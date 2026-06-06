Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය මැතිවරණයේ අනවසරයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය මැතිවරණයේ අනවසරයෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට

මැතිවරණයක ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම මැතිවරණ අඛණ්ඩතාව සහ දේශසීමා ආරක්ෂක ක්‍රියාපටිපාටි පිළිබඳ බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණවල මූලික වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගත් කල, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලීන්හි විදේශ පුරවැසියන්ගේ සහභාගීත්වය පිළිබඳ බලධාරීන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ලබන අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම එම ප්‍රවණතාව වඩාත් තීව්‍ර කර ඇත.

මැතිවරණ නීතියේ බරපතළ උල්ලංඝනයක්

නීත්‍යානුකූල පුරවැසිභාවයක් හෝ නිසි සුදුසුකම් නොමැතිව මැතිවරණයක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම බොහෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල අපරාධයක් ලෙස සැලකෙන අතර, මෙම ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයාගේ නඩුව ද ඒ අනුව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සලකනු ලැබේ.

කථිත නීති උල්ලංඝනය හෙළිදරව් වූ වහාම බලධාරීන් ක්ෂිප්‍රව ක්‍රියාත්මක වී එම පුද්ගලයා රඳවා ගත් අතර, මැතිවරණ ලේඛන හා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය — සාවද්‍යව හෝ හිතාමතාම — කඩාකප්පල් කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට එරෙහිව දැඩි ස්ථාවරයක් ගෙන ඇති බව ඉන් ප්‍රකට වේ.

සත්‍යාපන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ඇති වූ ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ඡන් සත්‍යාපන පද්ධතීන්හි ශක්තිමත් බව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න මතු වී ඇත; විශේෂයෙන්, විදේශ පුරවැසියෙකු කලින් අදියරකදීම හඳුනාගෙන නවතා නොදැමීම සහ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව දක්වා ළඟා වීමට ඉඩ ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳව.

  • සුදුසුකම් නොමැති පුද්ගලයන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඡන්дето සත්‍යාපන ක්‍රියාවලීන් සැලසුම් කර ඇත
  • නිසි පුරවැසි තත්ත්වයක් නොමැතිව ජාතික හෝ පළාත් මැතිවරණවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට විදේශ පුරවැසියන්ට අවසර නොමැත
  • මෙම නඩුව සම්පූර්ණ නීතිමය ක්‍රියාපටිපාටිවලට යටත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

මෙම කාරණය දැනට අදාළ නීතිමය බලධාරීන්ගේ අතේ ඇති අතර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss