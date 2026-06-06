Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහභාගීත්වයක් ලෙස සැලකේ.

ඉහළ වැදගත්කමකින් යුත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංචාරයක්

පෑල්ක් සමුද්‍රසන්ධිය හරහා ගැඹුරු ඓතිහාසික, සංස්කෘතික හා ආර්ථික බන්ධන බෙදාගන්නා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට මෙම සංචාරය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙම අවස්ථාවේ දී ජනාධිපති දිසානායකගේ සංචාරය සිදු වන අතර, ඒ හේතුවෙන් සමීපතම කලාපීය හවුල්කරු සමඟ ඇති සබඳතා පෙරට වඩා වැදගත් වී තිබේ.

පසුබිම සහ වැදගත්කම

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් වැදගත් මිත්‍ර රාජ්‍යයක් ලෙස ඉන්දියාව සිටින අතර, දූපත් රාජ්‍යයේ විනාශකාරී ආර්ථික පරිහානිය අතරතුර සැලකිය යුතු මූල්‍ය සහায්යක් සහ මානුෂීය ආධාර ලබාදී ඇත. ඉන්දියාව ප්‍රධාන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රමුඛත්වයට ගැනීමට ජනාධිපති දිසානායකගේ තීරණය, නව දිල්ලිය සමඟ ශක්තිමත් හා සහයෝගී සබඳතාවක් පවත්වාගැනීමට කොළඹ ලබාදෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

වෙළෙඳාම, සම්බන්ධිතභාවය, බලශක්ති සහයෝගීතාව සහ කලාපීය ආරක්ෂාව ඇතුළු අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුවක් දක්වන විෂය පරාසයක් මෙම සංචාරයේ දී ආවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවය සහ හවුල් සංවර්ධන අරමුණු මත ගොඩනගා ගත් හවුල්කාරිත්වයට තම කැපවීම නැවත තහවුරු කිරීමට රටවල් දෙකම මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා-ඉන්දියා සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක්

ජනාධිපති ධුරයට පත්වූ දා සිට, අනුර කුමාර දිසානායක විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරනු ඇතැයි ඇඟවෙන සංඥා ලබාදී ඇති අතර, ඉන්දියාවට කෙරෙන මෙම සංචාරය ඔහුගේ පරිපාලනයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික දිශාව හැඩගැස්වීමේ මුල් වැදගත් පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. සංචාරය අතරතුර පවත්වන සාකච්ඡාවලින් කෙබඳු ගිවිසුම් හෝ ප්‍රකාශනයන් මතු වේ දැයි නිරීක්ෂකයෝ සමීප අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත.

නිල න්‍යාය පත්‍රය සහ සංචාරයේ ඕනෑම ප්‍රතිඵලයක් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ඉන්දියාවේ ජනාධිපති රාජකාරී නිමවීමෙන් අනතුරුව නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි Sinhala

විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ආනයනික වාහන මත 50%ක අතිරේක ගාස්තුවක් පනවයි

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමේ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස යතුරුපැදි ආනයන සඳහා සියයට 50ක අතිරේක ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, මෙම පියවර ද්වීපයට…

06 Jun 2026 Discuss