ආසියාව පුරා වර්ධනය වන දේශසීමා තරණය කළ අපරාධ රැල්ලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ශ්රී ලංකාව සහ චීනය සන්ධානය තීව්ර කරයි
ජාත්යන්තර අපරාධ ජාලවලට එරෙහිව රටවල් දෙකක් එක්සත් වෙයි
ආසියාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිද ආරක්ෂාවට ක්රමයෙන් තර්ජනයක් වෙමින් පවතින දේශසීමා තරණය කළ අපරාධ කටයුතු වලක්වා ලීමේ සටනේදී ශ්රී ලංකාව සහ චීනය දෙපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. ජාත්යන්තර අපරාධ ජාල කලාපය පුරා සිය බලය පුළුල් කරගෙන යාමත් සමග රටවල් දෙකෙහි ඒකාබද්ධ ප්රයත්නයන් තීව්ර වෙමින් පවතී.
වර්ධනය වන කලාපීය තර්ජනයක්
මිනිස් ජාවාරම සහ සයිබර් වංචාවේ සිට මත්ද්රව්ය ජාවාරම සහ සංවිධිත කොල්ල කෑමේ මෙහෙයුම් දක්වා — දේශසීමා තරණය කළ අපරාධ මෑත වසරවලදී බෙහෙවින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ආසියාව පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඉතා දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇත. රහස් පදිංචිකරු, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ අවදානමට ලක් ජනගහනය ගසාකෑ අපරාධ කණ්ඩායම් බහු අධිකරණ ප්රදේශ හරහා විහිදෙන ජාල ගොඩනගා ගෙන ඇති අතර, ඕනෑම තනි රාජ්යයක ප්රයත්නයෙන් ඒවා ඉවත් කිරීම දුෂ්කර වී ඇත.
ඉන්දියන් සාගරයේ උපාය මාර්ගිකව වැදගත් දිවයිනක් ලෙස පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකාව ද මෙම තර්ජනවලින් නිදහස් වී නොමැත. කලාපීය වශයෙන් සම්බන්ධීකෘත අපරාධ ව්යවසායන් හා සම්බන්ධ සිදුවීම් ඉහළ යෑම බලධාරීන් විසින් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර, ඒ නිසා ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්ව සදහා වූ අවශ්යතාවය වඩාත් හදිසි ස්වරූපයක් ගෙන ඇත.
දෙපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව මධ්යස්ථානයට
චීනය සහ ශ්රී ලංකාව, ශක්තිමත් කළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහයෝගීතාව සිය දෙපාර්ශ්වික සබඳතාවේ ප්රධාන ශ්රේෂ්ඨ ස්ථම්භයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රහස් තොරතුරු බෙදාගැනීම, අපරාධ චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ඕනෑම තනි රාජ්යයකට ඵලදායි ලෙස සාර්ථකව මුහුණ දිය නොහැකි නැගී එන තර්ජනවලට ඒකාබද්ධව ප්රතිචාර දැක්වීම සදහා සම්බන්ධීකෘත යාන්ත්රණ සකස් කිරීමට රටවල් දෙකම කටයුතු කරමින් ඇත.
නූතන අපරාධ ජාල ජාතික සීමාවන්ට ගරු නොකර ක්රියා කරන බවත්, ඵලදායී ප්රතිචාරයන් ද එසේම පුළුල් විය යුතු බවත් ව්යාප්ත ලෙස පිළිගැනීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම ගැඹුරු වෙමින් පවතින හවුල්කාරිත්වය ගොඩනැගෙමින් ඇත.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම ක්ෂේත්රයේදී චීනය සමග එකගතාවයකට පත්වීම සැලකිය යුතු ප්රායෝගික ප්රතිලාභ රැසක් ගෙන දෙයි. චීනයේ පුළුල් රහස් තොරතුරු යටිතල පහසුකම් සහ විශාල පරිමාණ සංවිධිත අපරාධ මැඩලීමේ අත්දැකීම් ප්රාදේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමට ඉවහල් විය හැකිය. ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට පහත සඳහන් ප්රතිලාභ ලැබීමට නියමිතය:
- කලාපීය අපරාධ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගත් ශක්තිමත් කළ රහස් තොරතුරු බෙදාගැනීමේ රාමු
- විමර්ශන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම සදහා ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන්
- ජාවාරම් සහ සයිබර් ඉලක්ක කළ වංචා ජාල බිඳ දැමීමට සම්බන්ධීකෘත ප්රයත්නයන්
- තෙවන රටවල අධිකරණ ප්රදේශවලට ගමන් කරන අපරාධකරුවන් නඩු විභාගයට ගැනීමේදී වැඩි රාජ්ය තාන්ත්රික බලනොපාමිණිය
කාලෝචිත හවුල්කාරිත්වයක්
අපරාධ සංවිධාන ක්රමයෙන් සංකීර්ණ හා ගෝලීය ස්වරූපයක් ගෙන යත්ම, මෙවැනි හවුල්කාරිත්ව විකල්පයක් නොව අත්යවශ්ය දෙයක් ලෙස සැලකෙමින් ඇත. ශ්රී ලංකා–චීන සහයෝගීතා මුලපිරීම, කලාපීය ආරක්ෂාවට ප්රමුඛත්වය දීමට සහ ජාත්යන්තර අපරාධවල ව්යාප්ත වෙමින් පවතින තර්ජනයෙන් සිය පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට කොළඹ සහ බීජිං යන දෙකෙහිම දෘඪ කැපවීමක් ඇති බව සංඥා කරයි.
දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් මෙම ශක්තිම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.