පෙන්ටගනය ඊශ්රායලය එක්සත් ජනපද ප්රතිඔත්කර්ෂ තර්ජන ලැයිස්තුවේ ශීර්ෂස්ථානයේ තැබීය යි වාර්තා හෙළිකරයි
එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඊශ්රායලය සඳහා වන ප්රතිඔත්කර්ෂ තර්ජන තක්සේරුව ඉහළම මට්ටමට උසස් කර ඇති බව වාර්තා වන අතර, පෙන්ටගනය ඉලක්ක කරගත් සැක සහිත ඊශ්රායල් ඔත්තු බැලීමේ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු ආරක්ෂක කවයන් තුළ වර්ධනය වන අනතුරු ඇඟවීමක් මෙයින් පිළිබිඹු වේ.
සතු සහකාර සබඳතාවල පුදුම ජනක වෙනසක්
වොෂිංටනය සහ තෙල් අවීව් අතර ඓතිහාසිකව සමීප වූ උපායමාර්ගික හා මිලිටරි හවුල්කාරිත්වය හේතුවෙන් මෙම පියවර ඉතා වැදගත් ලෙස සලකනු ලැබේ. ප්රමුඛ සතු රාජ්යයක් ප්රතිඔත්කර්ෂ තර්ජන ශ්රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂස්ථානයට තැබීම, ඇමරිකානු ආරක්ෂක නිලධාරීන් මෙම කරුණ කොතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකනවාද යන්න ඉස්මතු කරයි.
මෙවැනි තක්සේරු, ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල, පුද්ගල ස්කන්ධ විස්තර කිරීම් සහ රහස්ය තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම මෙහෙයවීම සඳහා පෙන්ටගනය විසින් අභ්යන්තරව භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම රාමුව තුළ ඉහළම ස්ථරයට ළඟා වීම, ඇමරිකානු ආරක්ෂක අවශ්යතාවලට එරෙහිව ඊශ්රායලය විසින් බුද්ධි තොරතුරු එකතු කිරීමේ තර්ජනය විශ්වාසදායක හා ක්රියාශීලී යැයි නිලධාරීන් විශ්වාස කරන බව පෙන්නුම් කරයි.
උසස් කළ තර්ජන මට්ටමේ අර්ථය
ඉහළම ප්රතිඔත්කර්ෂ තර්ජන නාමකරණයක් සාමාන්යයෙන් ශ්රේණිගත රටාවේ ඉහළ ගිය අභ්යන්තර ආරක්ෂක පියවර මාලාවක් සක්රිය කරයි, ඒවා අතර:
- නාමිත රටය සමඟ තොරතුරු බෙදාගැනීම දැඩිව අධීක්ෂණය කිරීම
- සංවේදී ආරක්ෂක ද්රව්ය වෙත ප්රවේශය ඇති පුද්ගලයන් සඳහා දැඩි වූ සොයා බැලීමේ ක්රියා පටිපාටි
- ඇමරිකානු ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ සම්බන්ධිත රටේ විදේශ ජාතිකයන් අතර සම්භාව්ය සම්බන්ධතා පිළිබඳ වැඩිදියුණු කළ නිරීක්ෂණය
එක්සත් ජනපද-ඊශ්රායල් සබඳතාවලට පුළුල් ඇඟවුම්
වාර්තා වන මෙම සිදුවීම, එක්සත් ජනපද-ඊශ්රායල් සබඳතාවල විශේෂයෙන් සංවේදී මොහොතක් වන, අඛණ්ඩ කලාපීය ගැටුම් මධ්යයේ ඊශ්රායලයට සිය සහාය ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය දිගටම ගමන් කරන අවස්ථාවකදී මතු වේ. ඔත්තු බැලීමේ සැකයන් පිළිගැනීමක් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවට අමතර තතු ආතතීන් ඇති කළ හැකි අතර, අනුප්රාප්තික ඇමරිකානු රජයන් මෙම සබඳතාව මැදිනැගෙනහිර ප්රතිපත්තියේ මූලාශ්රය ලෙස සලකා ඇත.
ඊශ්රායලයේ ප්රතිඔත්කර්ෂ තර්ජන ශ්රේණිගත කිරීම ඉහළම මට්ටමට උසස් කිරීමේ තීරණය, එවැනි නාමකරණයක් ඇති කරන රාජ්ය තාන්ත්රික සංකීර්ණතා නොතකා, පෙන්ටගනය තුළ ගැඹුරු ආයතනික කනස්සල්ලක් පිළිබිඹු කරයි.
පෙන්ටගනය හෝ ඊශ්රායල් රජය නිලධාරීන් කිසිවෙකු වාර්තා වූ තර්ජන තක්සේරු උසස් කිරීම තහවුරු කිරීම හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීම සඳහා නිල මහජන ප්රකාශ නිකුත් කර නොමැත. ලොව පුරා විශ්ලේෂකයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ ඔලිය ආකර්ෂණය කරගන්නා අතරේ ද, මෙම කරුණ ඇමරිකානු ආරක්ෂා හා බුද්ධිතොරතුරු ප්රජාවන් තුළ ගිළිහෙනු නොලද ව්යාකූලතාවයක ව රඳා තිබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඊශ්රායලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ඔත්තු බැලීමේ ක්රියාකාරකම් සමඟ ඉස්මතු ඓතිහාසික නඩු ඇතුළු කලින් සම්බන්ධ වී ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරයි. මෙය වත්මන් වාර්තා, දෙරට හවුල්කාරිත්වයේ මතුපිට යටින් කලාතුරකින් සාකච්ඡා කෙරෙන, නමුත් දිගු කලක සිට පවතින තතු ආතතීන් සමඟ සෑදෙන ව්යාකූලතාවය අනුකූල කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.