් ප්‍රකෘතිමත් වන ආර්ථිකයකින් අපේක්‍ෂා කළ හැකි නමුත්, මෑත අවප්‍රමාණයේ වේගය හා පරිමාණය මුදල් අධිකාරීන්ගේ සමීප අධීක්‍ෂණයට ලක් විය යුතු බවයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙළෙඳපොළේ වැඩිදුර අවිනිශ්චිතතාව මඟහරවා ගැනීම සඳහා ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීමේ පීඩනයකට ලක්ව සිටිනු ඇත.

පාරිභෝගිකයන් සඳහා, ක්‍ෂණික කනස්සල්ල වන්නේ ආනයනික අමුද්‍රව්‍ය හෝ ඉන්ධන මත රඳා පවතින නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාවලිය සහිත අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රාශියක මිල ගණන් ඉහළ යෑමේ ගමන් කිරීමේ බලපෑමයි.

ශ්‍රී ලංකාව අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ගමන් මගේ ඉදිරියට ගමන් කරද්දී, නවතම මුදල් දුර්වලතාව, ප්‍රවර්ධනය, ස්ථාවරත්වය සහ බාහිර පීඩනයන් කළමනාකරණය අතර ප්‍රතිපත්ති立案ynkub කරුවන් පවත්වාගෙන යා යුතු සූක්‍ෂ්ම සමතුලිතතාව පිළිබඳ සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss