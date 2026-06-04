ජීවිත 12ක් බිලිගත් මාරාන්තික ගින්නේ කේන්ද්රයේ පිහිටි අනියම් වැඩිහිටි සත්කාර නිවාසය
මාරාන්තික ගින්න හෙළිකරයි වැඩිහිටි සත්කාරයේ අධීක්ෂණ හිඩැස්
මේ සතියේ ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් වැඩිහිටියන් 12 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ගත් අඟුරුවාතොට වැඩිහිටි සත්කාර නිවාසය පිළිබඳ නව තොරතුරු එළිදරව් වී ඇති අතර, එම ආයතනය කිසිදු අදාළ නියාමන ආයතනයක ලියාපදිංචි වී නොතිබූ බව බලධාරීන් හෙළිකර ඇත.
ලියාපදිංචි නොවූ ආයතනයක්
වැඩිහිටියන් රැකබලාගත් එම සත්කාර නිවාසය, ඛේදවාචකය සිදු වූ අවස්ථාවේ නිල ලියාපදිංචියකින් තොරව පවත්වාගෙන යන ලදී. නිසි අධීක්ෂණයක් නොතිබීම, එම ආයතනයේ පවත්වාගෙන ගිය ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් සහ සුදුසු රාජ්ය බලධාරීන්ගේ දැනුමකින් හෝ අනුමැතියකින් තොරව එවැනි ස්ථාපනයකට කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලබාදුන් ආකාරය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්ණ මතු කරයි.
ශෝකයෙන් පිරුණු ප්රජාව
මේ සතියේ මුල් භාගයේ ඇති වූ ගින්න ඉතා ඉක්මනින් පරිශ්රය ගිලගත් අතර, නේවාසිකයන්ට හෝ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉතා සීමිත කාලයක් ඉතිරි විය. නිවාසයේ රැකවරණයට භාරව සිටි වැඩිහිටි පුද්ගලයන් වූ සියලු ගොදුරු, ගින්නෙහිදී ජීවිතක්ෂයට පත් විය. මෙම සිදුවීම දේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, රටේ වයෝවෘද්ධ ජනතාවගේ සුභසාධනය පිළිබඳ හදිසි ජාතික සංවාදයකට තුඩු දී ඇත.
වගවීම හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
නිවාසය ලියාපදිංචි නොවූ බව අනාවරණය වීම, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සුභසාධන පෙනී සිටින්නන් ගින්නට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් මෙන්ම ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රියාත්මක වැඩිහිටි සත්කාර ආයතන පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ඉල්ලා සිටීම තීව්ර කර ඇත.
- දිවයිනේ සියලු වැඩිහිටි සත්කාර නිවාස ක්ෂණිකව පරීක්ෂා කරන ලෙස බලධාරීන්ට බල කෙරී ඇත.
- සත්කාර ආයතන සඳහා ලියාපදිංචි අවශ්යතා වඩාත් දැඩි ලෙස ක්රියාත්මක කරන ලෙස සුභසාධන පෙනී සිටින්නන් ඉල්ලා සිටිති.
- එවැනි ස්ථාපනවල ගිනි ආරක්ෂණ පියවරයන්ගේ ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ ප්රශ්ණ මතු වී ඇත.
රජයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යන අතරතුර, ගොදුරුවූවන්ගේ පවුලේ අය සහ පුළුල් මහජනතාව, එවැනි ඛේදවාචකයක් නැවත නොවේ යැයි සහතික කිරීමට ආණ්ඩුව ඉක්මන් ක්රියාමාර්ග ගන්නේ දැයි බලා සිටිති. ඉදිරි දිනවල විමර්ශනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස බලධාරීන්ට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දිවයිනේ වැඩිහිටි සත්කාර සේවා නියාමනයේ වගවීම හා අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇති පීඩනය ක්රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී.
Comments (0)