Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටය. මෙම සංචාරය, හමුදා සහයෝගිතාව සහ කලාපීය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සහකාරිත්වය කෙරෙහි දෙරට ද්විත්ව ලෙස ගෙන යන වැඩෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂක සම්බන්ධතාව තහවුරු කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම සංචාරය සැලකේ. දෙරට ගැඹුරු ඓතිහාසික, සාංස්කෘතික හා උපායමාර්ගික බැඳීම් බෙදා ගන්නා අතර, නිරන්තර උසස් මට්ටමේ හමුදා හුවමාරු, මෑත වසරවල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ශීලාලේඛයක් බවට පත්ව ඇත.

සංචාරය අතරතුර, ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන්, ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ විකාශනය වන කලාපීය තත්ත්වය තුළ දෙරටට ම ප්‍රයෝජනවත් වන පුළුල් ආරක්ෂක සහකාරිත්වය ඇතුළු ආරක්ෂාව ආශ්‍රිත කරුණු රාශියක් සාකච්ඡාවට ගැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් ආරක්ෂක සබඳතා පවත්වාගෙන යාම ප්‍රධාන උපායමාර්ගික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී. හමුදා පුහුණු, උපකරණ සහ බුද්ධිතල තොරතුරු හුවමාරු යන ක්ෂේත්‍රවල ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ඓතිහාසිකව ස්ථානගත ව ඇත. එවැනි සංචාර, හමුදා නායකත්වයේ ඉහළම මට්ටම්වල එම හවුල්කාරිත්වය ආයතනිකකරණය කිරීමට වැඩිදුර දායකත්වය සපයයි.

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර ඇතිවෙමින් යන සම්බන්ධතා ගැඹුරු වීමේ පුළුල් ක්‍රියාවලියද මෙම නියැළීම පිළිබිඹු කරයි; දෙරට ම රජයන් ඉන්දීය සාගර කලාපයේ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය, භූගෝලීය සමීපත්වය සහ හවුල් ආරක්ෂක අවශ්‍යතා මත ගොඩනැගුණු සබඳතාවකට ආයෝජනය කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි Sinhala

විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස යතුරුපැදි ආනයන සඳහා සියයට 50ක අතිරේක ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙම පියවර ද්වීපයට…

06 Jun 2026 Discuss