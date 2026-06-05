ශ්රී ලංකා නිවාස සත්කාර ගෙදර ගිනිකාණ්ඩය: මියගිය 13 දෙනා අතර එක් රෝගියෙකු දම්වැල් බැන්දා යැයි සේවකයෙකු කියයි
ශ්රී ලංකාවේ සත්කාර නිවාසයක සේවකයෙකු කලකිරීමක් ඇති කරන චෝදනාවක් එල්ල කරමින්, ආයතනයේ 13 දෙනෙකුගේ මරණයට තුඩු දුන් භයානක ගිනිකාණ්ඩය ඇති වූ අවස්ථාවේදී අවම වශයෙන් එක් රෝගියෙකු දම්වැල් යොදා කායිකව සිරකර තිබූ බව ප්රකාශ කර ඇත.
කම්පනකාරී සාක්ෂියක් එළිවෙයි
එම සේවකයාගේ ප්රකාශය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ආයතනයේ රැකවරණය ලැබූ අසරණ රෝගීන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත. සේවකයාගේ සාක්ෂියට අනුව, දම්වැල් බැඳ සිටි රෝගියා ගිනිකාණ්ඩයෙන් මිය ගිය අය අතර සිටි බවත්, එම තොරතුර මහජන කෝපය තවදුරටත් උග්ර කර ඇති අතර, නිවාසයේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමටද හේතු වී ඇත.
මෑත ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත් මාරාන්තික සත්කාර නිවාස ඛේදවාචකයන්ගෙන් එකක් ලෙස හඳුන්වන මෙම ගිනිකාණ්ඩය, බලධාරීන්ගේ, මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන්ගේ සහ සාමාන්ය මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් ව ඇත. 13 දෙනෙකු අහිමිවීම නිසා පවුල් ශෝකයෙන් කම්පා වී ඇති අතර, ප්රජාවන් වගවීම ඉල්ලා සිටිති.
රෝගී ආරක්ෂාව සහ සත්කාරය පිළිබඳ ප්රශ්න
ගිනිකාණ්ඩය ඇති වූ අවස්ථාවේදී රෝගියෙකු දම්වැල් යොදා සිරකර සිටි බවට එල්ල වූ චෝදනාව, ආයතනයේ සපයනු ලැබූ සත්කාරයේ ප්රමිතිය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ල ඇති කර ඇත. එවැනි පිළිවෙතක් වැඩිහිටියන් හෝ මානසික රෝගීන් විය හැකි රෝගීන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ගෞරවය දරුණු ලෙස කඩ කිරීමක් බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ගිනිකාණ්ඩයේ හේතුව පමණක් නොව, නිවාසයේ රෝගීන් රඳවා ගනු ලැබූ පුළුල් තත්ත්වයන් පිළිබඳවද ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විමර්ශනය කරන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන ඉල්ලා සිටිති. ආයතනය අවශ්ය ආරක්ෂාව සහ නියාමන ප්රමිතීන් සපුරාලූවාද යන්න පිළිබඳවද ප්රශ්න මතු වෙමින් ඇත.
බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
සිදුවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. නිලධාරීන් ප්රධාන කරුණු කිහිපයක් පරීක්ෂා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා අතර:
- ගිනිකාණ්ඩයේ මූලාරම්භය සහ හේතුව
- ආයතනයේ ගිනිනිවීමේ ආරක්ෂිත පියවරයන් ප්රමාණවත් ලෙස තිබුණාද යන්න
- රෝගීන්ට කායික සිරකිරීම් භාවිත කළ බවට කරන ලද චෝදනා
- සත්කාර නිවාසයේ බලපත්ර සහ නියාමන අනුකූලතාව
සත්කාර නිවාස සේවකයාගේ සාක්ෂිය විමර්ශනයේ කේන්ද්රීය අංගයක් බවට පත්ව ඇති අතර, බලධාරීන් අතිරේක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් ප්රශ්න කිරීමට සහ ආයතනයේ මෙහෙයුම් වාර්තා සමාලෝචනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
අවදානමට ලක් වූ ශ්රී ලාංකිකයන් පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ලක්
මෙම ඛේදවාචකය, ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික සත්කාර ආයතනවල රඳවා ගෙන සිටින වැඩිහිටි සහ මානසික රෝගීන්ගේ අවදානම නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත. එවැනි ආයතන පිළිබඳ අධීක්ෂණය ප්රමාණවත් නොවන බවත්, නියාමන ආයතනවලින් ප්රමාණවත් පරීක්ෂාවක් නොමැතිව පදිංචිකරුවන්ට අමානවීය තත්ත්වයන්ට ලක් කළ හැකි බවත් යාචාකාරී කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූ බව සිහිපත් කෙරේ.
වින්දිතයන්ගේ පවුල් ඉක්මන් යුක්තිය ඉල්ලා සිටින අතර, පුළුල් මහජනතාව, දිවයිනේ සත්කාර නිවාස සහ ඒ හා සමාන සත්කාර ආයතන පවත්වාගෙන යාම පාලනය කරන දැඩි රෙගුලාසි හඳුන්වා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
විමර්ශනය ඉදිරියට යද්දී, ජාතිය 13 වූ වින්දිතයන්ගේ අභාවය ශෝකයෙන් සිහිපත් කරන අතර, ඔවුන් ජීවත් වූ ආකාරය සහ මරණයට පත් වූ ආකාරය පිළිබඳ ගැඹුරු ප්රශ්නවලට පිළිතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.