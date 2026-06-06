Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상 ක්‍රීඩාවට සැමරීමට නව ඓතිහාසික මොහොතක් උදා වී තිබේ.

යුගයක් සනිටුහන් කළ දස්කමක්

ඉතාලි අගනගරයේදී තරංග ප්‍රදර්ශනය කළ දස්කම ශ්‍රේෂ්ඨකෘතියක් ලෙස බහුලව හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරඟ වදින ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් සඳහා එවැනි විශේෂණ යෙදීම ඉතා දුර්ලභ කරුණකි. මෙම දස්කම කැපී පෙනුණේ එහි තාක්ෂණික විශිෂ්ටතාව නිසා පමණක් නොව, එය නියෝජනය කරන දෙය නිසාද වේ — ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ කර විශිෂ්ටත්වය අත් කර ගත හැකි බවට එය සාක්ෂියකි.

ආසියානු හා ලෝක ක්‍රීඩා කවයන්හි බලගතු තරඟකරුවෙකු ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථාපිත වීමට ප්‍රයත්න දරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ජයග්‍රහණය ද්‍රෝණිකාවේ転换 ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. රෝමයේදී තරංග ලබා ගත් මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ළඟා වීමට ආශා කරන ඉදිරි පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයන්ට මිණුම් දඬුවක් ලෙස ද ක්‍රියා කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ මට්ටම ඉහළ නැංවීම

ක්‍රීඩා පරිපාලකයන් හා දේශීය සහාය දක්වන්නෝ මෙම ජයග්‍රහණය සිත් පිරෙන ආඩම්බරයකින් පිළිගනිමින්, මෙවැනි ඓතිහාසික ජය හදිසියේ ළඟා නොවන බව සඳහන් කර ඇත. වසර ගණනාවක කැපවූ පුහුණුව, කැපකිරීම් සහ ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ අත්දැකීම් — මෙවැනි ඓතිහාසික ජයග්‍රහණ ගොඩනැඟෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ පදනම් මතය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා රසිකයන්ට, නිසි සූදානමක් හා අවස්ථාවක් ලැබෙන විට රටේ ක්‍රීඩකයන්ට ලෝක වේදිකාවේ ගරුසරුව රකිමින් ඉදිරිපත් විය හැකි බවට රෝමයේදී තරංග දැක්වූ දස්කම ශක්තිමත් මතක්කිරීමක් ලෙස ලැබී ඇත.

ඉදිරි ගමන සඳහා මෙහි අදහස

මෙම ජයග්‍රහණයේ වැදගත්කම තනි තරඟාවලියකට ඔබ්බෙන් දිව යයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාව, තරංගේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය ආරම්භක පියවරක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් රට පුරා තරුණ ක්‍රීඩකයන් අළුත් අභිලාෂයකින් හා විශ්වාසයකින් ක්‍රීඩාවට යොමු වීමට උත්තේජනය කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙයි.

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා දින දසුන් වඩ වඩාත් තරඟකාරී වෙමින් පවතින අතර, මෙම මට්ටමේ දස්කම රඳවා ගැනීම ඉදිරි ප්‍රධාන අභියෝගය වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, දැනට, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසය සැබෑ ලෙසින්ම නැවත ලියා දැමූ මෙම මොහොත සැමරීම ම ප්‍රමුඛ අවධානයේ පවතී.

රුමේෂ් තරංගේ නම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ලෝලීන් ඉදිරි වසර ගණනාවක් තිස්සේ ආඩම්බරයෙන් ස්මරණය කරනු ඇති අතර, එය ඉතාමත් සාධාරණ කරුණකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි Sinhala

විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස යතුරුපැදි ආනයන සඳහා සියයට 50ක අතිරේක ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙම පියවර ද්වීපයට…

06 Jun 2026 Discuss