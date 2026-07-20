අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්රී ලංකාවේ පළමු රොබෝ-සහාය සැත්කම් ඉතිහාසයට එක් කරයි
ශ්රී ලාංකික සෞඛ්ය සේවයේ ඓතිහාසික මොහොතක්
අසිරි සර්ජිකල් රෝහල විසින් රටේ ප්රථම රොබෝ-සහාය සැත්කම සාර්ථකව සිදු කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව වෛද්ය තාක්ෂණයේ නව යුගයකට පිවිසෙමින් ජාතික සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික이정표යක් තබා ඇත.
අති නවීන තාක්ෂණය ශ්රී ලංකාවට
මෙම පුරෝගාමී ශල්යකර්මය හේතුවෙන් අසිරි සර්ජිකල් රෝහල ශ්රී ලංකාවේ ශල්ය නවෝත්පාදනයේ මුදුනට පත්වෙමින්, ලොව පුරා ප්රමුඛ වෛද්ය ආයතන සමඟ රට සම මට්ටමකට ගෙන ඒමට සමත් වී ඇත. ජාත්යන්තර ප්රමුඛ රෝහල්වල බහුලව භාවිතා වන රොබෝ-සහාය සැත්කම් තාක්ෂණය, සංකීර්ණ ශල්යකර්මවලදී වෛද්යවරුන්ට වැඩිදියුණු කළ නිරවද්යතාවක්, ඉහළ පාලනයක් සහ වඩා හොඳ දෘශ්යතාවක් ලබා දෙයි.
රොබෝ-සහාය ශල්යකර්මවලට භාජනය වන රෝගීන්, සාම්ප්රදායික ශල්යකර්ම ක්රම හා සසඳන විට, කෙටි සුවය ලැබීමේ කාලය, කුඩා කැපුම් සහ ශල්ය-පශ්චාත් සංකූලතා ඇතිවීමේ අඩු අවදානම ඇතුළු ගණනාවක් වූ සායනික වාසි ලබා ගනී.
රෝගීන්ට රොබෝ-සහාය සැත්කම් තාක්ෂණය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
මෙම තාක්ෂණය ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වා දීම, දේශීය රෝගීන්ට ලබා ගත හැකි සෙේවා ප්රමිතිය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විශේෂ ශල්යකර්ම ප්රතිකාර සඳහා විදේශ ගතවීමේ අවශ්යතාව අවම කිරීමට ද හේතු වනු ඇත. රොබෝ-සහාය සැත්කම් සමඟ සම්බන්ධ ප්රධාන වාසි නම්:
- වැඩිදියුණු ශල්ය නිරවද්යතාවය සහ නිඛිලතාවය
- කුඩා කැපුම් සහිත අවම ආක්රමණශීලී ශල්යකර්ම
- රෝගීන් ඉක්මනින් සුවය ලැබීම සහ රෝහල් ගතවීමේ කාලය කෙටිවීම
- ආසාදන හා රුධිර වහනය ඇතිවීමේ අඩු අවදානමක්
- සමස්ත ශල්යකර්ම ප්රතිඵල වැඩිදියුණු වීම
ශ්රී ලාංකික වෛද්ය ක්ෂේත්රයේ නව පරිච්ඡේදයක්
අසිරි සර්ජිකල් රෝහලේ මෙම ජයග්රහණය දේශීය වෛද්ය ප්රජාව සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස සමරනු ලබන අතර, ලෝකඩ මට්ටමේ ශල්ය හැකියාවන් දැන් ශ්රී ලංකාව තුළ ම ලබා ගත හැකි බව එයින් ඔප්පු වේ. රටේ පෞද්ගලික හා රාජ්ය යන දෙඅංශයේ ම සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රවල නවීන වෛද්ය තාක්ෂණ සඳහා වැඩිදුර ආයෝජන ලබා ගැනීමට මෙම සංවර්ධනය අනුප්රාණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සෞඛ්ය සේවා වෘත්තිකයන් සහ රෝගී පෙරළිකාර කණ්ඩායම් මෙම ප්රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඉදිරි වසරවලදී දිවයිනේ සෑම තැනකම නවීන ශල්ය තාක්ෂණ ව්යාප්ත කිරීම සඳහා මෙම සොයාගැනීම පාර සකස් කරනු ඇතැයි ශුභවාදී ලෙස ප්රකාශ කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.