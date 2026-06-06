Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා සේවා නිවාස ගින්නෙන් මිය ගිය 13 දෙනා අතර දාම බැඳ සිටි රෝගියෙකු සිටි බව සේවකයෙකු හෙළිකරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා සේවා නිවාස ගින්නෙන් මිය ගිය 13 දෙනා අතර දාම බැඳ සිටි රෝගියෙකු සිටි බව සේවකයෙකු හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා නිවාසයක සේවකයෙකු කලබලකාරී ප්‍රකාශයක් කර ඇති අතර, පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ාගත් භයානක ගින්නේ දී අවම වශයෙන් එක් රෝගියෙකු ශාරීරිකව දාම බැඳ සිටි බවත්, එය해당 නිවාසයේ නේවාසිකයන්ට ලබාදෙන සැලකිලි පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරන බවත් ඔහු පවසයි.

මාරාන්තික ගින්නෙන් ජීවිත 13ක් බිලිගැනේ

ගින්න සේවා නිවාසය තුළ ව්‍යාප්ත වී රෝගීන් 13 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු විය. මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, අවදානමට ලක් වූ නේවාසිකයන් රඳවා ගෙන සිටි තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත.

රඳවා ගැනීම සම්බන්ධ කම්පනකාරී චෝදනාව

සේවා නිවාසයේ සේවකයෙකු ඉදිරිපත් වී සිදු කළ භීතිජනක හෙළිදරව්ව නම්, ජීවිතක්ෂයට පත් වූවන් අතර දාම බැඳ සිටි රෝගියෙකු ද සිටි බවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඉක්මනින් පැතිර ගිය ගිනිදැල්වලින් බේරී යාමට නොහැකි වූ බව සඳහන් වේ. මෙම චෝදනාව පුළුල් ගර්හාවකට ලක් වී ඇති අතර, නිවාසය තුළ පවත්වාගෙන ගිය සේවා ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත.

ගින්නේ දී රෝගියෙකු දාම භාවිතයෙන් ශාරීරිකව රඳවා ගෙන සිටි බවට කරන ලද චෝදනාව බොහෝ දෙනා භීතියට පත් කර ඇති අතර, සේවා නිවාසය පවත්වාගෙන ගිය අය වෙතින් වගවීම් ඉල්ලා සිටීම් තීව්‍ර වී ඇත.

විමර්ශන හා වගවීම් සඳහා ඉල්ලීම්

ගින්නෙ හේතුව පිළිබඳ පමණක් නොව, සේවා නිවාසයේ පුළුල් තත්ත්වයන් පිළිබඳව ද සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වන ලෙස බලධාරීන් දැන් දැඩි පීඩනයකට ලක් වී ඇත. නිසි ගිනි ආරක්ෂණ ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මකව පැවතුණේ දැයි සහ රෝගීන්ට ලබා දෙන සැලකිල්ල පිළිගත හැකි මානවීය ප්‍රමිතීන්ට සෑහෙන්නේ දැයි යන ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

සත්කාර මධ්‍යස්ථානවල රෝගීන් ශාරීරිකව රඳවා ගැනීම වෛද්‍ය හා මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් බහුලව හෙළා දකින අතර, මෙම චෝදනාව සත්‍ය බව තහවුරු වුවහොත්, නිවාසය කළමනාකරණය කළ අය විරුද්ධව අපරාධ නඩු පැවරිය හැකිය.

අවදානමට ලක් වූ ජීවිත අවදානමේ

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික හා අනියම් සත්කාර මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. රෝගී සුභසාධනය සඳහා පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක සිට සේවා නිවාස හා මානසික සෞඛ්‍ය ආයතන නිරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දැන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙවැනි ඛේදවාචකයන් නැවත සිදු නොවීම සඳහා රටේ සියලු එවැනි මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂණ හා윤리ක ප්‍රමිතීන් ක්ෂණිකව සමාලෝචනය කරන ලෙසයි.

වින්දිතයන්ගේ පවුල් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින අතර, මෑත ශ්‍රී ලාංකීය ස්මෘතියේ දරුණුතම සේවා නිවාස ඛේදවාචකයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිදුවීමේ විමර්ශන ආරම්භ වන විට රට දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss