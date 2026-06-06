ඉන්දීය මැතිවරණයේ අනවසරයෙන් ඡන්දය ප්රකාශ කළ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට
මැතිවරණයක ඡන්දය ප්රකාශ කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම මැතිවරණ අඛණ්ඩතාව සහ දේශසීමා ආරක්ෂක ක්රියාපටිපාටි පිළිබඳ බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණවල මූලික වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගත් කල, ප්රජාතාන්ත්රික ක්රියාවලීන්හි විදේශ පුරවැසියන්ගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ බලධාරීන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ලබන අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම එම ප්රවණතාව වඩාත් තීව්ර කර ඇත.
මැතිවරණ නීතියේ බරපතළ උල්ලංඝනයක්
නීත්යානුකූල පුරවැසිභාවයක් හෝ නිසි සුදුසුකම් නොමැතිව මැතිවරණයක ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම බොහෝ ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල අපරාධයක් ලෙස සැලකෙන අතර, මෙම ශ්රී ලාංකික පුද්ගලයාගේ නඩුව ද ඒ අනුව නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සලකනු ලැබේ.
කථිත නීති උල්ලංඝනය හෙළිදරව් වූ වහාම බලධාරීන් ක්ෂිප්රව ක්රියාත්මක වී එම පුද්ගලයා රඳවා ගත් අතර, මැතිවරණ ලේඛන හා ඡන්ද ප්රකාශ කිරීමේ ක්රියාවලිය — සාවද්යව හෝ හිතාමතාම — කඩාකප්පල් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගෙන ඇති බව ඉන් ප්රකට වේ.
සත්යාපන ක්රියාවලිය පිළිබඳ ඇති වූ ප්රශ්න
මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ඡන් සත්යාපන පද්ධතීන්හි ශක්තිමත් බව පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න මතු වී ඇත; විශේෂයෙන්, විදේශ පුරවැසියෙකු කලින් අදියරකදීම හඳුනාගෙන නවතා නොදැමීම සහ ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව දක්වා ළඟා වීමට ඉඩ ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව.
- සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයන් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඡන්дето සත්යාපන ක්රියාවලීන් සැලසුම් කර ඇත
- නිසි පුරවැසි තත්ත්වයක් නොමැතිව ජාතික හෝ පළාත් මැතිවරණවල ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට විදේශ පුරවැසියන්ට අවසර නොමැත
- මෙම නඩුව සම්පූර්ණ නීතිමය ක්රියාපටිපාටිවලට යටත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
මෙම කාරණය දැනට අදාළ නීතිමය බලධාරීන්ගේ අතේ ඇති අතර, නඩුව අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.