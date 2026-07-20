හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය ඇතිකළ ආතතිය කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අස්ථාවර කරයි
හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය කේන්ද්ර කරගත් භූ දේශපාලනික ආතතීන් උත්සන්න වීම ආයෝජකයන් කලබලයට පත් කරමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ (CSE) කොටස් මිල අවමුඛී ප්රවණතාවකට ඇද දමමින් ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ නැවත වරක් පීඩනයට ලක් විය.
ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාව වෙළඳපොළ සිත් ගතිය මැඳ පිරවීය
ලෝකයේ උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් තීරණාත්මක ජල මාර්ගයන්ගෙන් එකක් වන හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධියේ ආතතීන් ඉහළ යාම නැගී එන වෙළඳපොළවලට, ශ්රී ලංකාව ඇතුළුව, සිය බලපෑම රැල්ලක් ලෙස ව්යාප්ත කරත්ම වෙළඳ බිම් ආශ්රිත සිත් ගතිය ප්රවේශම් සහිත එකක් බවට පත් විය. ලෝකයේ සැලකිය යුතු තෙල් සැපයුම් ප්රමාණයක් හරහා ගමන් කරන හෝර්මුස් සමුද්ර සන්ධිය, ජාත්යන්තර වෙළඳාම සහ බලශක්ති වෙළඳපොළ කඩාකප්පල් කළ හැකි ගිනි පත්ත ලෙස දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සැලකේ.
එම කලාපයේ දිගු නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වූ විට, තෙල් ආනයනය කරන රටවල් සඳහා ක්ෂණික සැලකිලි මතු වන අතර, තමන්ගේ ආර්ථික අර්බාදයෙන් පසු ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින ශ්රී ලංකාව, මෙවැනි බාහිර කම්පනවලට විශේෂයෙන්ම ගොදුරු විය හැකි තත්ත්වයක පසු වේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
හෝර්මුස් කඩාකප්පල් වීම් හේතුවෙන් ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් දීර්ඝ ලෙස ඉහළ යාම, ශ්රී ලංකාවේ ආනයන බිල්පත, දඩමිට්ටාං පිරිවැය සහ විදේශ විනිමය සංචිත කෙරෙහි නව බරක් පැටවිය හැකි අතර, CSE හි ආයෝජකයන් මේ සාධක සියල්ල සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි. 2022 ව්යසනකාරී විදේශ විනිමය අර්බාදයෙන් අනතුරුව රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා මෑත වසරවලදී දැඩි වෑයමක් ගෙන ඇති අතර, ඕනෑම බාහිර පීඩනයක් එම ප්රගතිය මන්දගාමී කිරීමට තර්ජනය කරයි.
- තෙල් මිල ඉහළ යාම ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ආනයන වියදම් ඉහළ නංවිය හැකිය
- දේශීයව ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ ගියහොත් උද්ධමන පීඩනය යළිත් මතුවිය හැකිය
- භූ දේශපාලනික ගැටුම් ඇති වන අවස්ථාවලදී ශ්රේණිගත කොටස් වෙළඳපොළවල කොටස් සඳහා විදේශ ආයෝජක ආශාව සාමාන්යයෙන් දුර්වල වේ
- වෙළඳ හිඟය පුළුල් වුවහොත් රුපියලට නැවත ගිරිහෙලෙන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය
ආයෝජකයන් බලා සිටීමේ ප්රවේශය අනුගමනය කරති
වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, මැදපෙරදිග තත්ත්වය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් ලැබෙන තෙක් නව ප්රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමට වඩා දැනට ඇති ස්ථාවරයන් රඳවා ගැනීමට බොහෝ ආයෝජකයන් තේරීම් කරගනිමින් දේශීය ආයෝජකයන් ප්රවේශමෙන් ඉදිරියට යන බවයි. මෙම ප්රවේශම් සහිත ඉරියව්ව, CSE හි ප්රමුඛ කවුන්ටරයන් පුරා නිශ්ශබ්ද වෙළඳ පරිමාවන් සහ පුළුල් පසුබෑමක් ලෙස ප්රකාශ වී ඇත.
මෙවැනි භූ දේශපාලනික අවදානම සාමාන්යයෙන් ආරක්ෂිත ආයෝජනවලට පිළිසරණ යාමේ ප්රවණතාවක් ඇති කරයි. ශ්රී ලංකාව වැනි ශ්රේණිගත වෙළඳපොළ, ඒ සිත් ගතිය වෙනස් වීම ප්රථමයෙන් දැනෙන ඒවා අතර ඇත.
කොටස් හුවමාරුවේ ක්ෂණික බලපෑම මූලික ක්ෂය වීමකට වඩා කෙටිකාලීන කාංසාවක් පිළිබිඹු කළ හැකි නමුත්, ආතතිය දිගු කාලයක් ඉහළ මට්ටමේ රැඳී තිබුණේ නම් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික 展望 කෙරෙහි සැබෑ ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි බව ආර්ථික විද්යාඥයන් අනතුරු අඟවති — විශේෂයෙන්ම ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් සහාය ඇති ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යාමට රට වෑයම් කරන මෙම අවස්ථාවේ දී.
ඉදිරි දිනවල සිදුවීම් කෙරෙහි අවධානය
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ප්රජාව පුරා පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරි දිනවලදී හෝර්මුස් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ආතතිය අඩු වුවහොත්, වෙළඳපොළවලට ඉක්මනින්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.