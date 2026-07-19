ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා දීමේ ජූනි අවසාන ගැසට් දිනය ඉෂ්ට කර ගැනීමට බලධාරීන්ට අපොහොසත් වී තිබේ.
අඛණ්ඩ ප්රමාදයන් මධ්යේ අවසාන දිනය මඟ හැරේ
රටේ සූදු අංශයට ව්යුහගත අධීක්ෂණයක් ගෙන ඒමේ이정표ක් ලෙස නියම කරනු ලැබූ ජූනි ඉලක්කය, අපේක්ෂිත නියාමන ක්රියාත්මක නොකොට ගෙවී ගොස් ඇත. මෙම ප්රමාදය, දූපත් රාජ්යයේ සූදු කටයුතු පාලනය කරන පැහැදිලි නීතිමය මාර්ගෝපදේශ සඳහා පෙනී සිටි කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ ප්රතිපත්ති立案者යන් දෙපිරිසම කලකිරවා ඇති නිරන්තර කල් දැමීම්වල රටාවට තවත් එකතුවක් ලෙස එකතු වේ.
නියාමන අවිනිශ්චිතතාවක සිර වූ අංශයක්
ශ්රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නවීන, ඒකාබද්ධ නීතිමය රාමුවක් නොමැති පරිසරයක් තුළ කටයුතු කර ඇත. පැහැදිලි නියාමන නොමැතිකම පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු කර ඇත:
- පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ වගකීම් සහගත සූදු පියවරයන්
- රාජ්යය සඳහා බදු අය කිරීම සහ ආදායම් එකතු කිරීම
- මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ මූල්ය අපරාධ වැළැක්වීම
- භූමිය මත පදනම් වූ සහ මාර්ගගත සූදු ක්රියාකරුවන් දෙඅංශයේම බලපත්ර ලබා දීම සහ අධීක්ෂණය
පුළුල් ඇඟවුම්
අඛණ්ඩව පවතින නියාමන අවිනිශ්චිතතාව, දැනට ක්රියාත්මක ක්රියාකරුවන්ට පමණක් නොව ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළට ඇතුළු වීම සලකා බලන විභව ආයෝජකයන්ට ද අභියෝග ඇති කරයි. නීත්යානුකූල ආයෝජන誘引 කිරීම, මහජන අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීම සහ රජය අංශයෙන් ප්රමාණවත් බදු ආදායමක් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා හොඳින් නිර්වචනය කළ නීතිමය රාමුවක් අත්යවශ්ය බව පුළුල් ලෙස සම්මත වී ඇත.
ජ්යෙෂ්ඨ නියාමන ප්රමාදයන් සූදු කටයුතු නියාමනය නොකළ සහ බලපත්ර නොලත් ක්රියාකරුවන් දෙසට තල්ලු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දී ඇති අතර, එය යෝජිත නියාමන ඉටු කිරීමට අදහස් කරන ඉලක්කයන්ම බිඳ දමමින් ක්රියා කරයි.
ශ්රී ලංකාව ඇගේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙනයන විට, සූදු ඇතුළු ප්රධාන කර්මාන්තයන් හරහා විශ්වාසනීය පාලන ව්යුහයන් ස්ථාපිත කිරීම ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත් කොටසක් ලෙස පවතී. නියාමන විධිමත්ව හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ කවදාදැයි යන සංශෝධිත කාලසීමාවක් ප්රකාශ කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.