ශ්රී ලංකාවේ රුපියල යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතී — නියෝජ්ය මුදල් ඇමති
මුදල් ස්ථායීකරණය ආර්ථික ප්රගතියේ සංඥාවක්
ශ්රී ලංකාවේ රුපියල ක්රමක්රමයෙන් සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති බව නියෝජ්ය මුදල් ඇමතිවරයා පවසා සිටින අතර, දිවයිනේ ආර්ථික ය立直 ගැනීමේ ප්රයත්නයන් මධ්යයේ ඒ පිළිබඳ ශුභවාදී හඬක් නැඟී ඇත.
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව ග්රහණය කරගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ප්රධාන විදේශ මුදල් හමුවේ රුපියලේ වටිනාකම සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටුණු අතර, දැනට දේශීය මුදල් ඒකකය ස්ථාවරීකරණයේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීමත් සමඟ නියෝජ්ය ඇමතිවරයා මෙම අදහස් ප්රකාශ කළේය.
පුළුල් ආර්ථික සුවය ලැබීමේ සංඥාවක්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යළි ගොඩනැඟීමේ වැඩසටහන යටතේ ගනු ලැබූ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ මූල්ය ගැලපීම් ක්රමයෙන් ඵල දරමින් ඇති බවට රජය තුළ විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බව මෙම ප්රකාශය පිළිබිඹු කරයි. මුදල් ස්ථායිත්වය රටක පුළුල් ආර්ථික සෞඛ්යයේ මූලික දර්ශකයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව, තම මූල්ය ස්ථිරකිරීම සඳහා, ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැඟීමට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සහ අනෙකුත් ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, රුපියලේ වැඩිදියුණු වූ කාර්යසාධනයට දායක වී ඇත්තේ ඒ ප්රයත්නයන් බව පෙනෙන්නට ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙහි අදහස කුමක්ද
ශක්තිමත් හා වඩාත් ස්ථායී රුපියලක් සාමාන්ය ජනතාවට ප්රායෝගික ප්රතිලාභ ගෙන දෙයි, ඒවා අතර:
- අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීමට හේතු විය හැකි ආනයන පිරිවැය අඩු වීම
- උද්ධමනය පහත වැටීමෙන් ගෘහ අයවැයට දැනෙන බර සැහැල්ලු වීම
- ආනයනික භාණ්ඩ සහ ඉන්ධන සමඟ කටයුතු කරන පාරිභෝගිකයන්ගේ ගැනුම් ශක්තිය ඉහළ යාම
- ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක විදේශ ආයෝජකයන් හා ව්යාපාරිකයන් අතර විශ්වාසය වර්ධනය වීම
රුපියල සාමාන්ය තත්ත්වයට නැවත පත්වෙමින් ඇති අතර, රටේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ පියවර නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරන බවට ඒය සංඥා කරයි — නියෝජ්ය මුදල් ඇමතිවරයා ප්රකාශ කළේය.
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා මෙහෙයවමින් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන හා බැඳුණු කොන්දේසි ක්රියාත්මක කිරීම ඉදිරියටත් කරගෙන යන බැවින්, ඉදිරි මාසවලදී මෙම ප්රවණතාව පවත්වා ගත හැකි දැයි විශ්ලේෂකයන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයන් සියුම් ලෙස නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ඉන්ධන සඳහා දිගු පෝලිම්, පුළුල් බිජුළු කප්පාදු සහ ඖෂධ හා අනෙකුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල දැඩි හිඟය ලකුණු කරන ලද ආර්ථික අර්බුදයේ ඇති දරුණුම ආඝාතයෙන් ගොඩ ආ කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මුදල් ස්ථායිත්වය නැවත ළඟා වීම — ප්රවේශමෙන් හෝ — අර්ථවත් ඉදිරි පිය ගැනීමක් නියෝජනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.