Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

බ්‍රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්‍රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී පරාජය කරනු ඇතැයි ප්‍රකාශ කළේය.

ලෝක කුසලාන මහා ශූරයෙකුගෙන් නිර්භීත අනාවැකියක්

ක්‍රීඩාව අලංකාර කළ සෑම කාලයකම හොඳම 축구 ක්‍රීඩකයන් අතර සිටිනා ලෙස පිළිගත් දෙතැනක් ලෝක කුසලාන දිනූ රොනාල්ඩෝ, ලොව විශාලතම රඟදැක්වීමේ වේදිකාවේදී දකුණු ඇමරිකාවේ රාජ සම්පදය හිමි ශූරයන් පහළ කිරීමට ස්පාඤ්ඤ පිළ සතු සියලු හැකියාවන් ඇතැයි යෝජනා කරමින් ඔවුනට සිය සම්පූර්ණ සහාය ලබා දී ඇත.

රොනාල්ඩෝගේ අනාවැකිය ක්‍රීඩාව තුළ ඔහු දරන ස්ථාවරය හා ඔහුගේ අදහස්වලට හිමිවන බරපතළකම නිසා ගෝලීය축구 ප්‍රජාව පුරා අවධානය ආකර්ෂණය කිරීම නිසැකය. බ්‍රසීල ස්ට්‍රයිකර්වරයා 1994 සහ 2002 දී ලෝක කුසලාන දිනා ගනිමින් තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම සම්මාන ලත් ක්‍රීඩකයන් අතරට එක් විය.

පරාජය කළ යුතු කණ්ඩායම ලෙස අර්ජන්ටිනාව

කථානායක නායක ලයනල් මෙස්සි යටතේ ක්‍රීඩා කරන අර්ජන්ටිනාව, කතාර් 2022 ලෝක කුසලානයේ නාටකීය ජයග්‍රහණයෙන් පසු ආරක්ෂක ශූරයන් ලෙස 2026 තරගාවලියට පිවිසේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව ඒකාබද්ධ සත්කාරකත්වයෙන් පැවැත්වෙන තරගාවලිය ආරම්භ වූ විට දකුණු ඇමරිකානු ශූරයන් ශක්තිමත් ශීර්ෂ ආරක්ෂාවක් දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනු ඇත.

තරගකරු ලෙස ස්පාඤ්ඤයේ සුදුසුකම්

ස්පාඤ්ඤය, මේ අතර, මෑත කාලීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ සැලකිය යුතු ශක්‍යතාවක් දක්වා ඇති අතර ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩාවේදී තරගකිරීමට හැකියාව ඇති දක්ෂ හා තරුණ කණ්ඩායමකගෙන් සමන්විත වේ. රොනාල්ඩෝ ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන ජය ගැනීමේ අපේක්ෂාවන්ට ලබා දෙන සහාය, තරගාවලිය සඳහා සූදානම් වෙමින් ස්පාඤ්ඤ කඳවුරේ විශ්වාසය ඉහළ නංවා ලනු ඇත.

2026 අනුවාදය ඉදිරිපිට ආශාව ගොඩ නැගෙන විට, රොනාල්ඩෝ වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන අනාවැකි, අසාමාන්‍ය ගෝලීය රඟදැක්වීමක් ලෙස පොරොන්දු වන මෙම තරගාවලිය දෙස ඇති උද්‍යෝගය තවත් ඉහළ නැංවීමට හේතු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා…

19 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන…

19 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි

ඩෙංගු රෝගයෙන් තවත් ජීවිත හානි වත්ම බලධාරීන් ප්‍රතිචාර තීව්‍ර කරති මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් දිවයිනේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය…

19 Jul 2026 Discuss