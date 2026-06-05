ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ව්යවසායන් 2025 වර්ෂයේ赤字 පාඩු වාර්තා කරනු ඇතැයි අනාවැකි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ව්යවසායන් (SOEs) 2025 වර්ෂය සඳහා දුෂ්කර මූල්ය අනාගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රජයට අයත් ප්රධාන ආයතන කිහිපයක් එම වර්ෂය තුළ පාඩු වාර්තා කරනු ඇතැයි අනාවැකි පළ වී ඇති අතර, ඒ හරහා රටේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් නව කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
ආර්ථිකයට දිගුකාලීන අභියෝගයක්
රාජ්ය ව්යවසායන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්රී ලංකා රජයට රාජකෝෂීය බරක් ව පැවත ඇති අතර, නිදන්ගත අකාර්යක්ෂමතා, ඉහළ යන ණය හා මෙහෙයුම් දෝෂ හේතුවෙන් ආයතන රාශියක් නැවත නැවතත් මූල්ය හිඟයට ලක් වෙමින් ඇත. 2025 වර්ෂය සඳහා පළ වී ඇති අනාවැකිවලින් පැහැදිලි වන්නේ, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) වැඩසටහනට අනුකූලව ගනු ලැබූ ප්රතිසංස්කරණ ප්රයත්නයන් ඇතත්, මෙම ආයතන ගොඩ නැගීමේදී සැලකිය යුතු අභියෝග ඉතිරිව පවතින බවයි.
රාජ්ය ව්යවසායන්ගේ දුර්වල කාර්යසාධනය ඓතිහාසිකව රාජ්ය මූල්ය කෙරෙහි දැඩි බරක් පටවා ඇති අතර, ඒ සඳහා රජය විසින් ලබා දෙන ගලවා ගැනීමේ ආධාර මහජන සම්පත් පිළිබඳ තතු සංකීර්ණ කරමින් ශ්රී ලංකාවේ ණය කළමනාකරණ මාර්ගෝපාය අඩාල කිරීමට හේතු වෙමින් තිබේ.
ප්රතිසංස්කරණ පීඩනය තීව්ර වෙයි
අඛණ්ඩ මූල්ය සහාය ලැබීම සඳහා වන කොන්දේසියක් ලෙස, දුර්වල ලෙස කාර්යසාධනය කරන රාජ්ය ආයතන ප්රතිව්යුහගත කිරීමට හෝ පෞද්ගලීකරණය කිරීමට ජාත්යන්තර ණය හිමියන් හා ආර්ථික උපදේශකයන් විසින් බලධාරීන් කෙරෙහි ගනු ලබන පීඩනය ඉහළ යමින් ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ වැඩසටහනේ තීරණාත්මක ශ්තම්භයක් ලෙස SOE ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය සැලකෙන අතර, නිරන්තර පාඩු හේතුවෙන් රාජකෝෂීය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්රගතිය අනතුරට ලක් විය හැකිය.
- ප්රධාන රාජ්ය ව්යවසායන් කිහිපයක් මූල්ය තිරසාරබව ළඟා කරගැනීමකින් තොරව තවමත් ක්රියාත්මක වෙමින් ඇත
- පාඩු ලබන ආයතන වෙත රජය ලබා දෙන සහනාධාර හා මාරු කිරීම් සිත් කලකිරීමට ලක් කරවන කාරණාවක් ව පවතී
- ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ හරහා ස්පර්ශ කළ හැකි මූල්ය දියුණුවක් ලබා ගැනීම මන්දගාමී ව ඇත
යථා තත්ත්වයට පත් වීමට ඇති ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව මෑත ස්මරණයේ ඇති දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතර, රාජ්ය ව්යවසායන්ගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය රාජකෝෂීය ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමේ රජයේ හැකියාව කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි. නිරන්තර SOE පාඩු, රාජකෝෂීය හිඟය අවම කිරීමේ ප්රයත්නයන් දුර්වල කිරීමට හා දිවයිනේ ආර්ථිකය කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට බාධා කළ හැකිය.
ආර්ථික ස්ථායීතාව නැවත ගොඩ නැගීමේ ක්රියාවලිය තුළ ශ්රී ලංකා රජය මුහුණ දෙන සංකීර්ණතම හා දේශපාලනිකව සංවේදීතම කාර්යයන් අතරට රාජ්ය ව්යවසායන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ඇතුළත් වෙයි.
ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් රජයට ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ත්වරාන්විත කිරීමට, SOE තුළ ආයතනික පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමට, මෙම ආයතන ජාතික අයවැය කෙරෙහි දක්වන මූල්ය බර අඩු කිරීම සඳහා රාජ්ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව ඇතුළු ශක්ය විකල්ප ගවේෂණය කිරීමට නිර්දේශ කරමින් සිටිති.
2025 වර්ෂය ඉදිරියට ගෙවී යත්ම, රාජ්ය ව්යවසායන්ගේ කාර්යසාධනය, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මග නිරීක්ෂණය කරන දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් හා ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන යන දෙඅංශයෙන්ම දිගින් දිගටම දැඩි අවධානයකට ලක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.