Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මීගොඩ හන්දිය ඛේදවාචකය: දිවි හය හිමිගත් මාරාන්තික අනතුර සම්බන්ධයෙන් කැබ් රථ හිමිකරු සහ දෙවන සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මීගොඩ හන්දිය ඛේදවාචකය: දිවි හය හිමිගත් මාරාන්තික අනතුර සම්බන්ධයෙන් කැබ් රථ හිමිකරු සහ දෙවන සැකකරු රිමාන්ඩ් භාරයට

මාරාන්තික මීගොඩ අනතුර සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

දිවි හයක් බිලිගෙන තවත් හත් දෙනෙකුට තුවාල සිදු කළ මීගොඩ හන්දියේ සිදු වූ භයානක අනතුර හා සම්බන්ධ කැබ් රථයේ හිමිකරු, දෙවන සැකකරු සමඟ රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබ ඇත.

සිදුවීමේ පසුබිම

මීගොඩ හන්දියේ සිදු වූ මාරාන්තික ගැටීම රටපුරා ජනතාව කම්පනයට පත් කළ අතර, අනතුරේ මරණ සංඛ්‍යාව සහ ඛේදජනක බව පිළිබඳ පුළුල් මහජන කනස්සල්ලක් මතු විය. අනතුරින් පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, තවත් හත් දෙනෙකු විවිධ මට්ටමේ තුවාල ලබා ගත්හ.

ගත් නීතිමය පියවර

වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කැබ් රථයේ හිමිකරු සහ සිද්ධිය හා සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට ගනු ලැබීය. අනතුර වටා පවතින තත්ත්වයන් විමර්ශනය කරනු ලබන අතරතුර, පුද්ගලයන් දෙදෙනාම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

කැබ් රථය ධාවනය වූ අවස්ථාවේ වාහනයේ තත්ත්වය සහ හැකි නොසැලකිල්ල ඇතුළුව, ඛේදවාචකයට හේතු වූ සිදුවීම් දාමය සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොලීසිය සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ මහජන හඬ

මීගොඩ හන්දිය අනතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග ආරක්ෂාව නැවත වරක් දැඩි විමර්ශනයට ලක් කර ඇති අතර, මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් පොදු ප්‍රවාහන වාහන හා ඒවායේ රියදුරන් පාලනය කරන නියාමන ශක්තිමත් කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශකයන් තවදුරටත් සාක්ෂි එකතු කරනු ලබන අතර, ඉදිරි දිනවලදී නඩුව අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන යෑමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss