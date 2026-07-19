රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි
බ්රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී පරාජය කරනු ඇතැයි ප්රකාශ කළේය.
ලෝක කුසලාන මහා ශූරයෙකුගෙන් නිර්භීත අනාවැකියක්
ක්රීඩාව අලංකාර කළ සෑම කාලයකම හොඳම 축구 ක්රීඩකයන් අතර සිටිනා ලෙස පිළිගත් දෙතැනක් ලෝක කුසලාන දිනූ රොනාල්ඩෝ, ලොව විශාලතම රඟදැක්වීමේ වේදිකාවේදී දකුණු ඇමරිකාවේ රාජ සම්පදය හිමි ශූරයන් පහළ කිරීමට ස්පාඤ්ඤ පිළ සතු සියලු හැකියාවන් ඇතැයි යෝජනා කරමින් ඔවුනට සිය සම්පූර්ණ සහාය ලබා දී ඇත.
රොනාල්ඩෝගේ අනාවැකිය ක්රීඩාව තුළ ඔහු දරන ස්ථාවරය හා ඔහුගේ අදහස්වලට හිමිවන බරපතළකම නිසා ගෝලීය축구 ප්රජාව පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කිරීම නිසැකය. බ්රසීල ස්ට්රයිකර්වරයා 1994 සහ 2002 දී ලෝක කුසලාන දිනා ගනිමින් තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම සම්මාන ලත් ක්රීඩකයන් අතරට එක් විය.
පරාජය කළ යුතු කණ්ඩායම ලෙස අර්ජන්ටිනාව
කථානායක නායක ලයනල් මෙස්සි යටතේ ක්රීඩා කරන අර්ජන්ටිනාව, කතාර් 2022 ලෝක කුසලානයේ නාටකීය ජයග්රහණයෙන් පසු ආරක්ෂක ශූරයන් ලෙස 2026 තරගාවලියට පිවිසේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධ සත්කාරකත්වයෙන් පැවැත්වෙන තරගාවලිය ආරම්භ වූ විට දකුණු ඇමරිකානු ශූරයන් ශක්තිමත් ශීර්ෂ ආරක්ෂාවක් දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනු ඇත.
තරගකරු ලෙස ස්පාඤ්ඤයේ සුදුසුකම්
ස්පාඤ්ඤය, මේ අතර, මෑත කාලීන ජාත්යන්තර ක්රීඩාවේ සැලකිය යුතු ශක්යතාවක් දක්වා ඇති අතර ඉහළම මට්ටමේ ක්රීඩාවේදී තරගකිරීමට හැකියාව ඇති දක්ෂ හා තරුණ කණ්ඩායමකගෙන් සමන්විත වේ. රොනාල්ඩෝ ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන ජය ගැනීමේ අපේක්ෂාවන්ට ලබා දෙන සහාය, තරගාවලිය සඳහා සූදානම් වෙමින් ස්පාඤ්ඤ කඳවුරේ විශ්වාසය ඉහළ නංවා ලනු ඇත.
2026 අනුවාදය ඉදිරිපිට ආශාව ගොඩ නැගෙන විට, රොනාල්ඩෝ වැනි ශ්රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන අනාවැකි, අසාමාන්ය ගෝලීය රඟදැක්වීමක් ලෙස පොරොන්දු වන මෙම තරගාවලිය දෙස ඇති උද්යෝගය තවත් ඉහළ නැංවීමට හේතු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.