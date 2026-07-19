Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, මෙය සමාගමේ කලාපීය ව්‍යාප්ති අභිලාෂයන්හි සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.

මායිම් ඉක්මවූ උපායමාර්ගික ආයෝජනයක්

මෙම අත්පත් කිරීම, සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා සීමාවෙන් ඔබ්බට සිය පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරන අතර, පුළුල් දකුණු ආසියානු රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනශීලී බලවේගයක් ලෙස සමාගම ස්ථානගත කරයි. ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙහි බහුතර පාලන කොටසක් සුරක්ෂිත කිරීමෙන් සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමට නව වෙළඳපොළක මෙහෙයුම් බලපෑමක් මෙන්ම අර්ථවත් පදනමක්ද ලැබේ.

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සඳහා මෙහි අර්ථය කුමක්ද

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම පසුගිය වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන ජීවිත රක්ෂණ සන්නාමයන්ගෙන් එකක් ලෙස තමා ස්ථාපිත කරගෙන ඇති අතර, ශක්තිමත් දේශීය පාරිභෝගික පදනමක් සහ ස්ථාවර මූල්‍ය ඉතිහාසයක් ගොඩනගා ගෙන ඇත. මෙම නවතම අත්පත් කිරීම, උපායමාර්ගික ජාත්‍යන්තර ආයෝජන හරහා සිය ව්‍යාපෘති සමූහය පුළුල් කිරීමේ සමාගමේ විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

  • සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක බහුතර කොටසක් අත්පත් කරගෙන ඇත
  • මෙම ගනුදෙනුව රක්ෂණ අංශයේ සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ආයෝජනයක් නියෝජනය කරයි
  • මෙම අත්පත් කිරීම සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමේ කලාපීය වර්ධන උපායමාර්ගය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරවලදී මුහුණ දුන් ආර්ථික අභියෝගවලට ඇද නොවී, ශ්‍රී ලාංකික මූල්‍ය ආයතන නැවත විශ්වාසය ලබා ගනිමින් බාහිර ආයෝජන උපායමාර්ග අනුගමනය කරන බවේ ලකුණක් ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් මෙම ගමන් මඟ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරති. ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා, මෙම ගනුදෙනුව දේශීය සමාගම්වල කලාපීය මට්ටමින් තරඟ කිරීමේ අභිලාෂය අවධාරණය කරයි.

ගනුදෙනුවේ මූල්‍ය කොන්දේසි සහ නව බහුතර කොටස් හිමිකරු යටතේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගම සඳහා මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා…

19 Jul 2026 Discuss
රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි Sinhala

රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

බ්‍රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්‍රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා…

19 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තීව්‍ර කරයි

ඩෙංගු රෝගයෙන් තවත් ජීවිත හානි වත්ම බලධාරීන් ප්‍රතිචාර තීව්‍ර කරති මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගය හේතුවෙන් දිවයිනේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය…

19 Jul 2026 Discuss