හරස් ගිනි අතරට හසුවී: ගෝලීය ගැටුම් ශ්රී ලංකාවේ අසරණ ආර්ථිකයට එල්ල කරන පහරවල්
නවීන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ තුවාල තවමත් සුව නොවූ ශ්රී ලංකාව, නැවතත් තම වෙරළෙන් ඔබ්බෙහි පිහිටි බලවේගවලට යටත් වී සිටින බව පෙනේ. ශ්රී ලංකාව කිසිසේත් දායක නොවූ, දුරස්ථ රටවල් දිගේ ගිනිගෙන දිලිසෙන ගැටුම්, අළුතින් ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් සොයා ගනිමින් සිටි මෙම දූපත් ආර්ථිකයට නව පහරවල් එල්ල කරමින් පවතී.
සුවය ලබමින් සිටින ආර්ථිකයක්
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ ව්යසනකාරී ආර්ථික කඩාවැටීම — ඉන්ධන හිඟය, ඉහළ පැන ගිය උද්ධමනය සහ පුළුල් සිවිල් කැළඹිලි ඇති කළ — ඉන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව වේදනාකාරී නමුත් අත්යවශ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ මාර්ගයක් ගත්තේය. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනේ සහාය ඇතිව, රටේ රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව සෙමෙන් නමුත් මැනිය හැකි ප්රගතියක් ලබා ගත්තේය.
එහෙත්, යුක්රේනයේ යුද්ධය සහ මැදපෙරදිගේ තීව්ර වෙමින් ඇති ආතතීන් ඇතුළු ගෝලීය ගැටුම්වල දිගුවන් ලෙස ඇති වන බලපෑම් — ලොව පුරා වෙළෙඳ මාර්ග, ශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ සැපයුම් දාම නැවත හැඩ ගස්වමින් — ඒ අස්ථිර සුවලාභය දැන් නැවත කඩා බිඳෙමින් පවතී.
ඉන්ධන, භාරගෙන යාම සහ ආහාර — ත්රිත්ව පීඩනය
ශ්රී ලංකාව තම ඉන්ධන අවශ්යතාවලින් විශාල ප්රමාණයක් ආනයනය කරන නිසා, තෙල් මිල උච්චාවචනයන්ට ඉතාමත් සංවේදී ලෙස නිරාවරණය වී ඇත. ගැටුම් ගෝලීය ශක්ති සැපයුම් කඩාකප්පල් කළ කල, ශ්රී ලංකාවට එහි බලපෑම ඉක්මනින් හා දරුණු ලෙස දැනේ. ඉහළ යන ඉන්ධන පිරිවැය, විදුලි ජනනය, ප්රවාහනය සහ ආහාර නිෂ්පාදනයේ මිල ඉහළ දමයි — දැනටමත් අසාධ්ය ගැහැට යටතේ සිටින සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් වෙත ම ඒ බර බහාලයි.
රතු මුහුද අර්බුදය හා සම්බන්ධ නැව් ගමනාගමන කඩාකප්පල්වීම් ගැටලුව තවත් සංකීර්ණ කර ඇත. යේමනයේ හූතී බලකායේ ප්රහාරවලින් ගැලවීමට මෙවර නැව් සූවේස් ඇළෙන් ඉවත් වී ගමන් කිරීම නිසා, භාර ගාස්තු තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. ශ්රී ලංකාව වැනි වෙළෙඳාමට යැපෙන දූපත් රාජ්යයකට, ඉහළ නැව් ගාස්තු සෘජුවම ආනයන මිල ඉහළ යාමට සහ අපනයන තරඟකාරිත්වය පහළ යාමට හේතු වේ.
සංචාරක කර්මාන්තය සහ ප්රේෂණ අවදානමට
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ජීවම ආර්ථික රේඛා දෙකක් — සංචාරක කර්මාන්තය සහ විදේශ ශ්රමිකයන්ගේ ප්රේෂණ — ද ආතතියට ලක් වෙමින් ඇත. ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව සහ ප්රධාන ප්රභව වෙළෙඳපොළවල ආර්ථික මන්දගාමිත්වය සංචාරක පැමිණීම් අඩු කරවන අතර, ගැටුම් බලපෑමට ලක් ප්රදේශවල සේවයේ නියුතු ශ්රී ලාංකික සේවා නිරත ශ්රමිකයන් රැකියා අනිශ්චිතතාවයට සහ සමහර අවස්ථාවල බලහත්කාරී ප්රත්යාවාසනයටද ලක් වෙති.
විදේශගත ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයන් රටට එවන ප්රේෂණ, සුවලාභ කාලය තුළ පවුල් ආදායම් ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට ඉතා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. මෙම ගලනයේ ඕනෑම කඩාකප්පලක් පුළුල් ආර්ථිකයට බරපතළ ප්රතිවිපාක ගෙනෙනු ඇත.
මිනිස් සමාජ පිරිවැය
සාර්ව ආර්ථික දර්ශකවලින් ඔබ්බෙහි, මිලියන ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත යථාර්ථය පවතී. වසර දෙකකට පෙර ඉන්ධනය සඳහා පැය ගණනක් පෝලිම්වල සිටි පවුල්, දැන් නැවතත් මිල ගාස්තු ඉහළ නැගෙනු නරඹමින් සිටී. අර්බුදයෙන් පසු නැවත ව්යාපාර ගොඩනඟා ගත් කුඩා ව්යාපාරිකයන්, නැවතත් ඉහළ නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ හකිළෙන පාරිභෝගික ගැනුම් ශක්තියේ අනිත්ය පරිසරයක ගමන් කරමින් සිටිති.
ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සහ විවිධාංගීකරණය සඳහා ඇමතුම
ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් ශ්රී ලංකා රජයට, ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ප්රත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.