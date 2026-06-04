Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම සම්බන්ධ කනස්සල්ල මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයේ නව ආනයන බදු පනවයි

04 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
බලහත්කාර ශ්‍රම සම්බන්ධ කනස්සල්ල මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයේ නව ආනයන බදු පනවයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති පුළුල් නව ආනයන තීරු බදු වලට යටත් වන රටවල් 60ක් පමණ අතර ඇතුළත් වී ඇති අතර, එම දූපත් රාජ්‍යයේ ඇතුළත් කිරීම පුළුල් වෙළඳ අසමතුලිතතා කනස්සල්ලට පමණක් නොව, බලහත්කාර ශ්‍රමය හැසිරවීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනාවලට ද සම්බන්ධ වේ.

බලහත්කාර ශ්‍රම සොයාගැනීම් අනතුරු හඟවයි

එක්සත් ජනපද වෙළඳ නියෝජිත කාර්යාලය (USTR) පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව "බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන තහනමක් පැනවීමට හා ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති" බවyeleri පරීක්ෂණවලදී සොයාගෙන ඇති බවයි — මෙම සොයාගැනීම රටට ගෝලීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සාමාන්‍ය තීරු බදු රාමුවෙන් ඔබ්බට අතිරේක දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කොට ඇත.

මෙම නම් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ සැපයුම් දාමයන් තුළ ශ්‍රම ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් වොෂිංටනය දරන බරපතල කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරන අතර, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට දැඩි ලෙස යැපෙන ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය ඇතුළු රටේ ප්‍රධාන අපනයන අංශවලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

පුළුල් ගෝලීය වෙළඳ ක්‍රියාමාර්ගයක කොටසක්

නව ආනයන බදු, රටවල් දුසිම් ගනනකට එකවර ඉලක්ක කරගත් 광범위 එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගයක කොටසකි. මෙම පියවර, ගෝලීය වෙළඳ සබඳතා නැවත හැඩගස්වා ගැනීමට, අසාධාරණ වෙළඳ පිළිවෙත් ලෙස සලකන දෑ දඬුවම් කිරීමට සහ නිෂ්පාදන හා සැපයුම් දාමයන් වඩාත් සමීප 윤리的 පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට වොෂිංටනය දරන තීව්‍ර උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව, මෙම 광범위 තීරු බදු දැලේ හසුවන රටවල් 60ක් පමණ අතර සිටින නමුත්, බලහත්කාර ශ්‍රම සොයාගැනීම, ලැයිස්තුවේ බොහෝ රටවල් හා සසඳන විට රට මුහුණ දෙන තත්ත්වයට වෙනස් හා වඩාත් හානිකර මානයක් එක් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති විය හැකි බලපෑම

නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සුවය ලබමින් සිටින රාජ්‍යයක් සඳහා, මෙම සිදුවීමේ කාලෝචිතභාවය ඊට වඩා අභියෝගාත්මක විය නොහැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය බටහිර වෙළඳපොළවලට වරප්‍රසාද සහිත ප්‍රවේශය මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතින අතර, එම ප්‍රවේශයේ ඕනෑම හායනයක් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ තීරණාත්මක මොහොතේ රැකියා හා විදේශ විනිමය ආදායමට තර්ජනයක් ගෙන දෙයි.

  • ඇඟලුම් අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සේවා යෝජකයින් අතරින් එකක් වන අතර, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කාන්තාවන් සඳහා රැකියා සපයයි.
  • එක්සත් ජනපදය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයනයේ ප්‍රධාන ගමනාන්ත අතරින් එකකි.
  • වොෂිංටනය සමඟ වෙළඳ සුහදතාව නැතිවීම, පුළුල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කළ හැකිය.

රජයේ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්

වාර්තාකරණය කරන අවස්ථාව වන විට, බලහත්කාර ශ්‍රම සොයාගැනීම් හෝ නව තීරු බදු තන්ත්‍රයේ ඇඟවුම් කිසිවක් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කිසිදු නිල රජයේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ක්‍රියාමාර්ගවල සම්පූර්ණ විෂය පථය වඩාත් පැහැදිලි වන ඉදිරි දිනවල, ආර්ථික විශේෂඥයින් හා වෙළඳ විශ්ලේෂකයින් සිදුවීම් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සොයාගැනීම්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය, ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ විශ්වාසනීයභාවය අත්‍යාවශ්‍ය වන පාලනය, ශ්‍රම අයිතිවාසිකම් සහ නියාමන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂාව සමඟ ද ගැටළු විසඳා ගත යුතු බව කැපී පෙනෙන ලෙස මතක් කර දෙයි.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026