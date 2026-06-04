Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යූකැලිප්ටස් ගසක් ත්‍රීරෝද රථයක් මත කඩා වැටී පාසල් සිසුවෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මිය යයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
යූකැලිප්ටස් ගසක් ත්‍රීරෝද රථයක් මත කඩා වැටී පාසල් සිසුවෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු මිය යයි

යෝධ යූකැලිප්ටස් ගසක් ත්‍රීරෝද රථයක් මත කඩා වැටීමෙන් එම වාහනය සම්පූර්ණයෙන් කඩා පෙරළී, ඒ තුළ සිටි පාසල් සිසුවෙකු ඇතුළු තිදෙනෙකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

කනගාටුදායක උදෑසන සිදුවීමකින් තිදෙනෙකු මිය යයි

මෙම ඛේදවාචකය සිදු වූයේ 4 වැනි දින, ඉහළට විහිදුණු යූකැලිප්ටස් ගස හදිසියේ කඩා වැටී ගමන් කරමින් සිටි ත්‍රීරෝද රථය සම්පූර්ණයෙන් යට කරගනිමිනි. මෙම ගැටීමේ බලය ඉතා ප්‍රබල වූ අතර, එවකට වාහනය තුළ ගමන් කරමින් සිටි අය ජීවිතේ ගැලවා ගැනීමට කිසිදු ඉඩක් ලබා නොදිණ.

මිය ගිය තිදෙනා අතර පාසල් සිසුවෙකු සිටීම මෙම ඛේදවාචකයට විශේෂයෙන් හදවත් කම්පා කරවන මානයක් එක් කළේය. තරුණ දිවියක් නැතිවී යාම දේශීය ප්‍රජාව අතර ගැඹුරු ශෝකයකට හේතු විය.

මාර්ග දෙපස වයෝවෘද්ධ ගස් පිළිබඳ ගැටලු නැවත මතු වෙයි

මෙම සිදුවීම රට පුරා මාර්ග දෙපස පිහිටි විශාල, වයෝවෘද්ධ ගස්වල තත්ත්වය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න නැවතත් මතු කර ඇත. සැලකිය යුතු උස හා බරකින් යුත් යූකැලිප්ටස් ගස්, නිසිලෙස අධීක්ෂණය නොකළ විට, විශේෂයෙන් දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හෝ මූල පද්ධතිය දුර්වල කරන දිගු නියං කාලවලදී, මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට බරපතළ අනතුරක් ඇති කළ හැකිය.

ව්‍යූහාත්මකව අස්ථාවර බව හඳුනාගත් ගස් නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම හා නියමිත වේලාවට ඉවත් කිරීම සඳහා බලධාරීන් හා මාර්ග සුරක්ෂිතතා ආධාරකයන් ඊට පෙරද ඉල්ලීම් කර ඇති අතර, මෙම නවතම ඛේදවාචකය ඒ අනතුරු ඇඟවීම් නැවතත් අවධානයට ලක් කළ හැකිය.

ප්‍රජාව ශෝකයේ ගිලේ

මෙම මරණ ආශ්‍රිත ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, පදිංචිකරුවන් හා නිලධාරීන් මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට ගැඹුරු සංවේදනා පළ කරයි. ත්‍රීරෝද රථ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා වඩාත් පොදු හා දරාගත හැකි ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින බැවින්, මෙවැනි සිදුවීම් පුළුල් මහජනතාව අතර විශේෂ කනස්සල්ලක් ඇති කරයි.

මිය ගිය අයගේ අනන්‍යතාවය හා සිදුවීමේ නිශ්චිත ස්ථානය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026