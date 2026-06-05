Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාගාරයකට ගිනි තබා දොළොස් දෙනෙකු මියයයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාගාරයකට ගිනි තබා දොළොස් දෙනෙකු මියයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෘද්ධාගාරයකට ගිනි ඇවිලී අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ මෙම ඛේදවාචකය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කරමින් වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම්වල ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

විනාශයේ දර්ශනයක්

නේවාසික සත්කාර මධ්‍යස්ථානයේ ඇති වූ ගිනිදැල් මැඩපැවැත්වීමට සහ ගොඩනැගිල්ල තුළ සිරවූවන්ට සහාය වීමට හදිසි ප්‍රතිචාරකරුවන් දිව ගියහ. ගිනිදැල් වේගයෙන් පැතිරීම හේතුවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ වෛද්ධ නේවාසිකයන්ට කාලට ගෑනිල්ලෙන් බේරී යාමට නොහැකි විය.

ගිනිනිවීම් රථ සහ බේරුම්කරණ කණ්ඩායම් ස්ථානයට යොමු කරන ලද නමුත් විනාශයේ පරිමාණය හේතුවෙන් සියලු දෙනා බේරා ගැනීමේ උත්සාහයන් අතිශයින් දුෂ්කර විය. ගිනිගැනීමේ හේතුව දැනට අදාළ බලධාරීන් විසින් විමර්ශනය කෙරේ.

ආරක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත වෘද්ධාගාර සහ වැඩිහිටි සත්කාර ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් මෙම සිදුවීම මහජනතාව සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර පුළුල් ගැටළු මතු කර ඇත.

  • ගිනිගැනීමෙන් පසු දොළොස් දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු කරන ලදී
  • මිය ගිය අය පහසුකම් භාවිත කළ වැඩිහිටි නේවාසිකයන් බව විශ්වාස කෙරේ
  • ගිනිගැනීමේ හේතුව සොයා බැලීමට බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • සත්කාර නිවාසවල ගිනි ආරක්ෂා රෙගුලාසි හදිසියේ සමාලෝචනය කරන ලෙස ඉල්ලීම් මතු වී ඇත

ශෝකයෙන් කිමිදුණු රාජ්‍යය

මෙම ජීවිත හානිය දිවයිනේ ප්‍රජාවන්ගෙන් දුක් සංවේගයේ රැල්ලක් ඇති කළේය. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එවැනි ව්‍යසනයක් නැවත සිදු නොවීමට වෘද්ධාගාර සහ ඒ හා සමාන පහසුකම් ජාතික වශයෙන් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කරන ලෙසයි.

ගැඹුරු හදවත් කඩවන සිදුවීමක් ලෙස දොළොස් ජීවිතයක් අහිමි වී ඇත — අපේ වැඩිහිටි ජනගහනයේ අනාරක්ෂිතතාවය සහ සත්කාර පහසුකම්වල නිසි ආරක්ෂිත යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ ඇති නිර්ණායක අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කරන තියුණු මතක් කිරීමකි.

ඉදිරි දිනවල විමර්ශනය සහ ඕනෑම විය හැකි නීතිමය හෝ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. රජය තවම මෙම කාරණය පිළිබඳ නිල ප්‍රකාශයක් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.