ශ්රී ලංකා නිවාස සේවා ගෘහ ගින්නෙන් මිය ගිය 13 දෙනා අතර දාම බැඳ තිබූ රෝගියෙකු සිටි බව සේවකයෙකු හෙළිදරව් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සේවා නිවාසයක සේවකයෙකු කළ කම්පාජනක ප්රකාශයකට අනුව, දරුණු ගින්නකින් රෝගීන් 13 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ එම සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාවේ අවම වශයෙන් එක් රෝගියෙකු දාම ගසා බැඳ තිබූ බව සේවා නිවාසයේ සේවකයෙකු කියා සිටී.
මාරාන්තික ගිනිදැල්ලෙන් ජීවිත 13ක් බිලිගනී
සේවා නිවාසය හරහා පැතිරුණු ගින්නෙන් රෝගීන් 13 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ අතර, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිදු වූ වඩාත්ම ඛේදජනක හා කලකිරිය යුතු සේවා ස්ථාන ඛේදවාචක අතරට මෙය එක් වී ඇත. මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, අනතුරට ලක් වූ රෝගීන් රඳවා ගෙන සිටි තත්ත්වයන් පිළිබඳව හදිසි ප්රශ්නාවලිය මතු කර ඇත.
රෝගීන්拘束 කිරීම පිළිබඳ කම්පාජනක හෙළිදරව්ව
එම ආයතනයේ සේවකයෙකු ඉදිරිපත් වී හෙළිදරව් කළේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන් අතර දාම ගසා බැඳ සිටි රෝගියෙකු සිටි බවයි. මෙම හෙළිදරව්ව පුළුල් කෝපයක් අවුළුවාලූ අතර, නිවාසයේ නේවාසිකයින්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලු මතු කර ඇත. රෝගීන් දාම ගසා භෞතිකව拘束 කිරීම ගැඹුරු ලෙස අමානුෂික ක්රියාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, බලධාරීන් හා මානව හිමිකම් ප්රবක්තෘන්ගෙන් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව හා සේවා ප්රමිතීන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් බව
මෙම කම්පාජනක හෙළිදරව්ව ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති සේවා ආයතනවල, විශේෂයෙන් මානසිකව රෝගීන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා සේවය කරන ආයතනවල පොදු තත්ත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ප්රවක්තෘන් හා නිලධාරීන් දැන් ගින්නේ තත්ත්වයන් මෙන්ම එවැනි ආයතනවල ලබා දෙන සේවා ප්රමිතිය පිළිබඳවද සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලා සිටිති.
- සේවා නිවාසයේ ගින්නේ ප්රතිඵලයක් ලෙස රෝගීන් 13 දෙනෙකු මරණයට පත් විය
- ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේ අවම වශයෙන් එක් වින්දිතයෙකු දාමවලින් බැඳ සිටි බව සේවකයෙකු චෝදනා කළේය
- ගින්නේ හේතුව හා රෝගීන්ට සැලකූ ආකාරය යන දෙකම විමර්ශනය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ
වගකීම් සොයා ගැනීමට ඉල්ලීම්
මානව හිමිකම් සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, වගකිව යුත්තන්ව ඉක්මනින් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒම සඳහා ක්රියා කිරීමට හා දිවයින පුරා සේවා නිවාස හා මනෝ ස්වාස්ථ්ය සේවා ආයතනවල ශක්තිමත් අධීක්ෂණ ක්රමවේද ක්රියාත්මක කිරීමට බවයි. මෙම ඛේදවාචකය රාජ්ය හා පෞද්ගලික සේවා නිවාස දෙකෙහිම රෝගීන්ගේ ප්රතිකාරය හා ආරක්ෂාව පාලනය කරන ක්රියාත්මක කළ හැකි ජාතික ප්රමිතීන්ගේ හදිසි අවශ්යතාව යටිකෙරේ.
ඕනෑම රෝගියෙකුට දාම ගැසීම මානව අභිමානයේ මූලික උල්ලංඝනයක් වන අතර, එය ප්රමුඛතාවයක් ලෙස විමර්ශනය කළ යුතුය.
දාම ගැසීමේ චෝදනාව කෙලින්ම ආමන්ත්රණය කරමින් බලධාරීන් දැනට සාධිකාර ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, ගින්නට හා වින්දිතයින් 13 දෙනාගේ මරණවලට හේතු වූ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද බලන හා සාකල්ය විමර්ශනයක් සඳහා පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.