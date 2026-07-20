ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකමේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට COPF උත්සාහ කරන බව දිනන දකුණ චෝදනා කරයි
විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම වන දිනන දකුණ, ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අය ආරක්ෂා කිරීමට මහජන මූල්ය කමිටුව (COPF) උත්සාහ කරන බවට එම පාර්ලිමේන්තු ආයතනයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට එරෙහි චෝදනා
භාණ්ඩාගාර සොරකම සම්බන්ධයෙන් COPF මෑතකදී නිකුත් කළ වාර්තාවට ප්රතිචාර දක්වමින්, සියලු පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ ඇතුළත් මෙම කමිටුව අපරාධයේ සැබෑ සූත්රධාරීන් වගකිව යුතු කර ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති බව දිනන දකුණ කණ්ඩායම කියා සිටියේය. සැලැස්මේ ඉහළ සිටිනන් හෙළිදරව් කිරීම වෙනුවට, කමිටුවේ සොයාගැනීම් මෙම නොපැකිළිය හැකි මූල්ය වංචාවේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවක් පෙනෙන බව ඔවුහු චෝදනා කළෝය.
මහජන අරමුදල්වලින් ඩොලර් මිලියන ගණනාවක් සොරකම් කිරීම සිදු කළ ප්රධාන පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමේදී COPF වාර්තාව ප්රමාණවත් නොවන බව විපක්ෂ කණ්ඩායම චෝදනා කළේය.
වගවීම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ කනස්සල්ල
දිනන දකුණ කණ්ඩායමේ චෝදනා, ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ යාන්ත්රණවල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව, විශේෂයෙන් මහජන මූල්ය හා සම්බන්ධ අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී, නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරයි. මෙම මෙහෙයුම සූත්රගැන්වූ අය නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙවිය යුතු බව අවධාරණය කරමින්, සොරකම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සම්පූර්ණ හා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් සඳහා කණ්ඩායම ඉල්ලා සිටී.
ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම දැනටමත් පුළුල් මහජන අවධානයට හා හෙළා දැකීමට ලක්ව ඇති අතර, දේශපාලන සම්බන්ධතා නොසලකා සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් සහ ඉක්මන් නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයෝ ඉල්ලා සිටිති.
පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් සැබෑ වගවීමක් පෙන්නුම් කළ යුතු බවට පීඩනය වැඩිවත්ම, දිනන දකුණ කණ්ඩායමේ චෝදනා, COPF හි විමර්ශන ක්රියාවලිය සහ මෑත කාලීනව රටේ රාජ්ය අංශයෙන් මතුව ආ වඩාත් සැලකිය යුතු මූල්ය අපරාධයන්ගෙන් එකක් සඳහා වූ පුළුල් ආයතනික ප්රතිචාරය දෙකම සමීප විමර්ශනයට ලක් කිරීම තීව්ර කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.