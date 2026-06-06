Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologyGeneralSportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නයිජරයේ සහාරා කාන්තාරයේ ට්‍රක් රථය බිඳවැටීමෙන් ජලය නොලැබී සිරවූ සංක්‍රමණිකයන් 49 දෙනෙකු මරුට

06 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නයිජරයේ සහාරා කාන්තාරයේ ට්‍රක් රථය බිඳවැටීමෙන් ජලය නොලැබී සිරවූ සංක්‍රමණිකයන් 49 දෙනෙකු මරුට

නයිජරයේ සහාරා කාන්තාරයේ ඈත පෙදෙසක, ඔවුන් ප්‍රවාහනය කළ ට්‍රක් රථය බිඳ වැටීම හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පිරිස් 49 දෙනෙකු පිපාසයෙන් මිය ගොස් ඇත. මෙම අනතුරෙන් මගීන් ජලය ලබා ගැනීමට කිසිදු හැකියාවකින් තොරව දරුණු කාන්තාර රස්නයට නිරාවරණය වී සිරවී සිටිය හ.

කාන්තාරයේ හදවතේ සිදුවූ මාරාන්තික බිඳ වැටීම

සහාරාවේ ඉතාමත් දරුණු හා හුදෙකලා ප්‍රදේශවලින් එකක් වන මෙම ස්ථානයේ දී මෙම ඛේදවාචකය සිදු විය. එහිදී උෂ්ණත්වය නිතරම ජීවිතයට තර්ජනයක් වන මට්ටම් දක්වා ඉහළ යයි. පිරිස රැගත් වාහනය බිඳ වැටීමෙන් පසු, ඔවුනට බේරා ගැනීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොතිබිණ. නොනවතින කාන්තාර හිරු රශ්මිය යටතේ ජල හිඟය ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන් කෙරෙහි බලපෑවේ ය.

දරුණු භූ ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ සංක්‍රමණිකයන් යැයි විශ්වාස කෙරෙන මෙම ගොදුරු, ඈත දිස්ත්‍රික්කයේ ඔවුනට කිසිදු සහාය ළඟා වීමට ප්‍රථමයෙන් ම පිපාසයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

සහාරාව හරහා වන භයානක මාර්ගය

නයිජරයේ සහාරා කාන්තාරය ලොව වඩාත් ම භයානක සංක්‍රමණ මාර්ගවලින් එකකි. බටහිර හා මධ්‍යම අප්‍රිකාව පුරා සිටින සංක්‍රමණිකයන් දහස් ගණනක් සෑම වසරකම නයිජරය හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරයි. ඔවුහු උතුරු අප්‍රිකාවට, අවසානයේ දී යුරෝපයට ළඟා වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අධික ලෙස පටවන ලද හා නොරැකවරණ ට්‍රක් රථවල ගමන් කරති.

  • මෙම මාර්ගය යටිතල පහසුකම් ඉතා අල්ප වූ හෝ කිසිත් නොමැති අතිවිශාල අජනශූන්‍ය කාන්තාර ප්‍රදේශ හරහා ගමන් යයි
  • බිඳ වැටීම් සාමාන්‍ය දෙයකි; සහාය ළඟා වීමට දින ගණනක් ගත විය හැකිය — ළඟා වුවහොත් ය
  • අධික රස්නය හා ජල හිඟය නිසා වාහනයක් ගමන් නතර වූ පසු ජීවත් වීම සිදු කළ නොහැකි ය

නැවත නැවත ඇති වන මානවීය අර්බුදයක්

මෙම නවතම ඛේදවාචකය සාහෙල් කලාපයේ කාන්තාර සංක්‍රමණ මාර්ග දිගේ අහිමි වූ ජීවිතවල දිනෙන් දිනා වර්ධනය වන දරුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වේ. ආධාර සංවිධාන නැවත නැවතත් අවවාද කර ඇත්තේ, ජාත්‍යන්තර අවධානය හා මානවීය මැදිහත් වීම වැඩි නොවන්නේ නම් එවැනි මරණ ඉහළ යමින් ම පවතිනු ඇති බවයි.

මෑත වසරවල සහාරාව සංක්‍රමණිකයන් ගණනාවකගේ ජීවිත හිමිකර ගෙන ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ලෝකය විසින් සටහන් නොකළ හා නොපිළිගත් තත්ත්වයන් යටතේ මිය යයි.

නයිජරය දිගු කලක් තිස්සේ උතුරු දෙසට ගමන් කරන සංක්‍රමණිකයන්ට ප්‍රධාන සංක්‍රමණ රටක් ලෙස සේවය කර ඇත. දඬුවම් පැනවීම් හා ජාත්‍යන්තර පීඩනය ඇතත්, මෙම මාරාන්තික කාන්තාර මාර්ගවල ජීවිත අවදානමට ලක් කරන සිය ජීවිත එපා කරගත් පුද්ගලයන්ගේ ගලා ඊම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී නොමැත.

නයිජර් බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ දැනුවත් කර ඇතත්, බිඳ වැටීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හා මිය ගිය අයගේ අනන්‍යතාවය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කර නොමැත. ජීවතුන් අතර සිටි ඕනෑ ම කෙනෙකුගේ ඉරණම ද මෙම අවස්ථාවේ දී අදටත් අපැහැදිළිව පවතී.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හා මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් සහාරාව තරණය කරන සංක්‍රමණිකයන් මුහුණ දෙන මාරාන්තික තත්ත්වයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා හදිසි පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එවැනි ගමන් මගින් සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් ම පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

රෝම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී රුමේෂ් තරංග ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

රෝමයේ පැවති ක්‍රීඩා උළෙලකදී රුමේෂ් තරංග විශිෂ්ට දස්කමක් පෙන්නුම් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ 육상…

06 Jun 2026 Discuss
ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යේ හමුදාපති ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර උසස් මට්ටමේ හමුදා සබඳතා ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාපතිවරයා දැනට ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරත වන අතර, එම සංචාරය අරමුණු කරගෙන ඇත්තේ දෙරටේ ආරක්ෂක…

06 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට පිටත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාවට යාමට සූදානම් වන අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර සිදුවන වැදගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික…

06 Jun 2026 Discuss