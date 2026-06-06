ශ්රී ලංකා සේවා නිවාස ගින්නෙන් මිය ගිය 13 දෙනා අතර දාම බැඳ සිටි රෝගියෙකු සිටි බව සේවකයෙකු හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ සේවා නිවාසයක සේවකයෙකු කලබලකාරී ප්රකාශයක් කර ඇති අතර, පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ාගත් භයානක ගින්නේ දී අවම වශයෙන් එක් රෝගියෙකු ශාරීරිකව දාම බැඳ සිටි බවත්, එය해당 නිවාසයේ නේවාසිකයන්ට ලබාදෙන සැලකිලි පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරන බවත් ඔහු පවසයි.
මාරාන්තික ගින්නෙන් ජීවිත 13ක් බිලිගැනේ
ගින්න සේවා නිවාසය තුළ ව්යාප්ත වී රෝගීන් 13 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු විය. මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, අවදානමට ලක් වූ නේවාසිකයන් රඳවා ගෙන සිටි තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත.
රඳවා ගැනීම සම්බන්ධ කම්පනකාරී චෝදනාව
සේවා නිවාසයේ සේවකයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදු කළ භීතිජනක හෙළිදරව්ව නම්, ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන් අතර දාම බැඳ සිටි රෝගියෙකු ද සිටි බවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඉක්මනින් පැතිර ගිය ගිනිදැල්වලින් බේරී යාමට නොහැකි වූ බව සඳහන් වේ. මෙම චෝදනාව පුළුල් ගර්හාවකට ලක් වී ඇති අතර, නිවාසය තුළ පවත්වාගෙන ගිය සේවා ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත.
ගින්නේ දී රෝගියෙකු දාම භාවිතයෙන් ශාරීරිකව රඳවා ගෙන සිටි බවට කරන ලද චෝදනාව බොහෝ දෙනා භීතියට පත් කර ඇති අතර, සේවා නිවාසය පවත්වාගෙන ගිය අය වෙතින් වගවීම් ඉල්ලා සිටීම් තීව්ර වී ඇත.
විමර්ශන හා වගවීම් සඳහා ඉල්ලීම්
ගින්නෙ හේතුව පිළිබඳ පමණක් නොව, සේවා නිවාසයේ පුළුල් තත්ත්වයන් පිළිබඳව ද සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස බලධාරීන් දැන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වී ඇත. නිසි ගිනි ආරක්ෂණ ක්රමෝපායන් ක්රියාත්මකව පැවතුණේ දැයි සහ රෝගීන්ට ලබා දෙන සැලකිල්ල පිළිගත හැකි මානවීය ප්රමිතීන්ට සෑහෙන්නේ දැයි යන ප්රශ්න මතු වී ඇත.
සත්කාර මධ්යස්ථානවල රෝගීන් ශාරීරිකව රඳවා ගැනීම වෛද්ය හා මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් බහුලව හෙළා දකින අතර, මෙම චෝදනාව සත්ය බව තහවුරු වුවහොත්, නිවාසය කළමනාකරණය කළ අය විරුද්ධව අපරාධ නඩු පැවරිය හැකිය.
අවදානමට ලක් වූ ජීවිත අවදානමේ
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික හා අනියම් සත්කාර මධ්යස්ථාන නියාමනය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. රෝගී සුභසාධනය සඳහා පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක සිට සේවා නිවාස හා මානසික සෞඛ්ය ආයතන නිරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දැන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙවැනි ඛේදවාචකයන් නැවත සිදු නොවීම සඳහා රටේ සියලු එවැනි මධ්යස්ථානවල ආරක්ෂණ හා윤리ක ප්රමිතීන් ක්ෂණිකව සමාලෝචනය කරන ලෙසයි.
වින්දිතයන්ගේ පවුල් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින අතර, මෑත ශ්රී ලාංකීය ස්මෘතියේ දරුණුතම සේවා නිවාස ඛේදවාචකයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමේ විමර්ශන ආරම්භ වන විට රට දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.