Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකමේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට COPF උත්සාහ කරන බව දිනන දකුණ චෝදනා කරයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකමේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට COPF උත්සාහ කරන බව දිනන දකුණ චෝදනා කරයි

විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම වන දිනන දකුණ, ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අය ආරක්ෂා කිරීමට මහජන මූල්‍ය කමිටුව (COPF) උත්සාහ කරන බවට එම පාර්ලිමේන්තු ආයතනයට බරපතල චෝදනා එල්ල කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට එරෙහි චෝදනා

භාණ්ඩාගාර සොරකම සම්බන්ධයෙන් COPF මෑතකදී නිකුත් කළ වාර්තාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, සියලු පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ ඇතුළත් මෙම කමිටුව අපරාධයේ සැබෑ සූත්‍රධාරීන් වගකිව යුතු කර ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති බව දිනන දකුණ කණ්ඩායම කියා සිටියේය. සැලැස්මේ ඉහළ සිටිනන් හෙළිදරව් කිරීම වෙනුවට, කමිටුවේ සොයාගැනීම් මෙම නොපැකිළිය හැකි මූල්‍ය වංචාවේ මූලිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවක් පෙනෙන බව ඔවුහු චෝදනා කළෝය.

මහජන අරමුදල්වලින් ඩොලර් මිලියන ගණනාවක් සොරකම් කිරීම සිදු කළ ප්‍රධාන පුද්ගලයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමේදී COPF වාර්තාව ප්‍රමාණවත් නොවන බව විපක්ෂ කණ්ඩායම චෝදනා කළේය.

වගවීම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ කනස්සල්ල

දිනන දකුණ කණ්ඩායමේ චෝදනා, ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණවල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව, විශේෂයෙන් මහජන මූල්‍ය හා සම්බන්ධ අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී, නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරයි. මෙම මෙහෙයුම සූත්‍රගැන්වූ අය නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙවිය යුතු බව අවධාරණය කරමින්, සොරකම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් සම්පූර්ණ හා අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් සඳහා කණ්ඩායම ඉල්ලා සිටී.

ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර සොරකම දැනටමත් පුළුල් මහජන අවධානයට හා හෙළා දැකීමට ලක්ව ඇති අතර, දේශපාලන සම්බන්ධතා නොසලකා සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් සහ ඉක්මන් නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉල්ලා සිටිති.

පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් සැබෑ වගවීමක් පෙන්නුම් කළ යුතු බවට පීඩනය වැඩිවත්ම, දිනන දකුණ කණ්ඩායමේ චෝදනා, COPF හි විමර්ශන ක්‍රියාවලිය සහ මෑත කාලීනව රටේ රාජ්‍ය අංශයෙන් මතුව ආ වඩාත් සැලකිය යුතු මූල්‍ය අපරාධයන්ගෙන් එකක් සඳහා වූ පුළුල් ආයතනික ප්‍රතිචාරය දෙකම සමීප විමර්ශනයට ලක් කිරීම තීව්‍ර කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි 60% කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් බංග්ලාදේශයට පිවිසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජීවිත රක්ෂණ සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, බංග්ලාදේශයේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් කොම්පැනි හි 60%ක පාලන කොටසක් අත්පත්…

20 Jul 2026 Discuss
යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති Sinhala

යුරෝපීය සංගමයේ දැඩි හරිත ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කාලය සමඟ තරඟ කරති

නව යුරෝපීය සංගම් තිරසාරත්ව රෙගුලාසි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පරිසරය නැවත හැඩගස්වයි යුරෝපීය සංගමය විසින් හඳුන්වා දුන් පුළුල් නව තිරසාරත්ව රෙගුලාසි කට්ටලයකට අනුකූල වීම…

20 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කොරොනා වෛරස් රෝගියා තහවුරු වෙයි — සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තීව්‍ර කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වූ පළමු රෝගියා නිල වශයෙන් තහවුරු වී ඇති අතර, රෝගය දිවයින පුරා පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ක්ෂණිකව පූර්වාරක්ෂක හා ආරක්ෂක…

20 Jul 2026 Discuss