ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයින් සඳහා වීසා ගාස්තු අහෝසි කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව සංචාරක ව්යාපාරය නංවාලීමට තීරණාත්මක පියවරක් තබයි
ශ්රී ලංකා රජය ඕස්ට්රේලියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා වීසා ගාස්තු අහෝසි කරමින් ගත් ප්රධාන ප්රතිපත්ති තීරණය හේතුවෙන්, ඕස්ට්රේලියානු නිවාඩු සංචාරකයින්ට ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම දැන් සැලකිය යුතු ලෙස වඩාත් දැරිය හැකි වී ඇත.
වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ උපායමාර්ගික පියවරක්
මෙම තීරණය, රටේ ප්රධානතම විදේශ විනිමය ආදායම් මූලාශ්රයන්ගෙන් එකක් ව පවතින සංචාරක ක්ෂේත්රය යළි ජීවමාන කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසකි. වීසා ගාස්තු නිසා පැවති මූල්ය බාධකය ඉවත් කිරීම තුළින්, ඒකාබද්ධ ආසියානු සංචාරක වෙළඳපොළේ ශ්රී ලංකාව වඩාත් තරඟකාරී ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ විදේශීය නමුත් ළඟා විය හැකි නිවාඩු ගමනාන්තයක් ලෙස සලකා ආ ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයින්ට, මෙම වෙනස නිසා නිවාඩු අයවැයෙන් එක් වියදමක් අඩු වන අතර, ජාත්යන්තර සංචාරකයේ වියදම් ගෘහස්ථ මූල්ය කටයුතුවලට බරක් වෙමින් ඇති මෙවන් අවස්ථාවක එය සාදරයෙන් පිළිගත යුතු සහනයකි.
සංචාරක ව්යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ප්රමුඛ අරමුණකි
මෑත වසරවලදී රටට ග්රහණය කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය අධිෂ්ඨානශීලී ලෙස යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාවතක ගමන් කරමින් ඇත. සංචාරකයින් සංඛ්යාව ක්රමක්රමයෙන් ඉහළ යමින් ඇති අතර, ප්රධාන සංචාරක ප්රභව වෙළඳපොළ ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්රියාත්මක නිශ්චිත දිරිගැන්වීම් හා ප්රවර්ධන ව්යාපාර හරහා එම ගතිය වේගවත් කිරීමේ අදහස රජය ප්රකාශ කර ඇත.
ඕස්ට්රේලියාවේ සංචාරක ජනගහනයේ විශාලත්වය සහ ඕස්ට්රේලියානු නගරවල පදිංචි සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ප්රජාව ඇතුළු දෙරට අතර පවතින සංස්කෘතික බැඳීම් සැලකිල්ලට ගත් කල, ඕස්ට්රේලියාව එම ප්රයත්නයේ වටිනා කොටසකි.
ප්රායෝගිකව මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සංශෝධිත ව්යවස්ථා යටතේ, සුදුසුකම් ලත් ඕස්ට්රේලියානු විදේශ ගමන් බලපත්ර දරන්නන්ට සංචාරක අරමුණු සඳහා ශ්රී ලංකාවට ඇතුළු වීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී සම්මත වීසා ඉල්ලුම් ගාස්තු ගෙවීමට තවදුරටත් අවශ්ය නොවේ. සංචාරකයින් ට පැමිණීමට පෙර අවශ්ය සංචාරක අවසරය ලබා ගැනීම තවමත් අවශ්ය වන අතර, ක්රියාවලිය සරළ ව පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- සුදුසුකම් ලත් ඕස්ට්රේලියානු සංචාරකයින්ට වීසා ගාස්තු අදාළ නොවේ
- සම්මත ඇතුළු වීමේ කොන්දේසි හා ලේඛන අවශ්යතා පෙරදී මෙන් බලාත්මකව පවතී
- කෙටි හා දිගු කාලීන සංචාරක ව්යාපාරය දෙකම උත්තේජනය කිරීම මෙම මුලපිරීමේ අරමුණයි
කර්මාන්තය මෙම වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනී
ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින සංචාරක කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් මෙම නිවේදනය පුළුල් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, දකුණු අර්ධගෝලයේ සංචාරකයින් සඳහා ශ්රී ලංකාව කැමැත්තෙන් තෝරා ගන්නා ගමනාන්තයක් ලෙස තැනීමට ගත් කාලෝචිත හා ප්රායෝගික පියවරක් ලෙස එය හඳුන්වා දෙයි.
හෝටල්, සංචාරක සංවිධායකයින් සහ සංචාරක නියෝජිතයින්, ඕස්ට්රේලියානු වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් අලෙවිකරණ ප්රයත්නයන් තීව්ර කරමින් මෙම වෙනස ප්රයෝජනයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රාචීන සංස්කෘතික නටබුන් හා ශ්යාමල තේ රටා සිට කිලිටි නොවූ වෙරළ තීරයන් හා සුප්රසිද්ධ ආහාර සංස්කෘතිය දක්වා විහිදෙන විවිධ ආකර්ෂණ ඉස්මතු කරන ඇසුරුම් ලබා දෙනු ඇත.
නාමික සංචාරක කාලය ඉදිරිපිට ඇති මෙවැනි මොහොතක, ඉදිරි මාසවලදී ඇණවුම් හා පැමිණීම් සංඛ්යාවේ ස්පෘශ්ය ඉහළ යාමක් ලෙස වීසා ගාස්
Comments (0)