අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තු ආසන සඳහා තරඟ වදිනු සහිත ශ්රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණ නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන්
නාමයෝජනා කාලය අවසානයට
ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා වූ නාමයෝජනා ක්රියාවලිය නිල වශයෙන් අවසන් වූ අතර, රට මැතිවරණයට සැරසෙත්ම ජාතියේ ප්රජාතාන්ත්රික දිනදර්ශනයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කෙරිණි.
දිවයින පුරා අපේක්ෂකයින් ඉදිරිපත් වෙති
දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් සහ තනි අපේක්ෂකයින් නියමිත කාලය තුළ තම නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ අතර, දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම නීතිසභාවේ ආසන සඳහා තරඟ වැදීමට කැමැත්ත ඇති පාර්ලිමේන්තු අපේක්ෂකයින් තම නම් ඉදිරිපත් කළහ. නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන් වීම සමඟ සක්රීය ප්රචාරක කාලය ආරම්භ වන අතර, ඒ තුළ අපේක්ෂකයින් ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට ප්රයත්න දරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතන්ත්රවාදය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
නාමයෝජනා ක්රියාවලියේ නිමාව රටේ මැතිවරණ දිනදර්ශනයේ ව්යවස්ථාමය වශයෙන් වැදගත් පියවරකි. නාමයෝජනා දැන් අවසන් කර ඇති බැවින්, ශ්රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂක ලැයිස්තු තහවුරු කිරීම සහ ඡන්ද ද්රව්ය සකස් කිරීම ඇතුළු මැතිවරණ ක්රියාවලියේ ඊළඟ අදියරවලට ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලන පක්ෂ සහ ඒවායේ අපේක්ෂකයින් ඡන්ද දිනයට පෙර සිය ප්රචාරක කටයුතු තීව්ර කරන විට ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් එය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ ප්රයත්නයන් සහ ජාතික හා පළාත් මට්ටම් දෙකෙහිම වෙනස් වන දේශපාලන ගතිකතා පසුබිම් කොටගෙන, මෙම මැතිවරණය රටට තීරණාත්මක転換 転換转折점点 転換 转折点 මඟ හැරිය නොහැකි転換点 தூண்டு 転換点 කඩඉමක් ලෙස広く 폭넓게 viewed widely බහුලව සැලකේ.
ඉදිරියේ සිදුවන්නේ කුමක්ද
නාමයෝජනා අදියර දැන් සම්පූර්ණ වී ඇති බැවින්, අවධානය ප්රචාරක පථය වෙත යොමු වෙයි. එහිදී දේශපාලන නායකයන් සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් ශ්රී ලාංකික ජනතාව වෙත තම ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මැතිවරණ දිනය ළඟා වෙත්ම නිරීක්ෂකයන් සහ විශ්ලේෂකයින් සිදුවීම් ගැන සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.
Comments (0)