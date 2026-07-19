සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්යාප්තිය තීව්ර කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන ඇති අතර, මෙය සමාගමේ කලාපීය ව්යාප්ති අභිලාෂයන්හි සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
මායිම් ඉක්මවූ උපායමාර්ගික ආයෝජනයක්
මෙම අත්පත් කිරීම, සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමේ ශ්රී ලංකා සීමාවෙන් ඔබ්බට සිය පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ අභිප්රාය ප්රකාශ කරන අතර, පුළුල් දකුණු ආසියානු රක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ වර්ධනශීලී බලවේගයක් ලෙස සමාගම ස්ථානගත කරයි. ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙහි බහුතර පාලන කොටසක් සුරක්ෂිත කිරීමෙන් සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමට නව වෙළඳපොළක මෙහෙයුම් බලපෑමක් මෙන්ම අර්ථවත් පදනමක්ද ලැබේ.
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සඳහා මෙහි අර්ථය කුමක්ද
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම පසුගිය වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන ජීවිත රක්ෂණ සන්නාමයන්ගෙන් එකක් ලෙස තමා ස්ථාපිත කරගෙන ඇති අතර, ශක්තිමත් දේශීය පාරිභෝගික පදනමක් සහ ස්ථාවර මූල්ය ඉතිහාසයක් ගොඩනගා ගෙන ඇත. මෙම නවතම අත්පත් කිරීම, උපායමාර්ගික ජාත්යන්තර ආයෝජන හරහා සිය ව්යාපෘති සමූහය පුළුල් කිරීමේ සමාගමේ විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
- සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක බහුතර කොටසක් අත්පත් කරගෙන ඇත
- මෙම ගනුදෙනුව රක්ෂණ අංශයේ සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ආයෝජනයක් නියෝජනය කරයි
- මෙම අත්පත් කිරීම සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමේ කලාපීය වර්ධන උපායමාර්ගය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්රයට පුළුල් ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසරවලදී මුහුණ දුන් ආර්ථික අභියෝගවලට ඇද නොවී, ශ්රී ලාංකික මූල්ය ආයතන නැවත විශ්වාසය ලබා ගනිමින් බාහිර ආයෝජන උපායමාර්ග අනුගමනය කරන බවේ ලකුණක් ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් මෙම ගමන් මඟ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරති. ශ්රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත්රය සඳහා, මෙම ගනුදෙනුව දේශීය සමාගම්වල කලාපීය මට්ටමින් තරඟ කිරීමේ අභිලාෂය අවධාරණය කරයි.
ගනුදෙනුවේ මූල්ය කොන්දේසි සහ නව බහුතර කොටස් හිමිකරු යටතේ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගම සඳහා මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.