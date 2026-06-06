ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි
කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා
ශ්රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටය. මෙම සංචාරය, හමුදා සහයෝගිතාව සහ කලාපීය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සහකාරිත්වය කෙරෙහි දෙරට ද්විත්ව ලෙස ගෙන යන වැඩෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂක සම්බන්ධතාව තහවුරු කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස මෙම සංචාරය සැලකේ. දෙරට ගැඹුරු ඓතිහාසික, සාංස්කෘතික හා උපායමාර්ගික බැඳීම් බෙදා ගන්නා අතර, නිරන්තර උසස් මට්ටමේ හමුදා හුවමාරු, මෑත වසරවල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ශීලාලේඛයක් බවට පත්ව ඇත.
සංචාරය අතරතුර, ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන්, ධාරිතා ගොඩනැගීම සහ විකාශනය වන කලාපීය තත්ත්වය තුළ දෙරටට ම ප්රයෝජනවත් වන පුළුල් ආරක්ෂක සහකාරිත්වය ඇතුළු ආරක්ෂාව ආශ්රිත කරුණු රාශියක් සාකච්ඡාවට ගැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් ආරක්ෂක සබඳතා පවත්වාගෙන යාම ප්රධාන උපායමාර්ගික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී. හමුදා පුහුණු, උපකරණ සහ බුද්ධිතල තොරතුරු හුවමාරු යන ක්ෂේත්රවල ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වැදගත් හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ඓතිහාසිකව ස්ථානගත ව ඇත. එවැනි සංචාර, හමුදා නායකත්වයේ ඉහළම මට්ටම්වල එම හවුල්කාරිත්වය ආයතනිකකරණය කිරීමට වැඩිදුර දායකත්වය සපයයි.
කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර ඇතිවෙමින් යන සම්බන්ධතා ගැඹුරු වීමේ පුළුල් ක්රියාවලියද මෙම නියැළීම පිළිබිඹු කරයි; දෙරට ම රජයන් ඉන්දීය සාගර කලාපයේ අන්යෝන්ය විශ්වාසය, භූගෝලීය සමීපත්වය සහ හවුල් ආරක්ෂක අවශ්යතා මත ගොඩනැගුණු සබඳතාවකට ආයෝජනය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.