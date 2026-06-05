ශ්රී ලංකාවේ වෘද්ධාගාරයකට ගිනි ඇවිලී අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින් වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
විනාශයේ දර්ශනයක්
නේවාසික සත්කාර මධ්යස්ථානයේ ඇති වූ ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට සහ ගොඩනැගිල්ල තුළ සිරවූවන්ට සහාය වීමට හදිසි ප්රතිචාරකරුවන් දිව ගියහ. ගිනිදැල් වේගයෙන් පැතිරීම හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ වෛද්ධ නේවාසිකයන්ට කාලට ගෑනිල්ලෙන් බේරී යාමට නොහැකි විය.
ගිනිනිවීම් රථ සහ බේරුම්කරණ කණ්ඩායම් ස්ථානයට යොමු කරන ලද නමුත් විනාශයේ පරිමාණය හේතුවෙන් සියලු දෙනා බේරා ගැනීමේ උත්සාහයන් අතිශයින් දුෂ්කර විය. ගිනිගැනීමේ හේතුව දැනට අදාළ බලධාරීන් විසින් විමර්ශනය කෙරේ.
ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් පිළිබඳ ප්රශ්න
ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත වෘද්ධාගාර සහ වැඩිහිටි සත්කාර ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රමාණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීම මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර පුළුල් ගැටළු මතු කර ඇත.
- ගිනිගැනීමෙන් පසු දොළොස් දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු කරන ලදී
- මිය ගිය අය පහසුකම් භාවිත කළ වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බව විශ්වාස කෙරේ
- ගිනිගැනීමේ හේතුව සොයා බැලීමට බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
- සත්කාර නිවාසවල ගිනි ආරක්ෂා රෙගුලාසි හදිසියේ සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලීම් මතු වී ඇත
ශෝකයෙන් කිමිදුණු රාජ්යය
මෙම ජීවිත හානිය දිවයිනේ ප්රජාවන්ගෙන් දුක් සංවේගයේ රැල්ලක් ඇති කළේය. බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එවැනි ව්යසනයක් නැවත සිදු නොවීමට වෘද්ධාගාර සහ ඒ හා සමාන පහසුකම් ජාතික වශයෙන් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.
ගැඹුරු හදවත් කඩවන සිදුවීමක් ලෙස දොළොස් ජීවිතයක් අහිමි වී ඇත — අපේ වැඩිහිටි ජනගහනයේ අනාරක්ෂිතතාවය සහ සත්කාර පහසුකම්වල නිසි ආරක්ෂිත යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ ඇති නිර්ණායක අවශ්යතාවය ඉස්මතු කරන තියුණු මතක් කිරීමකි.
ඉදිරි දිනවල විමර්ශනය සහ ඕනෑම විය හැකි නීතිමය හෝ නියාමන ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. රජය තවම මෙම කාරණය පිළිබඳ නිල ප්රකාශයක් කර නොමැත.
Comments (0)