Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවාන් ඩේවිඩ් මොනාකෝහිදී ඓතිහාසික FIA ෆෝමියුලා 3 හි පළමු දිනය සඳහා සූදානම් වෙයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික රේසිං තරුව යේවාන් ඩේවිඩ් මොනාකෝහිදී ඓතිහාසික FIA ෆෝමියුලා 3 හි පළමු දිනය සඳහා සූදානම් වෙයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩා දක්ෂයෙකු වන යේවාන් ඩේවිඩ්, FIA ෆෝමියුලා 3 ශූරතාවලියේ තම පළමු තරඟය සඳහා මෙම සති අන්තයේ ප්‍රසිද්ධ මොනාකෝ වීදිවලට පිවිසීමට සූදානම් වෙමින්, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කිරීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක්

සමස්ත මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේම වඩාත්ම ගෞරවනීය හා තාක්ෂණික වශයෙන් දුෂ්කරතම ස්ථාන අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන මොනාකෝ පරිපථය, යේවාන් ඩේවිඩ්ගේ තරුණ රේසිං වෘත්තීය ජීවිතයේ නිශ්චිත සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පොරොන්දු වන මෙම අවස්ථාවේ පසුබිම සෑදෙනු ඇත. ප්‍රිසිපාලිතාවේ පටු, වංගු සහිත වීදිවල් දිගු කලක් තිස්සේ රිය පැදවීමේ කුසලතාව, සංයමය සහ ධාවන ශිල්පය පිළිබඳ අවසාන විභාගය ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලාංකික රියදුරෙකු ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රේෂ්ඨතම වේදිකාවලින් එකක් මත, මෙම මට්ටමින් තරඟ කිරීම, ඩේවිඩ්ට පෞද්ගලිකව පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ප්‍රතිරූපය සඳහාද සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයකි.

ශ්‍රේණිවල ඉහළට නැගීම

යේවාන් ඩේවිඩ් කනිෂ්ඨ මෝටර් රේසිං ශ්‍රේණිය ඔස්සේ ක්‍රමයෙන් තම නම ඉස්මතු කර ගනිමින් සිටින අතර, FIA ෆෝමියුලා 3 මට්ටමට ඔහු පැමිණීම ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ බරපතල ඉදිරිගමනක් සංකේතවත් කරයි. FIA ෆෝමියුලා 3 ශූරතාවලිය ෆෝමියුලා 1 වෙත ළඟාවීමේ ගමනේ වඩාත් තරඟකාරී පියවර ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ලෝකය පුරා දක්ෂතම තරුණ රියදුරු ප්‍රතිභා ආකර්ෂණය කර ගනී.

  • මොනාකෝ, FIA ෆෝමියුලා 3 දිනදර්ශනයේ වඩාත්ම සැමරූ වටයන්ගෙන් එකකි
  • වීදි පරිපථය තරඟකරුවන්ගෙන් සුවිශේෂී නිරවද්‍යතාවක් හා ධාවන ශිල්පයක් ඉල්ලා සිටී
  • FIA ෆෝමියුලා 3 යනු මෝටර් රේසිං ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටම් කරා ළඟාවීමේ ප්‍රමුඛ පෝෂක ශ්‍රේණියකි

ජාතියේ ආඩම්බරය

මොනාකෝහිදී ඩේවිඩ්ගේ දස්කම් ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රේසිං ආශාවන්ත ජනයාගේ හා ස්වදේශික සහායයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ලෝකයේ හොඳම තරුණ රේසිං රියදුරන් අතර ඔවුන්ගේම කෙනෙකු තරඟ කිරීම ඉමහත් අපේක්ෂාවෙන් නරඹනු ඇත.

මොනාකෝහිදී ඔහුගේ පළමු දිනය, පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයක් පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සැමරූ වේදිකාවක ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ ආඩම්බරජනක අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.

මෙම සති අන්තයේ ජාත්‍යන්තර රේසිං ලෝකය මොන්ටේ කාලෝගේ හිතකාමී වීදිවලට එක්රැස් වන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ඇස් ඔහුගේ මෝටර් රේසිං ගමනේ වෘත්තීය ජීවිතය නිර්ණය කළ හැකි පරිච්ඡේදයකට ළඟා වන යේවාන් ඩේවිඩ් කෙරෙහි දෘඩ ලෙස යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss