රුමේෂ් පතිරාගේ ඓතිහාසික දේ කඩය විසි කිරීමකින් ශ්රී ලංකාව වාර්තා පොතට එක් කරයි
ශ්රී ලංකාවට නව මලල ක්රීඩා වීරයෙකු බිහිවී ඇත. අවුරුදු විසිතුනේ දේ කඩය විසි කරන්නෙකු වන රුමේෂ් පතිරාගේ, කලාපීය මලල ක්රීඩා ප්රජාව තුළ කම්පනයක් ඇති කළ ඓතිහාසික විසි කිරීමකින් ආසියාවේ සර්වකාලීනව දෙවැනි ශ්රේෂ්ඨතම දේ කඩය විසි කරන්නා ලෙස මහාද්වීපීය වාර්තා පොතේ තම නම සදහටම සටහන් කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
පතිරාගේගේ වාර්තා බිඳ දැමූ දස්කම ශ්රී ලාංකික ට්රැක් සහ ෆීල්ඩ් ඉතිහාසයේ වඩාත් වැදගත්이정표 අතරට ගැනේ. මෙම තරුණ ක්රීඩකයාගේ ජයග්රහණය, ආසියාවේ සමස්ත දේ කඩය විසි කිරීමේ ඉතිහාසය පුරා එක් ක්රීඩකයෙකු හැරෙන්නට අන් සියල්ලන්ටම ඉදිරියෙන් ඔහු තබා ඇත — ක්රීඩා ශ්රේෂ්ඨත්වයේ මූලික අවධියේ යයි බහුලව සලකනු ලබන අවුරුදු 23ක් පිරූ ක්රීඩකයෙකු සඳහා මෙය ඇදහිය නොහැකි ජයග්රහණයකි.
මෙම ජයග්රහණය පතිරාගේට පෞද්ගලිකව පමණක් නොව, ශ්රී ලාංකික මලල ක්රීඩාවට සමස්තයක් ලෙසම転換点 ලකුණු කරන අතර, කුඩා දූපත් රාජ්යයකට මහාද්වීපීය වේදිකාවේ ඉහළම මට්ටමින් ක්රීඩාවේ තරඟ කළ හැකි බවට බලාපොරොත්තු ඉදිරිපත් කරයි.
නැගී එන තරුවක්
අවුරුදු 23ක් පමණක් වයසැති පතිරාගේට කාලය ඔහු වෙනුවෙන් ඉතිරිව ඇත. ශ්රී ලංකාව පුරා මලල ක්රීඩා නිරීක්ෂකයන් සහ රසිකයන්, ඔහුගේ දියුණු වීමේ ගමන් මාර්ගය සලකා බලන කල දැන් කිසිසේත් අයථා ලෙස නොපෙනෙන ආසියාවේ නිරපේක්ෂ වාර්තාව අභිබවා යාමේ හැකියාව ඔහු ලබා ගනීදැයි දැඩි උනන්දුවෙන් නරඹනු ඇත.
ආසියානු මලල ක්රීඩාවේ ශ්රේණිවල ඔහුගේ නැගීම අසාමාන්ය වූ අතර, මෙම නවතම ජයග්රහණය ජාත්යන්තර තරඟ පරිපථයේ ඔහුගේ නාමය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වැඩි තරඟකාරී අවස්ථා සහ අනුග්රාහකත්ව ඉදිරිදර්ශන සඳහා දොරටු විවෘත විය හැකිය.
ජාතිය පුරා ආඩම්බරය
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ප්රේමීන් අතර මෙම ප්රවෘත්තිය පුළුල් සෙනෙහසකින් සමරනු ලැබ ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු සමාජ මාධ්ය හරහා පතිරාගේගේ අසාමාන්ය ජයග්රහණයට ප්රශංසා පළ කළහ. ක්රිකට් ක්රීඩාව ජාතික සංවාදය ආධිපත්යය දරන ක්රීඩා පරිසරයක, මලල ක්රීඩාවේ මෙබඳු ශ්රේෂ්ඨ ජයග්රහණ ශ්රී ලංකාව විවිධ ක්රීඩා ශාඛාවල රඳවාගෙන සිටින ප්රතිභාවේ ගැඹුර මතක් කරවන ආකාංෂනීය සිහිකැඳවීමකි.
ශ්රී ලංකාව දිගින් දිගටම තම මලල ක්රීඩා ප්රතිභාව පෝෂණය කරන විට, රුමේෂ් පතිරාගේගේ ඓතිහාසික විසි කිරීම රට පුරා තරුණ ක්රීඩකයන්ට ප්රේරණාවක් ලෙසත්, ආසියානු වේදිකාවේ ශ්රී ලංකාවේ අභිලාෂය පිළිබඳ බලගතු ප්රකාශනයක් ලෙසත් ඉහළ සිටී.
Comments (0)