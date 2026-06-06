Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කෘත්‍රිම බුද්ධිය මානව පාලනයෙන් බැහැරවිය හැකි බවට Anthropic අනතුරු අඟවයි, කර්මාන්ත මට්ටමේ සංවර්ධන විරාමයක් 촉구 කරයි

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කෘත්‍රිම බුද්ධිය මානව පාලනයෙන් බැහැරවිය හැකි බවට Anthropic අනතුරු අඟවයි, කර්මාන්ත මට්ටමේ සංවර්ධන විරාමයක් 촉구 කරයි

කෘත්‍රිම බුද්ධි සමාගමක් වන Anthropic, උසස් AI පද්ධති පිළිබඳ පාලනය මිනිසාට අහිමිවීමේ අවදානමක් පවතින බවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, ලෝකයේ ප්‍රමුඛ AI රසායනාගාරවලින් ඉල්ලා සිටියේ ශක්තිමත්ම AI තාක්ෂණයන්හි සංවර්ධනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට සම්බන්ධීකරණය කරගන්නා ලෙසයි.

සමූහගත ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ආයාචනයක්

බහුලව භාවිතා වන Claude AI සහකරු යෙදුම නිර්මාණය කළ Anthropic සමාගම, ප්‍රමුඛ AI සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටියේ එකඟවූ තත්ත්වයන් යටතේ අති-නවීන AI පද්ධතිවල ප්‍රගතිය විරාම කිරීමට ඉඩ සලසන ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරන ලෙසයි. මෙම ආයාචනය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය විකාශනය වන වේගය පිළිබඳව කර්මාන්තය තුළම වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

AI තාක්ෂණය ඉතා ශීඝ්‍ර වේගයකින් ඉදිරියට යමින් ඇති බැවින්, පවතින ආරක්ෂක පියවර හා අධීක්ෂණ රාමු එහි හැකියාවන් සමඟ සමාන්තරව ගමන් කිරීමට අපහසු විය හැකි බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම පද්ධති අර්ථවත් ලෙස පාලනය කිරීමට හෝ සීමා කිරීමට මිනිසාට නොහැකි වන ඉදිරි ඉඩකඩ ගැන සමාගම අවධාරණය කළේය.

මෙම අනතුරු ඇඟවීම වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Anthropic හි ස්ථාවරය විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ, එම සමාගම ම උසස් AI හි ප්‍රමුඛ සංවර්ධකයන්ගෙන් එකක් බැවිනි. එබැවින් ඔවුන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම බාහිර විවේචනයක් ලෙස නොව, වඩාත් ශක්තිමත් AI පද්ධති ගොඩනැඟීමේ ප්‍රතිශීලිතාව බරපතළ හා ස්පර්ශනීය අවදානම් දරන බවට කර්මාන්තය ඇතුළතින්ම ලැබෙන පිළිගැනීමක් ලෙස විශේෂ බරක් දරයි.

තාක්ෂණය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිදියුණු වෙමින් ඇති බැවින් මිනිසාට පාලනය අහිමිවීමේ සැබෑ අවදානමක් පවතින බව Anthropic අනතුරු ඇඟවූ අතර, තනි තනි සමාගම් ගන්නා ඒකපාර්ශ්වික ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවට සම්බන්ධීකෘත කර්මාන්ත ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටියේය.

යෝජනාව ඉදිරිදර්ශනය කරන්නේ, එක් සමාගමක් තනිව ඉවත් වෙනවා වෙනුවට, ප්‍රධාන AI රසායනාගාර අතර සහයෝගී රාමුවක් ගොඩනඟා, ඕනෑම සංවර්ධන විරාමයක් අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව සහ සහභාගී නොවීමට තෝරාගන්නා අයට තරඟකාරී වාසියක් ලෙස එය ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි වන බව සහතික කිරීමටයි.

ගෝලීය AI ක්ෂේත්‍රයට ඇති ඇඟවීම්

ලොව පුරා රජයන් හා ජාත්‍යන්තර ආයතන AI වගකීම්සහගත ලෙස නියාමනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගැටළු සමඟ පොරබදන මෙම කාලයේදී මෙම ඇමතුම ඉදිරිපත් වේ. රාජ්‍ය සේවා, අධ්‍යාපනය හා වාණිජ්‍යය සඳහා AI මෙවලම් ක්‍රමයෙන් ඒකාබද්ධ කරගනිමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව හා අනෙකුත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා, ශ්‍රේෂ්ඨ AI පද්ධතිවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ විවාදය වියුක්ත ගැටළුවක් නොවේ.

AI ගෝලීය වශයෙන් එදිනෙදා ජීවිතය තුළ ගැඹුරින් කාවැදෙන විට, වගවීම, විනිවිදභාවය හා මානව අධීක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නවලට හදිසි ස්වභාවයක් ලැබෙමින් තිබේ. හිතාමතා හා සම්බන්ධීකෘත සංයමයක් නොමැතිව, අර්ථවත් මානව පාලනය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ලක්ෂ්‍යයෙන් ඔබ්බට තාක්ෂණය ඉදිරියට යා හැකි බව තර්ක කරන්නන්ගේ හඬට Anthropic හි මැදිහත්වීම කැපී පෙනෙන කටහඬක් එකතු කරයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ AI සංවර්ධකයන්, ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් හා윤리ඥයන් අතර සැලකිය යුතු විවාදයක් ඇවිළවීමට මෙම යෝජනාව අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss