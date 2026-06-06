Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ආයෝජකයින් පොළී අනුපාත ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 15කට අධික ප්‍රමාණයක් විකිණිති

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ආයෝජකයින් පොළී අනුපාත ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර ඩොලර් මිලියන 15කට අධික ප්‍රමාණයක් විකිණිති

මුදල් ප්‍රතිපත්ති දැඩි කිරීමත් සමඟ ශුද්ධ ප්‍රවාහ කාන්දුව ප්‍රශ්න මතු කරයි

විදේශ ආයෝජකයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 15කට අධික ප්‍රමාණයක් විකිණී ඇති අතර, සාමාන්‍යයෙන් විදේශ ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හේතු වන පොළී අනුපාත මෑතකදී ඉහළ නංවා තිබියදී පවා රටේ ණය වෙළඳපොළෙන් සැලකිය යුතු ශුද්ධ ප්‍රවාහ කාන්දුවක් සිදු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉහළ පොළී අනුපාත හේතුවෙන් රටේ බැඳුම්කර ශක්තිමත් ප්‍රතිලාභ සොයන විදේශ ගැනුම්කරුවන්ට වඩාත් ආකර්ෂණීය වනු ඇතැයි යන සාම්ප්‍රදායික අපේක්ෂාවට පටහැනිව මෙම තත්ත්වය ඇති වී ඇති බැවින්, වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයින් සහ ප්‍රතිපත්ති立 立්‍යවරුන් මෙය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් සඳහා අභිරහස් ප්‍රවණතාවක්

ශ්‍රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රවේශමෙන් ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත් වෙමින් සිටින අතර, මහ බැංකුවේ පොළී අනුපාත සකස් කිරීමේ තීරණය, මුදල් පරිසරය ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ගත් පියවරක් ලෙස අර්ථ දක්වා තිබිණි. කෙසේ වෙතත්, නවතම බැඳුම්කර ප්‍රවාහ කාන්දු දත්ත සංකේතවත් කරන්නේ, ප්‍රතිලාභ පරිසරය වැඩිදියුණු වී ඇතත්, ඇතැම් විදේශ හිමිකරුවන් සිය ආයෝජන තනතුරු ඉවත් කර ගැනීමට තෝරා ගෙන ඇති බවයි.

ගෝලීය අවදානම් හැඟීම, ආයතනික ආයෝජකයින්ගේ ශ්‍රේණිගත ආයෝජන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල් තුළ ඉතිරි වන ගැටළු ඇතුළු හේතු රාශියක් මෙම විකිණීම ය ශ්‍රිය කිරීමට හේතු වන බව විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙති.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව දැනට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස තම බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරමින් සිටින අතර, ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමිකරු සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය ආයෝජක හැසිරීම් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරමින් පවතී. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම්වල කාල රාමුව සහ කොන්දේසි සම්බන්ධ අවිනිශ්චිතතාව, ඇතැම් විදේශ බැඳුම්කර හිමිකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ස්වෛරී මෙවලම්වලට ඇති සිය නිරාවරණය අඩු කර ගැනීමට පෙළඹවිය හැකිය.

ශුද්ධ ප්‍රවාහ කාන්දුව, එහි ඇඟවීමෙන් සැලකිය යුතු වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ආර්ථික ගමන් මග කෙරෙහි විශ්වාසය නැතිවීමක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම නොසැලකිය යුතු බව වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙති. කෙටිකාලීන ශ්‍රේණිගත ආයෝජන ව්‍යාපාරයන් බොහෝ විට ගෘහස්ථ මූලිකාංශ හා සමානව බාහිර ගෝලීය සාධකවලින් හැසිරෙන බව ඔවුන් සටහන් කරති.

රුපියලට සහ සංචිතවලට මෙහෙන් කියන්නේ කුමක්ද?

විදේශ බැඳුම්කර ප්‍රවාහ කාන්දුව සාමාන්‍යයෙන් දේශීය මුදල් ඒකකය කෙරෙහි පහළ ඒකාකාරී පීඩනයක් ඇති කරන්නේ, ආයෝජකයින් රුපියල් ආශ්‍රිත ආදායම් නැවත විදේශ විනිමයට පරිවර්තනය කරන නිසාය. ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතවලට ඇති බලපෑම ඉදිරි සති කිහිපය තුළ බලධාරීන් නිරීක්ෂණය කළ යුතු ප්‍රධාන මිනුම් දඬු ලෙස සැලකේ.

මහ බැංකුව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය, ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් සමඟ සබඳතා පවත්වා ගනිමින්, රාජ්‍ය මූල්‍ය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් සහ ජා.මු.අ. වැඩසටහන යටතේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය සම්බන්ධව විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම දිගටම සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සන්ධිස්ථාන සම්බන්ධ පැහැදිලිකම වැඩිදියුණු වන විශේෂයෙන්, ප්‍රවාහ කාන්දු ප්‍රවණතාව පසු ව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss