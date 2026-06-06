Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 847 දක්වා ඉහළට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 847 දක්වා ඉහළට

විදේශගත ශ්‍රමිකයන් විසින් මෙරටට යොමු කරන ලද ප්‍රේෂණ 2026 මැයි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 847 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ආදායමක් වාර්තා කර ඇත. පසුගිය වර්ෂයේ එම කාලය තුළ ලැබී තිබූ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 767.9 හා සැසඳීමේදී මෙය සැලකිය යුතු ප්‍රගතියකි.

ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

වසර ගණනාවක් පුරා ඇති වූ මූල්‍ය කලබලකාරී තත්ත්වයන්ගෙන් පසු ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා ශ්‍රමික ප්‍රේෂණවල මෙම ඉහළ යාම දිරිගන්වන සුළු වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. විදේශයන්හි නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් ගෙදරට යොමු කරනු ලබන මුදල් රටේ වැදගත්ම විදේශ විනිමය ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, රුපියලේ ස්ථාවරත්වයට දායක වීමටත් දිවයින පුරා පවුල්වල ආදායම් ශක්තිමත් කිරීමටත් එය හේතු වේ.

ප්‍රේෂණ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂයේදී ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. විදේශ ආයෝජන හෝ අපනයන ආදායම් හා සසඳන කල, ප්‍රේෂණ ප්‍රවාහයන් සාපේක්ෂව ස්ථාවර ස්වභාවයක් ගනු ලබන අතර, ඒවා සෘජුවම දේශීය පරිභෝජනය, ඉතිරි කිරීම් සහ කුඩා ව්‍යාපාරික කටයුතු වෙත හැරෙයි. විශේෂයෙන් අවිනිශ්චිත කාලවලදී ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාවේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක් ලෙස ඒවා කටයුතු කරන්නේ එබැවිනි.

  • ප්‍රේෂණ, ආහාර, සෞඛ්‍ය සේවා සහ අධ්‍යාපනය ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් සඳහා පවුල්වලට ආධාර කරයි.
  • ආවාහ ප්‍රවාහ ඉහළ යාම මහ බැංකුවේ විදේශ සංචිත මට්ටම් ශක්තිමත් කරයි.
  • ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඉහළ යාම ප්‍රධාන මුදල් ඒකක හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියලට එල්ල වන පීඩනය සමනය කළ හැකිය.

ඉදිරි දැක්ම

විශ්ලේෂකයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් 2026 මැයි මාසයේ දත්ත සැලකිල්ලෙන් යුත් ශුභවාදී ආකල්පයකින් දෙස බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ඊර්ධ්වගාමී ප්‍රවණතාව පවත්වා ගැනීම රඳා පවතින්නේ විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග සහ අග්නිදිග ආසියාවේ ප්‍රධාන විදේශ වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම ඉල්ලුම අඛණ්ඩව පැවතීම මත මෙන්ම, ශ්‍රමිකයන් ඔවුන්ගේ මුදල් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නිල බැංකු මාර්ග භාවිත කිරීමට දිරිමත් කිරීමේ මූල්‍ය බලධාරීන්ගේ උත්සාහයන් මත ද වේ.

රජය විසින් මෑත වසරවලදී නිල මාර්ග ඔස්සේ ප්‍රේෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් විවිධ දිරිදීමනා හඳුන්වා දී ඇති අතර, නවතම දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ එම උත්සාහයන් ඵල දරමින් ඇති බවය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss