ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව නීතිඥයන්ගේ සමූහය අනතුරු අඟවයි
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභියාචනාධිකරණයේ සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීම රජය සලකා බලමින් සිටින බවට වාර්තා වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් නීතිඥයන්ගේ සමූහය දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත. එවැනි පියවරක් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමයේ අඛණ්ඩතාවයට දුරගාමී ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බවද ඔවුන් අවධාරණය කරයි.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ සේවා කාලය වෙනස් කිරීම සඳහා රජය විසින් ගනු ලබන ඕනෑම පියවරක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට අනතුරු කළ හැකි බව මෙම නීතිමය උද්ඝෝෂණ සංවිධානය අනතුරු ඇඟවීය. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ සහ නීතියේ ආධිපත්යේ මූලික ස්තම්භය වන අධිකරණ ස්වාධීනත්වය විධායක බලපෑමෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්, එවැනි වෙනස්කම් සිදු කරන්නේ නම් එය යුක්ති ක්රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකි බවත් සමූහය අවධාරණය කළේය.
සංවේදී ව්යවස්ථාමය කාරණයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ව්යවස්ථාමය වශයෙන් සංවේදී කාරණයකි. විනිශ්චිත හා පුළුල් සාකච්ඡා ක්රියාවලියක් හරහා නොව, රජයේ මැදිහත්වීමෙන් එවැනි කාලසීමා දීර්ඝ කිරීම භයානක පූර්වාදර්ශයක් නිර්මාණය කරන අතර, විධායකය තමන්ට හිතකර විනිසුරුවන් නියමිත සේවා කාලයෙන් ඔබ්බට ධුරයේ රඳා සිටීමට ඉඩ දෙන අන්දමට ක්රියා කිරීමේ හැකියාව ලැබිය හැකි බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
අධිකරණය දේශපාලන සලකා බැලීම්වලින් තොරව ක්රියාත්මක විය යුතු අතර, විනිසුරුවන්ගේ සේවා කොන්දේසි කෙරෙහි බලපාන ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් ඉතා ප්රවේශමෙන්, විනිවිදභාවයෙන් සහ ව්යවස්ථාමය මූලධර්ම ගරු කරමින් ප්රවේශ විය යුතු බව නීතිඥයන්ගේ සමූහය අවධාරණය කළේය.
පුළුල් සාකච්ඡාවක් සඳහා ඉල්ලීම
නීති ප්රජාව, සිවිල් සමාජය සහ අනෙකුත් අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමකින් තොරව යෝජිත පියවර ඉදිරියට නොගෙනයෑ ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස මෙම සංවිධානය ඉල්ලා සිටී. අධිකරණ පත්වීම් සහ විශ්රාම ගැනීම් සම්බන්ධ ප්රතිසංස්කරණ, දේශපාලන පහසුව නොව ජනතා අවශ්යතා පිළිබිඹු කළ යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කළහ.
නීතිඥයන්ගේ සමූහයේ ප්රකාශය, බලධිකාර වෙන්වීම ප්රවර්ධනය කරන ලෙසත්, රටේ ඉහළම අධිකරණවල ක්රියාකාරිත්වයට මැදිහත්වීමක් ලෙස සැලකිය හැකි ඕනෑම ක්රියාවකින් වැළකී සිටින ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය ප්රජාව තුළ ඉහළ යන හඬට තවත් ශක්තියක් එකතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.