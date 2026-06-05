Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස 455 න් 148 ක් පමණක් ලියාපදිංචි වී ඇති බව ගිනි අනතුරෙන් පසු අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස 455 න් 148 ක් පමණක් ලියාපදිංචි වී ඇති බව ගිනි අනතුරෙන් පසු අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර අංශයේ අධීක්ෂණය පිළිබඳ බරපතල හිඩැසක් එළිවී ඇති අතර, රටපුරා පවතින වැඩිහිටි නිවාස 455 න් 148 ක් පමණක් නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇති බව සම්බන්ධිත අමාත්‍යවරයා හෙළිකර තිබේ — මෙම ප්‍රකාශය එළිවී ඇත්තේ එවැනි පහසුකම්වල ආරක්ෂාව හා නියාමනය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතුකළ මාරාන්තික ගිනි අනතුරකට අනතුරුව ය.

භයානක ලියාපදිංචි හිඩැස

මෙම හෙළිදරව්ව බරපතල නියාමන අසාර්ථකත්වයක් ඉස්මතු කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස වලින් තුනෙන් දෙකක් පමණ නිල ලියාපදිංචි රාමුවෙන් බාහිරව ක්‍රියාත්මක වේ. දිවයිනේ හඳුනාගත් නිවාස 455 න් 148 ක් පමණක් නිල අධීක්ෂණය යටතට ගෙන ඇති අතර, බහුතරය නිසි පරීක්ෂාවක් හෝ වගවීමක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වේ.

අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය එළිවී ඇත්තේ එවැනි පහසුකම්වල නවාතැන් ගත් වැඩිහිටි පදිංචිකරුවන්ගේ අවදානම පිළිබඳ පුළුල් මහජන සැලකිල්ල ජනිත කළ ගිනි අනතුරකින් අනතුරුව ය. මෙම ඛේදවාචකය, වැඩිහිටි සුභසාධන යටිතල පහසුකම් දිගුකාලීනව නොසලකා හැරීමක් ලෙස විවේචකයින් විසින් හඳුන්වන දෙය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ක්ෂණික රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටීම් තීව්‍ර කර ඇත.

ආරක්ෂක ගැටළු කේන්ද්‍රීය වේ

මෙම සංඛ්‍යාලේඛන, ලියාපදිංචි නොවූ නිවාස හි භෞතික ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්, කාර්ය මණ්ඩල තත්ත්වයන් සහ සාමාන්‍ය සුභසාධන විධිවිධාන පිළිබඳ ගැඹුරු ප්‍රශ්න මතු කරයි; එකී නිවාස සාමාන්‍ය රජයේ පරීක්ෂාවකට හෝ අනුකූලතා පරීක්ෂාවලට යටත් නොවේ. එවැනි පහසුකම්වල වැඩිහිටි පදිංචිකරුවන්, ලියාපදිංචි නිවාස පවතින නියාමන යටතේ අවම කිරීමට බැඳී සිටින අවදානම්වලට නිරාවරණය විය හැක.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස මුළු සංඛ්‍යාව: 455
  • ලියාපදිංචි නිවාස: 148
  • ලියාපදිංචි නොවූ නිවාස: 307

හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම හෙළිදරව්ව, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සුභසාධන උපදේශකයින් විසින් ත්වරිත ලියාපදිංචි ව්‍යාපාරයක්, පවතින නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමක් සහ ලියාපදිංචි වූ හෝ නොවූ සියලුම වැඩිහිටි සත්කාර පහසුකම් හරහා අනිවාර්ය ආරක්ෂක විගණනයන් හඳුන්වාදීමක් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු වී ඇත.

ගිනි ඛේදවාචකය, වැඩිහිටි සත්කාරයේ නියාමන හිඩැස් හුදෙක් පරිපාලනමය අඩුලොකු කම් නොව — රටේ වඩාත්ම අවදානමට ලක් වූ සමහර පුරවැසියන්ගේ ජීවිත හා මරණ ගැටළු ද ඇති බව භයානක ලෙස මතක් කර දී ඇත.

දැන් බලධාරීන් ක්‍රමයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේ සීමාවන් ඉක්මවා යන ඉල්ලීම් වලට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකා පුරා පවුල් ඔවුන්ගේ වයෝවෘද්ධ ආදරණීයයන් ආරක්ෂිත හා නිසි ලෙස අධීක්ෂණය කරනු ලබන පරිසරයන්හි සත්කාර ලබමින් සිටින බවට වැඩි සහතිකයක් ඉල්ලා සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss